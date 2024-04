Po sledeh največje evropske sinagoge: zgodovina sinagoge na ulici Dohány

Sinagoga na ulici Dohány, znana tudi kot Velika sinagoga, ni le edinstvena po velikosti na Madžarskem, ampak je tudi največja sinagoga v Evropi, njen edinstveni čar pa je v njeni zanimivi zgodovini in impresivni notranjosti.

Rodila se je nova sinagoga

Zamisel o gradnji velike sinagoge v središču mesta se je začela oblikovati sredi 19. stoletja, ko je bil razpisan natečaj za oblikovanje notranjosti in zunanjosti stavbe. Na natečaj so se prijavili številni kandidati, med njimi nekateri najvidnejši inženirji in arhitekti tistega časa, ki so predložili projekte, od klasičnih fasad do sodobnejših rešitev.

Na natečaju je zmagal znani nemški arhitekt Ludwig Förster, ki je projektiral tudi dunajsko veliko sinagogo. Profesor na dunajski Akademiji za glasbo si je zamislil edinstveno mavrsko stavbo, ki bi se razlikovala od okoliških stavb in bi že od daleč pritegnila pozornost ljudi.Gradnja je potekala rekordno hitro, saj je od končnega načrta do odprtja sinagoge minilo le pet let. Gradnjo je vodil Ignác Wechselman, ki je zaradi odsotnosti projektanta za oblikovanje notranjega svetišča prosil za pomoč konkurenčnega arhitekta Frigyesa Feszla, ki je projektiral tudi Vigado, in prav po njegovi zaslugi imamo notranje svetišče.

Slovesno odprtje je bilo 6. septembra 1859, kar je bil pomemben dogodek v življenju madžarskih Judov, saj so s tem dobili nov prostor za organizacijo praznovanj in dogodkov skupnosti.

Nemirno obdobje 20. stoletja

Prenova stavbe je potekala med letoma 1929 in 1931, v tem času pa ni bila obnovljena le sama stavba, temveč tudi celotna okolica, in odprta je bila sedanja judovska verska in zgodovinska zbirka.

Na žalost pa občina v prenovljeni stavbi ni dolgo uživala, saj so se zaradi napetih političnih razmer v sinagogi in njeni okolici dogajala vse pogostejša grozodejstva: spomladi leta 1931 je strelec ustrelil dva vernika, leta 1939 pa je v množico, ki je čakala na bogoslužje, vrgel ročno granato.

Leta 1944 je sinagoga postala del budimpeštanskega geta, v katerem je bilo v stavbo natrpanih skoraj 70 000 ljudi. Med obleganjem Budimpešte so stavbo 27-krat zadeli, sledovi tega pa so bili vidni še več desetletij.

Dvorišče sinagoge leta 1945 / Foto: Fortepan/Album011

Stavba je bila obnovljena konec leta 2010, v celoti obnovljena stavba pa je bila slovesno odprta poleti 2021, ko je ne le ponovno pridobila prvotni sijaj, temveč so nekdanjim prostorom dodali tudi številne novosti.

Več informacij: jewishtourhungary.com