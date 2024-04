Prebivalci ulice Nyúl v II. okrožju so se prebudili ob najlepših vrsticah madžarske književnosti

Že osmo leto zapored so vrata in ograje ulice Nyúl v drugem okrožju ob dnevu madžarske poezije prekrita s poezijo.

Pobuda, ki je mnogim narisala nasmeh na obraz, je nastala na pobudo dveh lokalnih prebivalcev, ki ju ne druži le dejstvo, da njune družine že več generacij živijo v tej ulici, temveč tudi strast do literature, zlasti do verzov madžarskih pesnikov. Zato od 11. aprila 2017 vsako leto ob rojstnem dnevu Atile Józsefa na veliko veselje prebivalcev in mimoidočih okrasita ulico s pesmimi.

Pesnik in madžarsko morje: Balaton Atile Józsefa Pesnik in madžarsko morje: Balaton Atile Józsefa

Tragična smrt legendarnega pesnika ni povezana le z Blatnim jezerom, ki je bilo priljubljeno že v začetku 20. stoletja, temveč tudi z njegovimi številnimi lepimi spomini.

Pesmi vsako leto izberejo po dve, in medtem ko je bil v prvih letih poudarek na velikih klasikih, repertoar zdaj vključuje vse več manj znanih in sodobnih del. Posebna pozornost je namenjena temu, da se med posameznimi leti ne ponavljajo, tako da bralca vedno znova presenetijo.

Pesmi so vsako leto objavljene pozno zvečer 10. aprila, tako da se lahko prebivalci zbudijo ob najboljšem iz madžarske književnosti, mimoidoči pa lahko uživajo v pobudi na isti dan, dan madžarske poezije.

Letošnji izbor poezije je tudi tokrat raznolik in raznolik glede na temo, genezo in razpoloženje posameznih del. Na ulici, obdani s čudovitimi kostanji in dišečimi bezgovimi grmi, so svoje mesto med drugim našli verzi Attile Józsefa, Sándorja Weöresa in Ákosa Fodorja.