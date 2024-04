7 prijetnih kmečkih tržnic po vsej državi, na katerih lahko najdete številne dobrote

Spomladi, ko sezonsko sadje in zelenjava zacvetijo, se tržnice v hipu ponovno rodijo. Tukaj je nekaj tržnic, ki jih morate obiskati, če se nahajate v bujno zeleni Zali, na Blatnem jezeru, v ovinku Donave ali drugih čudovitih krajih po državi.

Nőtincsi trg

Letos praznuje drugi rojstni dan ribja tržnica Nőtincsi, ki je našla dom v resnično čudovitem okolju na obali ribiškega jezera Nőtincsi. Kmečki pridelki, kot so kmečka jajca, sveža zelenjava, marmelade, žele in kisle kumarice, pa tudi hrustljavi kruh, namazi, siri in ustekleničene tekoče dobrote, prispevajo k pravljičnemu vzdušju na tržnici Nőtincsi NemcsakPiac, pozimi in poleti. Seznam je še dolg, saj številni proizvajalci in obrtniki vsako tretjo nedeljo v mesecu prodajajo svoje čudovite izdelke na tržnici, kjer so na voljo tudi osvežilni programi za obiskovalce.

2610 Nőtincs, jezero St. Stephen

Kmečka tržnica Platz – Družinski piknik, Pilisvörösvár

Na obali jezera Kacsa v mestu Pilisvörösvár enkrat mesečno poteka kmečka tržnica, združena z družinskim piknikom. Na tržnici, na kateri se vsak mesec predstavi najmanj 100 proizvajalcev in obrtnikov, je na voljo stalna ponudba sirov, mesa, pekovskih izdelkov, sezonskih pridelkov, cvetja in zelišč. Na tržnici Platz lahko vsakdo brez izjeme najde nekaj zase, a če vam lahko priporočimo eno stvar, poskusite Platzov prepečenec!

2085 Pilisvörösvár, Kacsa-tó

Živa tržnica v Živem majerju, Szántódpuszta

Szántódpuszta Majorág, ki se nahaja na južni obali Blatnega jezera, je po večletni prenovi ponovno odprt za javnost. V gostišču, ki ponuja številna doživetja, razstave in zanimivosti, vsako soboto in nedeljo poteka tudi kmečka in obrtna tržnica. Na Živi tržnici lahko ob koncih tedna kupite lokalne dobrote neposredno od proizvajalcev, od klobas in salam do okusnih mlečnih izdelkov, medu, kislih kumaric in celo vrhunskega vina, ki bo spremljalo vaš večerni koktajl. Po kmečkih izdelkih, odličnem balatonskem štruklju, koščku torte ali svežem rogovem pecivu pa si je vredno ogledati tudi izdelke domače obrti.

8622 Szántód, Szántódpuszta

Kmečka tržnica Agárd Almárium

Vsako soboto med 8. in 12. uro se parkirišče pri destilarni Agárdi napolni s proizvajalci, obrtniki in kupci. Na tržnici lahko najdete svež in hrustljav kvašen kruh iz pekarne Szabi, dolgoletne sire, prečiščeno maslo in med, pa tudi bogato izbiro sezonske zelenjave in sadja, prekajenega mesa, začimb, čutnikov, marmelad in marmelad ter rogačev. Tržni dnevi iz tedna v teden ponujajo tudi tematske priboljške in dejavnosti, zato se po okrepčilu v bistroju lahko sprostite in uživate!

2484 Gárdony, Sreiner tanya

Kmečka tržnica Nagymaros

Nagymaros, ki je zlahka dostopen z vlakom, tudi iz glavnega mesta, vsako soboto s svojo kmečko tržnico na glavni trg privablja obiskovalce od blizu in daleč. Pridelke z ovinka Donave dopolnjujejo rokodelski izdelki, na voljo pa so tudi različne vrste mesa, sirov, gob, ekološke zelenjave in mikrozelenjave ter kvašeno pecivo. Ko napolnite svoje košare z vsemi zemeljskimi dobrotami, si lahko odpočijete na klopci na bregu Donave in še naprej občudujete razgled.

2626 Nagymaros, Fő tér

Tržnica na vrtu, Nagykanizsa

Če ste v Nagykanizsi v petek ali načrtujete izlet za konec tedna, se najprej ustavite na mestni kmečki tržnici! Tržnica na vrtu se vsak petek, kot se tudi imenuje, preseli na vrt gostišča ob jezeru Csónakazó, da bi rednim kupcem in obiskovalcem pomagala najti lokalne pridelke. Poleg sezonskega sadja in zelenjave lahko kupite odlične sire, konzerve, med, prekajeno meso in narezke, domov pa se lahko vrnete tudi s košarami kvašenega kruha, domačega peciva, obrtniške čokolade in najboljšega cvetja iz cvetličnih vrtov tik za hribom.

8800 Nagykanizsa, Szőlősgazda út 1.

Tržnica Liliomkert, Káptalantóti

Káptalantóti je daleč naokoli znan po svoji očarljivi tržnici Liliomkert, ki ne bi bila popolna brez Liliomkerta. Tržnica, ki se nahaja v osrčju bazena Káli, je priljubljena med obiskovalci od blizu in daleč, saj ponuja sezonske pridelke, ročno izdelane dobrote in poslastice, ki jih lahko uživate v toplini bazena Káli. Obiskovalci tržnice in sejma bodo v vrtu lilij zagotovo našli, kar iščejo, tisti, ki pa se raje sprehajajo po stojnicah pod drevesi, naj pridejo zgodaj.

8283 Káptalantóti, na poti iz Zánke