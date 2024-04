Osupljiv svetlobni šov na brezplačnem festivalu v Budimpešti napolni podhod v središču mesta

Festival Hello Europe! Festival bo prvi konec tedna v maju podhod na ulici Kígyó v 5. okrožju postal večno svetišče zvoka in svetlobe.

Od 3. do 5. maja bo kino Cinema Mystica to nenavadno prizorišče brezplačno spremenil v digitalni umetniški prostor z laserji, pametnimi lučmi, zvočnimi projektorji in mistično meglo.

Te dni se splača odpraviti v podhod na Hadji ulici, saj boste lahko od 18. do 20. ure del tega edinstvenega doživetja!

Svetlobni šov je del projekta Hello Europe! ki bo vključeval tudi druge odlične brezplačne dejavnosti, v katerih boste lahko uživali. Ob 20. obletnici vstopa Madžarske v Evropsko unijo bodo ob tej priložnosti potekale številne družinske, kulturne, umetniške, glasbene in svetlobne dejavnosti.

Dogodek bo potekal na več lokacijah po vsej prestolnici, od parka mestne hiše, Károly körút, Szabadság híd, Bartók Béla út, Gellért tér, Móricz Zsigmond körter in jezera Feneketlen. Za podroben program kliknite TUKAJ!