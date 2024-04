Lahka in spektakularna poslastica: jagodna torta Rudi s skuto (recept)

Pripravite jagodno torto Cottage Cheese Rudi Cake, v kateri se mehka, limonina krema iz skute prepleta z bujno plastjo jagod in temne čokolade.

Sestavine (za 22-centimetrski tortni model)

Za biskvit:

3 jajca

60 g sladkorja

45 g moke

10 g kakava v prahu

3 g pecilnega praška

ščepec soli

1 žlica vode

Za smetano:

500 g skute

200 g kisle smetane

180 g sladkorja v prahu

20 g vanilijevega sladkorja

1 limonina lupinica

sok polovice limone

14 g želatine + 50 ml vode

240 g smetane za stepanje

Za jagodno plast:

200 g jagod

40 g sladkorja

limonin sok

20 g vanilijevega pudinga v prahu

120 ml vode

Za premaz:

100 g temne čokolade

2 žlici olja

Za dekoracijo:

jagode

100 g kremnega sira

Priprava

Najprej segrejte pečico na 170 °C in pripravite biskvit. Ločite jajca, beljake s ščepcem soli in sladkorjem stepite do trdega, nato dodajte rumenjake in vodo. Na koncu po malem vmešajte moko, presejano s pecilnim praškom in kakavom v prahu, ter jo v 22 cm velikem tortnem modelu pecite približno 15-18 minut.

Ko se biskvit ohladi, ga prestavimo v nastavljiv tortni model in pripravimo polovico skutine kreme, pri čemer uporabimo polovico navedene količine. Prepolovite količino vseh sestavin! Zmešajte prvih 6 sestavin kreme in kremo stepajte, dokler ni srednje čvrsta. Želatino za nekaj minut namočimo v vodo, nato jo stopimo, vročo vmešamo v skutni del, na koncu vmešamo stepeno smetano, namažemo na biskvit in shranimo v hladilnik.

Medtem ko se krema strjuje, pripravimo jagodno plast. To storimo tako, da jagode narežemo na rezine, jih 2 minuti kuhamo v ponvi s sladkorjem, limoninim sokom in polovico vode, nato pa jih s paličnim mešalnikom pretlačimo. Kremo v prahu zmešajte z drugo polovico vode, jo dodajte jagodnemu pireju in ga zgostite, nato pa jo prelijte čez že zgoščeno skuto in postavite v hladilnik.

Ko se jagodna plast strdi, pripravite drugo polovico skutne kreme, jo prelijte čez jagode in torto postavite v hladilnik za vsaj 3 ure.

Ko se torta strdi, jo po vrhu prelijte s stopljeno čokolado ter okrasite z jagodami in skutnimi palčkami.