Poseben arhitekturni zaklad: zgodovina cerkve Városmajori

Cerkvica, ki je lani praznovala 100. obletnico posvetitve, je imela pomembno arhitekturno in zgodovinsko vlogo, čeprav po velikosti zaostaja za svojo mlajšo kolegico, brez nje pa si pogleda na stran parka na ulici Csaba ne bi bilo mogoče predstavljati.

Katoliška župnija Városmajor je bila ustanovljena v začetku 20. stoletja po zaslugi katoliških vernikov, ki so živeli na tem območju, in je sprva začela delovati v majhni kapeli v kleti stavbe na ulici Csaba 7/B. Z znatnim povečanjem števila obiskovalcev se je povečala potreba po izgradnji cerkve, vendar je bilo to mogoče storiti le s pomočjo donacij.

Prebivalci tega območja so za ta plemeniti namen storili vse, kar je bilo v njihovi moči, mnogi so prodali svoje družinske relikvije in dragocen nakit, da bi prispevali k izgradnji nove cerkve. Ne le verniki, tudi sam arhitekt je pomagal: Aladár Árkay, ki je bil takrat že zelo priljubljen in je požel priznanje v tujini, je brezplačno prevzel načrtovanje in nadzor nad gradnjo cerkve.

Novo stavbo so dolgo časa imenovali transilvanska kapela, saj je cerkev, okrašena s stolpi in obogatena s kalotastrijskimi motivi, podobna nekaterim svojim kolegom z druge strani meje. Poleg tega ji fasada, obrnjena proti ulici Csaba, in majhna veranda s pogledom nanjo dajeta edinstven čar in ji dajeta občutek majhne stanovanjske hiše in ne cerkve.

Prvo cerkev na tem območju je 8. septembra 1923 posvetil kardinal nadškof János Csernoch, v naslednjih letih pa je postala tako uspešna, da je bila kmalu potrebna še večja stavba. Načrte za stavbo, zdaj znano kot Velika cerkev, je prav tako začel pripravljati Aladár Árkay, nadaljeval pa njegov sin Bertalan Árkay. Župnijska cerkev Srca Jezusovega v mestu, ki je znana tudi kot ena prvih sodobnih stavb v prestolnici, je bila posvečena leta 1933.

V naslednjih letih sta bila dokončana stolp in arkada, ki povezujeta staro malo cerkev z novo veliko cerkvijo. Ko so bogoslužja potekala med zidovi Velike cerkve, je bila Mala cerkev uporabljena kot skupnostni prostor za verske programe in programe cerkvene glasbe.

Med drugo svetovno vojno, leta 1942, sta bili stavbi bombardirani in močno poškodovani, zato sta več let čakali na rušenje. Stavba, ki je ves čas ostala last cerkve, je bila ponovno uporabljena za bogoslužje leta 1982, več let pa so v njej potekale nedeljske jutranje otroške maše in agape.

V začetku leta 2000 je obnova cerkve postala nujna, vendar je bila šele leta 2019 v celoti obnovljena in povrnjena v prvotni videz ter notranjost in zunanjost. Cerkev, blagoslovljena 13. septembra 2020, je še vedno pomembno središče življenja vernikov in družbenih dogodkov v mestu Városmajor.