Aprilske knjižne uspešnice: 7 novih knjig, ki vam bodo polepšale spomladanske dni

Ni lepšega kot sedeti na odeji na prostem in se potopiti v zanimivo knjigo. Pripravili smo vam nekaj odličnih knjig za spomladanski spanec!

Hiszasi Kasivai: Kamogavska kuharica

V mirni stranski ulici v Kjotu se nahaja posebna restavracija. Gostilna, ki jo vodita Koisi in njegov oče Nagare, ponuja čudovito ekstravagantne jedi. A to ni glavni razlog za obisk … Oče in hči ponujata drugačno vrsto storitev. S svojimi genialnimi detektivskimi sposobnostmi lahko poustvarita jedi iz preteklosti svojih gostov: jedi, ki so lahko ključ do obujanja pozabljenih spominov ali iskanja sreče v prihodnosti. Naj gre za marharagu ali suši iz skuše, restavracija z recepti – izgubljenimi v meglicah časa, povezuje s preteklostjo in kaže pot k boljšemu življenju.

Jenny Mustard: Okay Days – Brez tebe ne morem

V Londonu se bliža poletje in poti dveh mladih ljudi se po dolgih letih ločitve ponovno prekrižajo. Samantha je stara osemindvajset let, brezskrbna, kaotična v vseh pomenih besede in neizmerno zagnana, da se vrže v pripravništvo v britanski marketinški agenciji. Lucas je sedemindvajsetleten, občutljiv, hladnokrven in poskuša združiti razpadajoče koščke svojega odraslega življenja. Ko se ponovno srečata na hišni zabavi, se znova prižge iskrica, ki je preskočila pred leti, vendar vesta, da je njuno razmerje kratkotrajno, saj se mora Sam kmalu vrniti v Stockholm.

Ashley Elston: Prva laž

Evie Porter ima vse: vrtno hišo z belo ograjo, elegantno skupino prijateljev in popolnega moškega. Obstaja le ena težava: Evie Porter ne obstaja. To identiteto ji je dal gospod Smith, njen skrivnostni, neznani šef, za njeno najnovejšo nalogo, da izve vse o majhnem mestecu v Louisiani in ljudeh, ki tam živijo. Zlasti o tarči, Ryanu Sumnerju. Sčasoma pa Ryan v Evie prebudi globoko zakopana čustva in ta začne fantazirati o življenju, za katero je mislila, da ji je nedosegljivo. Le da si tokrat ne more privoščiti napake, še posebej po njenem zadnjem delu. Evie mora v boju za svojo prihodnost ostati korak pred svojo preteklostjo, saj je zdaj bolj kot kdajkoli prej na kocki ona sama.

Ann Napolitano: Pozdravljena, lepa

Sestri Padavano nista le sestri, ampak tudi najboljši prijateljici, ki svojo hišo v pisanem kotičku Chicaga v osemdesetih letih prejšnjega stoletja napolnita s čustvi in energijo. William Waters pa je odraščal v domu, ki ga je utišala tragedija in v katerem mu žalujoči starši niso znali pokazati ljubezni. Ko spozna temperamentno in ambiciozno Julijo Padavano, se zdi, da se svet okoli njega nenadoma razsvetli. Z Julijo pridejo tudi njeni sorojenci. Toda ko tema Williamove preteklosti začne zatemnjevati luč njegove prihodnosti, postane njegova zaupnica Sylvie in ne Julia. Tako se ne razbije le Williamova duša, temveč tudi domnevno večno zavezništvo štirih sester.

Carmen Mola: Vijolično omrežje

Na vroč poletni dan inšpektorica Elena Blanco, vodja posebne preiskovalne enote, v spalnici najstniškega sina predmestne družine odkrije srhljiv videoposnetek. Priča je neusmiljenemu nizu posnetkov mučenja mladega dekleta, ki se konča z usmrtitvijo žrtve. Za prenosom v živo bi lahko stala Vijolična mreža, kriminalna organizacija, ki je pred leti morda ugrabila sina inšpektorja Blanca … Enota za analizo primerov že mesece zbira informacije o Vijolični mreži, ki se je pojavila v primeru ciganskih nevest in na temni strani interneta trgovala z izbranimi prenosi grozodejstev. Elena poskuša svoj največji strah ohraniti v tajnosti pred svojimi kolegi: da je njenega sina medtem že povsem ovila lepljiva pajčevina omrežja in ga oblikovala po svoji podobi. Inšpektorica si obupno prizadeva uskladiti ohranjanje ekipe in pogosto brezupno preiskavo svojega pogrešanega otroka.

Elza Morcsányi: Vse ob cesti Andrássy

Cesta prihodnosti, upanje mesta, avenija svetovne dediščine – to so vzvišeni epitemi, s katerimi so nekoč opisovali Andrássy út, eno najpomembnejših znamenitosti naše prestolnice. Elza Morcsányi, voditeljica podcasta in vodička, nam med zabavnim in prijetnim sprehodom, ki je obogaten s svežimi slikami in arhivskimi posnetki, ne pripoveduje le o stavbah, temveč tudi o legendah, skrivnostih in govoricah, povezanih z življenjem nekdanjih prebivalcev okrašenih palač. Stopite nazaj v preteklost, spoznajte zgodovino avenije od krompirjevih polj do razkošnih bulvarjev in pokukajte za zidove razkošnih palač. Sprehodite se!

Kat Ailes: skrbni detektivi

Za Alice in njenega partnerja Joea se zdi majhna zaspana vasica Penton idealen kraj za selitev, saj sta pustila londonski vrvež za seboj in se pripravljata na prihod prvega otroka.On bo morda končno okusil fizično delo, Alice pa radosti priprave marmelade.Toda njuna podeželska idila se kmalu razblini, ko v majhni trgovinici, kjer potekajo porodni tečaji, najdejo truplo in tudi sama postaneta osumljenca v tem primeru … Alice in njene kolegice porodničarke kmalu vzamejo primer v svoje roke, pri čemer jim pomaga Helen, vsestranska psička.Odločno, a s težavami z jasnovidnimi bolečinami ambiciozni detektivi odkrijejo, da preteklost na videz dolgočasne vasi skriva veliko več skrivnosti in vznemirjenja, kot so si sprva predstavljali. Dogodki se pospešijo, ko odkrijeta hipijevsko komuno globoko v gozdu in skrivnostno smrt, ki se je zgodila pred mnogimi leti. Jim bo uspelo razvozlati skrivnost?