Kot da niste v Budimpešti: 5 edinstvenih vrtov in parkov, ki spominjajo na oddaljene pokrajine

Naša ljubljena prestolnica je za nas nepozabna, vendar včasih tudi mi hrepenimo po oddaljenih pokrajinah. V naslednjem delu naše serije člankov vas bomo popeljali na potovanje v bližino narave, kjer se lahko za nekaj ur odmaknete od vrveža Budimpešte. In počutili se boste, kot da niste v Budimpešti, temveč v eksotični pokrajini.

Orientalski mir v turškem vrtu

V resnično odmaknjenem kotičku palačne četrti, na jugozahodnem delu dvorišča Csikós, boste našli turški vrt v orientalskem slogu z neštetimi čudovitimi rastlinami, klopmi in dekorativno razsvetljavo. K eksotičnemu ambientu prispevajo grmi petbarvnih vrtnic, kutine in fige ter okrasni vodnjak z orientalskimi ploščicami, ki je posebnost gradu.

Po lagodnem sprehodu se sprostite na prijetni terasi kavarne Pasha na koncu vrta s pogledom na mesto.

Starodavno potovanje skozi čas v rimskem vrtu ruševin

Muzej Aquincum v Budimpešti, ki se ponaša z zbirko milijonov predmetov in artefaktov, ponuja edinstven vpogled v dediščino antičnega Rima. Poleg muzeja se nahaja Romkert, eden največjih rimskih arheoloških parkov na Madžarskem. Obiskovalci si lahko ogledajo del mestnega središča Akvinke ter najbolj značilne javne stavbe in zasebne hiše mestnega središča iz 2. do 3. stoletja našega štetja.

Ekipa projekta Corozo z nami vas 27. aprila vabi na 2,5-urno potovanje skozi čas, na katerem boste s pomočjo zgodovinarja odkrivali rimske zaklade 3. okrožja.

1031 Budimpešta, Szentendrei út 135.

Pridih Azije na ulici Andrássy út

Muzej azijske umetnosti Ferenca Hoppa in njegov vrt v slogu Daljnega vzhoda se nahajata v lepo prenovljeni vili na cesti Andrássy. Muzej z več deset tisoč predmeti približuje kulture Kitajske, Japonske, Indije, Koreje, Mongolije, Nepala, Tibeta in jugovzhodne Azije. Vzdušni vrtovi okoli stavbe so vsak dan razen ponedeljka brezplačni za vse, ki se želijo naužiti miru Vzhoda, na voljo pa so tudi vodeni ogledi botanike in zgodovine vrta. Informacije o aktualnih programih so na voljo na spletni strani muzeja.

1062 Budimpešta, Andrássy út 103.

Daljnovzhodna oaza v mestu Zugló

Enega prvih japonskih vrtov na Madžarskem je leta 1928 zasnoval in zgradil istoimenski vrtnar in učitelj na vrtnarski in geodetski tehnični šoli Márton Varga. Park, ki je spominjal na vrtove daljnovzhodnih palač, sta nekaj let pozneje obiskala člana japonske cesarske družine, princ Takamacu in njegova žena, in jima je bil tako všeč, da sta japonskemu vrtu v Zuglóju podarila več rastlin. Te rastline so na ogled še danes.

Dan japonskega vrta bo 20. aprila ponudil tudi vodene oglede območja ter strokovna predavanja in igrive dejavnosti, povezane z japonsko kulturo.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Hiša tropske džungle

Prva in najbolj priljubljena zbirka rastlin v Budimpešti se nahaja v botaničnem vrtu ELTE. Z okoli 12.000 rastlinskimi vrstami je vrt z leti pridobil mednarodno slavo. Aprila obiskovalce privabljajo rožnate japonske češnje, a prava zvezdniška atrakcija so nedvomno steklene kupole. V soparnih palmovih hišah se lahko izgubite v džungli v družbi tropskih rastlin, ki segajo do neba, eksotičnih orhidej in orjaških pravljičnih vrtnic.

Na festival Sakura, 13. in 14. aprila, lahko v botaničnem vrtu pripravite piknik na odejah in uživate v cvetočih drevesih.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.