7 lutkovnih gledališč po vsej državi z razburljivimi predstavami za vso družino

Vrhunska lutkovna gledališča in predstave po vsej državi prinašajo barve, čarobnost in zabavo v vsakdanje življenje mladih in starih. Na voljo vam je sedem lutkovnih gledališč, v katerih lahko izbirate, če želite doživeti posebno izkušnjo z otroki ali celo kot odrasli.

Lutkovno gledališče Bóbita, Pécs

Kulturna četrt Zsolnay, ena najlepših znamenitosti Pécsa, ponuja številne posebne programe, atrakcije in zanimivosti. V stavbi, v kateri so bili nekoč uradi tovarne Zsolnay, zdaj domuje Lutkovno gledališče Bóbita, ki ponuja zanimive, zabavne in kakovostne predstave za mlade in stare. Poleg predstav so v Lutkovnem gledališču Bóbita na voljo tudi prodajalna pravljic, delavnice izdelovanja lutk in muzej lutk s stalnimi in začasnimi razstavami.

7626 Pécs, Felsővámház u. 50.

Lutkovno gledališče Budimpešta

Budimpeštansko lutkovno gledališče ni le eden od draguljev prestolnice, temveč tudi največje lutkovno gledališče v Srednji Evropi. V zadnjih desetletjih so si mnogi ljudje vzeli k srcu odlične predstave Budimpeštanskega lutkovnega gledališča in z razlogom se še po vseh teh letih spominjajo gledališča. Doživetje Budimpeštanskega lutkovnega gledališča je tako za najmlajše kot za najstarejše in vsakdo, ki je vsaj enkrat doživel čarobnost Budimpeštanskega lutkovnega gledališča, je ne bo nikoli pozabil.

1062 Budimpešta, Andrássy út 69.

Lutkovno gledališče Ciróka, Kecskemét

Lutkovno gledališče Ciróka v Kecskemétu je lutkovno gledališče, ki ponuja nepozabno doživetje tako za otroke kot odrasle. Na repertoarju ima priljubljene predstave, kot sta Kup podkev in zgodba Judit Kiss Judith Ágnes Babaróka, ki so bile večkrat nagrajene z aplavzom. Poleg predstav, v katerih ob delavnikih uživajo predvsem otroške skupine, je zadnji dan v tednu namenjen predvsem družinam, s posebnimi predstavami pa redno nagovarjajo tudi odrasle.

6000 Kecskemét, Budai u. 15.

Lutkovno gledališče Harlekin, Eger

Lutkovno gledališče Harlekin velja za eno najzanimivejših prizorišč v Egerju in eno najzanimivejših v madžarskem lutkarstvu, kjer na odru uprizarjajo klasične in sodobne zgodbe. Njihove predstave vključujejo gledališke predstave za dojenčke, predstave za odrasle, kot sta izjemno priljubljeni predstavi Podstrešje in Za zamegljeno goro, pa tudi Boribon in Zajec z nagubanimi ušesi.

3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

Lutkovno gledališče Béla Kövér, Szeged

Leta 2021 je gledališče Béla Kövér Béla Puppet Theatre v Szegedu, ki je gostilo vedno več zanimivih predstav, praznovalo 75. obletnico delovanja. Gledališče in njegova skupina, ki je doživela številne uspehe, s kakovostnimi predstavami in programi navdušujeta občinstvo od nekajmesečnih malčkov do odraslih. In če želite ob lepem vremenu okusiti lutkovno gledališče na prostem, si julija oglejte pisan program festivala SZINkópé.

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 50.

Čudovito lutkovno gledališče Miskolc

Čudovito lutkovno gledališče Miskolc, eden najbolj veselih prostorov v mestu, že več kot 30 let vnaša barve in čarobnost v vsakdanje življenje mladih in starih. V Csodamalomu, ki ima v svojem imenu pravljične zasuke, je kakovostno preživljanje skupnega časa sveto, prav tako brezčasna zabava in zabava brez meja. Kot vsa odlična lutkovna gledališča v državi tudi ta draguljarna v Miskolcu ponuja možnost sprostitve in polnjenja baterij z lutkovnim gledališčem, družinskimi predstavami in predstavami za odrasle.

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 11.

Lutkovno gledališče Vaskakas, Győr

V središču Győra, znanega tudi kot mesto treh rek, se nahaja eno najbolj naprednih lutkovnih gledališč v državi, lutkovno gledališče Vaskakas. Nešteto otrok iz okolice je odraščalo ob odličnih predstavah predanega ansambla in osupljivi scenografiji, vendar je prav tako zabavno vstopiti v pravljični svet Vaskakasa tudi kot odrasel. Lutkovno gledališče, ki s svojimi predstavami že desetletja navdušuje družine, predšolske in šolske skupine, otroke in odrasle, je od samega začetka organizator festivala Győrkőcfesztival, na katerem bo julija letos udeležence festivala navduševalo s svojimi kakovostnimi predstavami.

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.