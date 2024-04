9 izjemno zanimivih gangsterskih filmov in serij na Netflixu in drugod

Zbrali smo nekaj odličnih gangsterskih filmov, ki pripovedujejo zapletene, pogosto krvave in včasih resnične zgodbe o vseh, od malih kriminalcev do najmočnejših mafijskih šefov.

Snatch (HBO Max)

London ni mesto mirnih aristokratov in umirjenih butlerjev. V londonskem podzemlju se mešajo tihotapci diamantov, boksarji, irski cigan in pes.

The Gentleman (film – Netflix)

Ko skuša ameriški narkobaron prodati svoj dragoceni britanski imperij marihuane, se začne niz spletk, zarot in predrznih iger na srečo, da bi zagotovil posel. Film režiserja Guya Ritchieja (Sherlock Holmes; Lock, Stock & Two Smoking Barrels), v katerem nastopajo zvezdniki.

Pulp Fiction (Netflix)

Satirična kriminalka, ki spremlja zgodbe o starajočem se boksarju, morilcu in njegovem filozofskem pomočniku. Velikokrat citirani scenarij scenarista in režiserja Quentina Tarantina je prejel tako oskarja kot zlati globus.

Tokyo Vice (HBO Max)

Ta serija kriminalnih trilerjev, ki jo je delno navdihnilo preiskovalno poročanje Jakea Adelsteina, spremlja mladega ameriškega novinarja, ki konec devetdesetih let prejšnjega stoletja skupaj s tokijsko policijo preiskuje neonsko osvetljeno podzemlje Tokia.

The Irishman (Netflix)

V priznanem filmu Martina Scorseseja se morilec Frank Sheeran spominja skrivnosti, ki jih je varoval kot zvesti član družine Bufalino.

Peaky Blinders (Netflix)

1919, Anglija, Birmingham. Zloglasni vodja tolpe Tommy Shelby žrtvuje vse, da bi napredoval. Vseh šest delov serije je na voljo na Netflixu.

Narcos (Netflix)

Gangsterska dramska serija pripoveduje resnično zgodbo o zloglasnih nasilnih in vplivnih kolumbijskih narkokartelih.

The Gentleman (serija – Netflix)

Ko aristokrat Eddie podeduje družinsko posestvo, odkrije, da je na njem ogromen imperij marihuane, lastniki pa ne nameravajo nikamor oditi. Serijska različica filmske uspešnice, ki jo je režiral Guy Ritchie.

Ozark (Netflix)

Finančni svetovalec preseli svojo družino iz Chicaga v Ozark Mountains v Missouriju. V petih letih mora po naročilu svojega šefa, ki je narkobaron, oprati 500 milijonov dolarjev.