15 senzacionalnih spomladanskih festivalov v Budimpešti za april 2024

Glavno mesto se je prebudilo iz zimskega spanca in nas bo aprila presenetilo z vedno bolj pestrimi spomladanskimi dogodki. V prihodnjih tednih lahko pričakujemo odprtja teras, glasbene festivale, gastronomske dogodke in cvetlične prireditve!

Bartókova pomlad // več prizorišč (5.-14. april 2024)

Med 5. in 14. aprilom bo kulturno življenje Budimpešte ponovno v polnem razmahu, saj se bo začel četrti festival Bartókova pomlad, ki bo na več deset prizoriščih gostil nagrajene produkcije, svetovno znane izvajalce, madžarske in svetovne premiere, izjemna sodelovanja in umetnike od sodobne klasične glasbe do glasbe sveta, jazza, plesa, vizualnih umetnosti in popularne glasbe.

Budapest Ritmo // več prizorišč (11.-13. april 2024)

Tudi letos se z dogodkom Budapest Ritmo povežite z glasbo vsega sveta! Naj vas afro-francoski šanson drži za roko, italijanski pirati prisilijo k plesu ali balkanske pihalne godbe med 11. in 13. aprilom pokažejo, česar še niste videli.

Zsiráf Pest – The opening (12. in 13. april 2024)

Končno se začnejo noči na prostem in nepozabne dogodivščine v Zsiráfu – sezona na prostem se začenja! Vrhunska house glasba, poletne vibracije in zabave do jutra v najljubši mestni oazi!

Cvetenje češenj v Arboretumu Buda (2024- 12.-13. april)

Aprila bodo v polnem razcvetu japonske češnje, ob pogledu nanje pa boste pozabili na vsakdanje skrbi. Na vodenih sprehodih po Arboretumu Buda 12. in 13. aprila si boste pobliže ogledali živo rožnata drevesa, pisane tulipane, vrt in njegovo zgodovino. Vstop v Arboretum Buda je brezplačen, za vodene oglede pa je treba kupiti vstopnico.

Otvoritev sezONe terase Tereza (12.-14. april 2024)

Dežniki se odprejo, kozarci za margarito so postavljeni na svoja mesta in vaše najljubše mehiške jedi so končno postrežene pod odprtim nebom. Predstavljajte si, da vas obdajajo živahne ulice Kube, Kolumbije ali Venezuele, ki pričarajo vzdušje obalnih restavracij, lokalne kuhinje in predvsem: glasbe. Skupina Son Tres vam bo 12. aprila pričarala ta občutek življenja v objemu zelene oaze. V soboto pa se zabavajte z Dj Brookom ob najboljših hitih RnB, latino in hiphopa.

Budimpeštanski ribji festival // Turneja madžarskih znanstvenikov (12.-14. april 2024)

Med 12. in 14. aprilom bo v okviru turneje madžarskih znanstvenikov potekal največji budimpeštanski ribji festival doslej. Čeprav bodo na sporedu glasba, lunapark in obrtni sejem, bo glavni poudarek na hrani. Na gastro dvorišču bodo ljubitelji rib lahko poskusili najboljše med najboljšimi.

Sakura praznovanje v botaničnem vrtu (2024- 12.-13. april)

V botaničnem vrtu ELTE že vrsto let poteka vsakoletni festival sakura, ki je povezan z aprilskim cvetenjem japonskih češenj in tradicionalnim japonskim praznikom Ohanami. Letos, 13. in 14. aprila, lahko v botaničnem vrtu ponovno pripravite piknik na odejicah in uživate v cvetenju dreves sakur. Ta konec tedna bo za obiskovalce na voljo tudi vrsta drugih zanimivih, pristnih japonskih dejavnosti, vključno z učenjem japonskega jezika, glasbo, prikazi borilnih veščin in orožja, učenjem Go, koncerti, razstavo ikebane in delavnicami.

Budapest Oldtimer Show // Madžarski železniški zgodovinski park (13.-14. april 2024)

Vozila iz obdobja pred drugo svetovno vojno, tuji luksuzni in športni avtomobili ter interaktivne dejavnosti bodo 13. in 14. aprila na ogled v zgodovinskem parku madžarske železnice. Na 19. budimpeštanski razstavi Oldtimer Show bodo med drugim razstavljeni avtomobili na lesenih kolesih, starodobna kolesa in avtomobili s pedali.

Asian Street Food Festival // Terasa Botellón (18.-21. april 2024)

Terasa Botellón na ulici Kazinczy vas med 18. in 21. aprilom vabi na potovanje z okusom Daljnega vzhoda. Gostje lahko odkrivajo eksotični svet Azije zahvaljujoč več odličnim restavracijam, ki so znane po svojih pristnih okusih. Gastronomsko pustolovščino bodo kronali glasba v živo in posebna dekoracija. Vstop je brezplačen.

Spomladanska razstava in sejem okrasnih rastlin // Arboretum Buda (19.-21. april 2024)

Od 19. do 21. aprila bo v Arboretumu Buda potekala posebna razstava okrasnih rastlin v počastitev pomladi. V botaničnem vrtu na ulici Villányi út lahko kupite sadike, rože in vrtnarsko orodje, si ogledate razstavi bonsajov in suise, se udeležite predavanj in celo sprehodov po arboretumu.

Festival družabnih iger // Hiša Virág Benedek (20. april 2024)

Če imate radi namizne igre in vas zanima ustvarjalni svet madžarskih založnikov in oblikovalcev, obiščite Festival namiznih iger, na katerem bo več kot 10 manjših madžarskih založnikov predstavilo svoje najboljše igre! Spoznajte oblikovalce madžarske scene, male založnike z odličnim okusom, preizkusite igre, pridobite svoje najljubše in ne zamudite zanimivih dejavnosti, kot sta tombola ali nagradno žrebanje!

I bike Budapest // Népliget (20. april 2024)

Če menite, da je pomembno ustvariti varne pogoje za kolesarjenje v prestolnici, se 20. aprila zapeljite z ekipo I bike Budapest. Kolesarska parada se bo začela v kraju Népliget, nato pa bo kolesarila po ulici Ferenc körút do Döbrentei tér, skozi Lánchíd in naprej do Városliget.

Festival Garažni sejem Wekerlei (20.-21. april 2024)

Pomlad ne more miniti brez tradicionalnega festivala Wekerlei Garage Fair, ki bo letos potekal med 20. in 21. aprilom. Wekerletelepu koncept bolšjega sejma ni tuj, saj se redno odpirajo priložnosti za izmenjavo starih, obrabljenih, a še vedno uporabnih predmetov. Festival Garažni sejem je ambicioznejša, dvodnevna različica tega prizadevanja, kjer se lahko lovci na zaklade sprehajajo od dvorišča do dvorišča ter iščejo in se vračajo domov z najbolj dragocenimi zakladi.

Otvoritveni vikend Budapest Parka (25.-27. april 2024)

Vabljeni na otvoritveni vikend Budapest Parka 2024 25., 26. in 27. aprila! Program je še presenečenje, zagotovo pa bo poln običajnega pestrega programa, kavalkarade glasbenih stilov, najbolj vročih nočnih zabav in številnih novosti.

Festival pomladi v Budimpešti // več prizorišč (29. april – 12. maj 2024)

Med 29. aprilom in 12. majem bo prestolnica že 44. gostila festival Budimpeštanska pomlad, na katerem bo na različnih prizoriščih po mestu potekalo več kot 40 zanimivih dogodkov.