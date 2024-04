10 nepogrešljivih dogodkov ob odprtju teras v Budimpešti aprila 2024

Najljubši budimpeški vrtovi in terase se odpirajo drug za drugim. Pripravili smo izbor najboljših dogodkov ob odprtju teras v prestolnici, ki vam bodo popestrili aprilske delavnike.

SezONa terase: Uradna otvoritev terase na Terezi (12.-14. april 2024)

Tereza se uradno seli! Dežniki se odprejo, kozarci za margarito zavzamejo svoje mesto in končno lahko uživate v svoji najljubši mehiški hrani in pijači na prostem. Predstavljajte si živahne ulice Kube, Kolumbije ali Venezuele, vzdušje obalnih restavracij, lokalno hrano in predvsem glasbo. 12. aprila vam bo ta občutek pričarala skupina Son Tres, v soboto pa se lahko z Dj Brookom zabavate ob najboljših hitih RnB, latino in hip hopa.

Zsiráf Pest – The opening (12.-14. april 2024)

Noči na prostem in nepozabne dogodivščine v mestu Zsiráf se končno začenjajo – sezona na prostem se začenja! Vrhunska house glasba, poletne vibracije in zabave do jutra v najljubši mestni oazi! STYLE – house dogodek v petek in Ryder & Friends v soboto.

Zuboly // Otvoritvena zabava KOBUCI (18. april 2024)

Sezona v Kobucih se tudi letos začenja s koncertom skupine Zuboly! Po vseh teh letih in vseh teh koncertih jih morda nikomur ni treba predstavljati. A če skupine ne poznate, se je vredno čim bolj približati in jih slišati v živo. Njihovi koncerti so srečanje galaksij, ki daleč presega naše najbolj divje sanje. V njihovih pesmih se svetovne uspešnice, melodije sakralne ali klasične glasbe na madžarskih ljudskih glasbilih igrajo s popolno naravnostjo. Na otvoritvenem vikendu bosta 19. aprila nastopila tudi Parno Graszt, 20. aprila pa skupina 30Y.

Bazaar Garden Opening (19. in 20. april 2024)

S prenovljenim jedilnikom in posebnimi koktajli bodo zanimivi glasbeni izvajalci poskrbeli za razpoloženje na dogodku ob odprtju terase Bazarja Budimpešta 19. in 20. aprila. Zato se bo ta lep pomladni konec tedna splačalo obiskati sredozemsko navdihnjeno restavracijo na ulici Dob utca.

Hollywood Madness | Mad Fest | Odprtje Hollywood Market and Mad Kert (20. in 21. april 2024)

Mad Kert začenja letošnjo sezono z odličnim otvoritvenim vikendom. Ekipa Hollywood Market bo obiskala tudi pivsko teraso v Kőbányi, zato bodo poleg brezplačnih kuharskih predstavitev, premier piv, tekem v nogometu in ping-pongu na voljo tudi ameriški bolšji sejem, srečanje motorjev in avtomobilov ter šov koktajlov. Dogodek je brezplačen!

Otvoritveni vikend 2024 – Budapest Park (25.-27. april 2024)

Vabljeni na otvoritveni vikend Parka Budimpešta 2024, ki bo 25., 26. in 27. aprila! Program je še presenečenje, zagotovo pa bo poln običajnega pestrega programa, kavalkarade glasbenih stilov, najbolj vročih nočnih zabav in številnih novosti.

aMajomhoz Otvoritveni vikend (25.-28. april 2024)

Od 25. aprila se bodo ponovno odprla vrata skrivnega vrta v Budi! Obiščite vrtove prvi konec tedna sezone, poskusite najnovejše dodatke ali izberite med starimi priljubljenimi in ponovno uživajte v sprostitvi v enem najbolj zelenih okolij v Budi. V Városmajorju vas čakajo čudoviti sončni zahodi, hladne pijače, okusna hrana in vroče ritme. Več informacij kmalu!

Otvoritev terase v Spíler Buda (25. april 2024)

Spíler Buda se na 25. april pripravlja s posebnim vzdušjem in ekskluzivnim izborom pijač, za glasbo pa bo poskrbel Dávid Kovács. Po službi, od 17. ure dalje. Več podrobnosti kmalu!

1st Flava birthday – terrace opening (26. april 2024)

Obiščite Flavo 26. aprila na senzacionalnem rojstnodnevnem dogodku ob odprtju terase! Če še niste poskusili novega spomladanskega menija, morate poskusiti sočnega piščanca karage z vaflji in juzu majonezo ali slastne kozice z zelenim karijem. Flava okuse spremljajo energični koktajli! Od 18.00 dalje bo za živahne pomladne melodije poskrbel DJ.

Zgodnje veselje – Odprtje Dürerjevega vrta (30. april 2024)

Označite si koledarje: 30. aprila bo zelena oaza ulice Bay Street spet v polni moči oziroma vam bo svoja vrata odprl vrt Dürer Kert! Hamace bodo razpeti, stojala za kolesa spolirana, vrtni pulti pa polni ohlajenih pijač, ki bodo čakale, da si ponovno napolnite bregove Donave! Zvesti tradiciji boste letos lahko v poletno sezono zaplesali z Early Joy pod žarki sončnega zahoda, v noč pa vas bo popeljal Infragandhijev set. Vstop je brezplačen!