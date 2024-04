Miklós Ybl: 4 budimpeške stavbe, brez katerih si mesta ne bi bilo mogoče predstavljati

Mineva 210 let, odkar se je v kraju Székesfehérvár rodil Miklós Ybl, eden največjih madžarskih arhitektov svojega časa. Rodil se je 6. aprila in je ena najvidnejših osebnosti evropskega historizma, brez katerega stavb, ki spominjajo na italijanska mesta, si Budimpešte ne bi bilo mogoče predstavljati.

Bazilika svetega Štefana

Ybl, ki se je izšolal na katoliški cerkvi v Fótu, je nadaljeval delo Józsefa Hilda na baziliki svetega Štefana, ki jo je začel graditi leta 1851 in je njegovo največje cerkveno arhitekturno delo, ki je trajalo več desetletij. Stavbo je gradil od leta 1867 do svoje smrti leta 1891, simbol hvaležnosti preživelim v veliki poplavi v Pešti, ki svoj neorenesančni videz dolguje nesrečni nesreči: manj kot leto dni po tem, ko je Ybl dobil nalogo, se je že zidana kupola zrušila, kar je arhitektu dalo priložnost za preoblikovanje načrtov. Ybl ni dočakal dokončanja bazilike leta 1906, ko je stavbo dokončal József Kauser, ki je že prej projektiral več hiš na Kodályjevem bulvarju, vendar so njen portal, kupola, graciozni stranski stolpi in polkrožno stebriščno svetišče še vedno dokaz Ybljevega talenta.

1051 Budimpešta, Szent István tér 1.

Stari predstavniški dom

Čeprav tega običajno ne povezujemo z brezčasnostjo hitre gradnje, je Miklós Ybl neorenesančno palačo spodnjega doma parlamenta leta 1865 uspel zgraditi v samo treh mesecih. Čeprav je bilo treba dvorano pozneje zaradi slabe akustike precej spremeniti, je cesar Ybl za svojo zasnovo prejel red Franca Jožefa. Kralj ni pozabil na fizične delavce, ki so prejeli honorar v višini 1.000 forintov.

Če bi gradbeniki danes v obliki bankovca prejeli dvajsetkratnik tega zneska, bi se nasmehnili: na hrbtni strani Deákovega bankovca je prikazana stavba predstavniškega doma! To je bila predvidena začasna stavba parlamenta, v kateri se je parlamentarno delo nadaljevalo skoraj štiri desetletja, vse do leta 1902. Od leta 1942 je v lasti italijanske države, danes pa je v njej sedež Italijanskega kulturnega inštituta.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 8.

Operna hiša

Mojstrovina Miklósa Ybla, operna hiša, je bila zgrajena v nekaj več kot devetih letih. Na razpisu iz leta 1873 je Ybljev projekt, ki ga je navdihnila renesančna arhitektura severnoitalijanskih mest, tekmoval z načrti Imreja Steindla, poznejšega projektanta stavbe parlamenta, in dunajskega arhitekta Ferdinanda Fellnerja, znanega po svojih gledaliških stavbah, vendar je komisija pravico do gradnje opere dodelila rojaku iz Székesfehérvára v razmerju 8:7.

Pročelje operne hiše, ki je bila odprta leta 1884 in letos septembra praznuje 140. rojstni dan, krasijo apnenčasti kipi 16 skladateljev: velikani, kot so Mozart, Wagner, Verdi in Beethoven, so na glavnem balkonu, medtem ko glavna vhoda varujejo veliki kamniti kipi Ferenca Erkla in Ferenca Liszta. Notranjost so polepšale freske Károlyja Lotza, Móra Thana in Bertalana Székelyja, marmornati predprostor pa je Francu Jožefu pričaral zadovoljen nasmeh.

1061 Budimpešta, Andrássy út 22.

Bazar v grajskem vrtu

Neorenesančni dragulj Miklósa Ybla, Bazar Várkert, zgrajen med letoma 1875 in 1883 ob vznožju Várhegyja, na mestu hiš z “neopranimi hrbti in dimnimi dimniki”, južno od srednjeveškega stopnišča Vodni voz, je bil prvotno trgovska stavba, kasneje uporabljena za ateljeje in razstave, v Kádárjevem obdobju pa za prireditve popularne glasbe. Neptunova streha Gloriette, ki jo s strani varujeta dva leva (eden predstavlja vojno, drugi mir), je v središču sistema zavitih klančin, ki ga ograjujeta dve paviljonski stavbi. Na neorenesančnem vrtu, zasajenem s posebnimi sortami vrtnic in skrbno izbranimi sadikami, je Tritonov vodnjak, ki ga je leta 2013 rekonstruiral Attila Csák: sin Pozejdona, očeta morskih deklic, drži v naročju Amorja, ki mu sedi v naročju in je odgovoren, da se je njegova hči zaljubila v moškega.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 2-6.