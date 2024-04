Dragocenost Donavskega ovinka obiskovalce pričakuje s tržnico penečega se vina in trgom skupnosti.

Tržnica, ki se nahaja le streljaj od mestnega središča Esztergoma, je bila odprta lani v središču mesta in poleg široke ponudbe prodajalcev in blaga ponuja tudi program dejavnosti in sodoben skupnostni prostor.

Leto 2023 je bilo izjemno leto v življenju Esztergoma, saj so se mesto in njegovi prebivalci ter celo sama regija obogatili z očarljivo tržnico, kakovostnim zbirališčem in prostorom skupnosti.

Tržnica proizvajalcev in živahen prostor skupnosti

Dolgoletne sanje prebivalcev mesta in njegove okolice so se uresničile s tržnico v Esztergomu, ki je bila v vseh podrobnostih prerojena in poleg kmečkih dobrot ponuja tudi obrtnike in trgovine.

Tržnica, ki je lahko dostopna s kolesom, javnim prevozom in avtomobilom, je hitro postala živahno središče skupnosti v središču mesta, kjer so ljudje dobrodošli od torka do sobote, ob nedeljah pa ob tematskih dnevih.

Zaradi bližine mestnega središča, trga Széchenyi in promenade ob Mali Donavi je tržnica, ki se odpira z ulice za pešce, popoln kraj ne le za nakupovanje, temveč tudi za dober prigrizek, priboljšek ali nekaj prijaznih besed pred ali po raziskovanju mesta.

Tržnica, polna vseh zemeljskih dobrin.

Tržnica je odprta ob delavnikih in koncih tedna, ob sredah, petkih in sobotah pa ponuja odlične pridelke lokalnih proizvajalcev, večinoma z območja, ter sezonske dobrote.

V teh dneh so pokrite mize na trgu polne najrazličnejših izdelkov, vključno z rokodelskimi izdelki, ki jih ob sobotah ponuja skoraj 60 prodajalcev, za vse, ki prihajajo od blizu, daleč in daleč.

Ponudba vključuje prekajeno meso, hrustljavo pecivo, sir in mlečne izdelke, sveže sadje in zelenjavo, med in ocvirke ter pisano cvetje.

S tržnice je skoraj nemogoče oditi praznih rok, s praznimi košarami ali, zahvaljujoč sveže pripravljenim kruhkom, s praznim želodcem.

Seveda sta torek in četrtek prav tako vredna obiska kot tržna dneva, saj 18 trgovin ponuja široko paleto izdelkov in storitev.

Doživetje na tržnici

Poleg nakupovanja in gastronomskih užitkov vam najnovejše mestno zbirališče ob nedeljah ponuja tedenske in mesečne tematske dogodke, dejavnosti za otroke, sejme, tržnice starin in delavnice.

Češnja na torti pa je, da je tržnica ob sobotah brezplačna, ob delavnikih pa ponuja brezplačno enourno parkiranje.