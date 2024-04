Skrita kulinarična oaza v osrčju ulice Dohány

Restavracija ARAZ v osrčju ulice Dohány je zelena oaza kulinaričnih užitkov, ki gostom ponuja popolno sprostitev.

Raznolik meni za kosilo po ugodnih cenah

Kuharski mojster Áron Barka in njegova ekipa vsak teden pripravijo zanimiv in cenovno ugoden meni, ki je vedno poln presenečenj, mi pa smo imeli priložnost poskusiti nekaj jedi s trenutnega menija.

Njihov meni za kosilo, ki je na voljo od ponedeljka do petka, je v celoti povezan s kuharjevim poslanstvom, da kljub nizki ceni (dve jedi: 2940 Ft, tri jedi: 4140 Ft) pripravi hrano najboljše možne kakovosti. Ta meni je ob koncih tedna še vedno na voljo po višji ceni, in sicer ob sobotah in nedeljah dve jedi za 5500 HUF, tri jedi pa za 7000 HUF.

Na meniju za kosilo, ki je na voljo od 12.00 do 14.30, bo posebna pozornost namenjena madžarskim jedem, hkrati pa se bodo skušali odpreti gastronomiji različnih narodov ter avtentično pripraviti in predstaviti najrazličnejše lokalne specialitete.

Sezonski okusi

Jedilnik za kosilo ni nikoli enak, zato lahko vedno poskusite nekaj novega in zanimivega. Na jedilniku se uporabljajo sezonske sestavine, Áron Barka pa si še posebej prizadeva, da bi gostom predstavil sladice iz preteklosti v sodobni preobleki.

Zato smo na jedilniku videli Katijevo rezino z mandljevim nadevom.

Na meniju za kosilo so vedno na voljo vegetarijanske možnosti, vendar se trudijo biti tudi tehtni in poskrbeti, da ima vsakdo posebno izkušnjo, pri čemer kar najbolje izkoristijo okuse.

Z menija juh je bila poseben poudarek jabolčno-hrenova kremna juha z dimljenimi pršutovimi kraki, ki ji je sledil odlično pripravljen paniran oslič s krompirjevo solato iz medvedje čebule in kislimi kumaricami.

Nato smo poskusili še eno vegetarijansko možnost, tokrat burrito iz leče in črnega fižola s koruzno omako s koriandrom. Porcije so bile precej obilne, vendar nismo zamudili pokušine Katijine rezine iz izbora sladic.

Á la carte specialitete

Poleg že omenjenega menija za kosilo je v restavraciji ARAZ po 14.30 na voljo tudi meni à la carte, ki se vsakih šest mesecev popolnoma prenovi. Jedi na stalnem meniju so nedvomno najvišje kakovosti, pri čemer je posebna pozornost namenjena predstavitvi.

Včasih so gostom postregli tudi s tradicionalnim receptom za polnjeno zelje iz Sabolč, ki ga je pripravila ena od kuharjevih babic in je bil zelo uspešen.

Na seznamu pijač je veliko vin in koktajlov, v restavraciji ARAZ pa mesečno potekajo vinske večerje, naslednja bo 25. aprila s Tamásom Günzerjem, ki bo prišel iz Villányja. Vina bo spremljala odlično usklajena jed s petimi hodi, ki jo bo pripravil kuharski mojster Áron Barka. Za več podrobnosti kliknite TUKAJ.

Poleg vsega tega vas v hotelu ARAZ čaka tudi nekaj presenečenj v zvezi s kavo, in sicer zaradi posebnega vzdušja v kavarni Gallery Café & Bar nad glavnim vhodom v hotel. Galerija ponuja široko paleto koktajlov, sadnih limonad, posebnih čajev in kavnih specialitet.

Galerija je s svojimi edinstvenimi arhitekturnimi rešitvami idealen prostor za lahkotno sprostitev, poslovna srečanja ali celo intimne družinske in prijateljske dogodke, da ne govorimo o nepozabnem arhitekturnem doživetju.

Zelena oaza na ulici Dohány

Te edinstvene jedi lahko uživate v notranjosti restavracije, pa tudi na presenetljivem vrtnem območju, kjer nenavadna, velika stenska poslikava upodablja obraz bulvarja pred stoletjem.

Na zgodovino hotela Continental Budapest, v katerem se nahaja restavracija ARAZ, spominjajo tudi podloge na mizah, ki dokazujejo, da je bilo v stavbi konec 19. stoletja najslavnejše budimpeško zdravilišče.

Če nas boste poslušali, se boste spomladi in poleti odpravili na vrt restavracije ARAZ, ne glede na to, ali si želite sproščujočega spomladanskega dne ali poletnega ohlajanja na senčnem dvorišču z ledeno hladno limonado, je to popoln kraj.