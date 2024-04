10 brezplačnih spomladanskih dogodkov v Budimpešti aprila 2024

Aprila vas v prestolnici čakajo razstave, festivali hrane, športni dogodki in koncerti. Še več, vse jih lahko obiščete brezplačno!

Svet glasbenih subkultur – razstava // Turbina (4.-19. april 2024)

Razstava se bo osredotočila na subkulturo techna in alterja, ki se je začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in se zdaj uveljavlja med mlajšimi generacijami. Fotografska razstava koncertov in festivalov bo v pop-up galeriji Kulturnega centra Turbina obudila trenutno modno in kultno obdobje ter obdobje v nastajanju, s podobami alternativne glasbene festivalske in klubske scene pa bo na edinstven način nagovorila mlajšo generacijo.

Veliki budimpeštanski ribji festival // Turneja madžarskih znanstvenikov (12.-14. april 2024)

Največji budimpeštanski ribji festival doslej bo potekal v okviru turneje madžarskih znanstvenikov od 12. do 14. aprila. Čeprav bodo na sporedu glasba, lunapark in obrtni sejem, bo glavni poudarek na hrani. Na gastro dvorišču bodo ljubitelji rib lahko poskusili najboljše med najboljšimi.

Modni revolucionarji – okrogla miza // High Five Budapest (18. april 2024)

Madžarska modna revolucija bo gostila okroglo mizo o tem, kako oblikovati odnos do trajnostne mode na Madžarskem, kakšne trende je mogoče opaziti v primerjavi s tistimi izpred petih let in kakšne ovire obstajajo za široko razširjenost trajnostne mode. Sodelujejo svetovalka za trajnostni slog Eszter Gózon, Tünde Fritzson-Bajdor, lastnica podjetja Swappis, in Zita Majoros, ustanoviteljica podjetja Printa, ene od prvih okoljsko ozaveščenih blagovnih znamk na Madžarskem.

Asian Street Food Festival // Terasa Botellón (18.-21. april 2024)

Od 18. do 21. aprila vas Botellón Terasz na ulici Kazinczy vabi na daljnovzhodno potovanje z okusom. Gostje lahko odkrivajo eksotični svet Azije zahvaljujoč več odličnim restavracijam, ki so znane po svojih pristnih okusih. Gastronomsko pustolovščino bodo kronali glasba v živo in posebna dekoracija. Vstop je brezplačen.

Festival družabnih iger // Hiša Virág Benedek (20. april 2024)

Če imate radi družabne igre in vas zanima ustvarjalni svet madžarskih založnikov in oblikovalcev, obiščite Festival družabnih iger, na katerem bo več kot 10 malih madžarskih založnikov predstavilo svoje najboljše igre! Spoznajte oblikovalce madžarske scene, male založnike z odličnim okusom, preizkusite igre, pridobite svoje najljubše in ne zamudite zanimivih dejavnosti, kot sta tombola ali nagradno žrebanje!

I bike Budapest // Népliget (20. april 2024)

Če menite, da je pomembno ustvariti varne pogoje za kolesarjenje v prestolnici, se 20. aprila zapeljite z ekipo I bike Budapest. Kolesarska parada se bo začela v kraju Népliget, nato pa bo kolesarila po ulici Ferenc körút do Döbrentei tér, skozi Lánchíd in naprej do Városliget.

Dan Zemlje v kamnolomu v dolini Pál (20. april 2024)

25. aprila 2024 bo na znani lokaciji kamnoloma v dolini Pál potekala skupna prireditev Dan Zemlje občine 2. okrožja Budimpešte in Direkcije narodnega parka Duna-Ipoly, na kateri bodo družine lahko uživale v različnih dejavnostih, povezanih z naravo. Dogodek je brezplačen!

Nisi takšen // Galerija Bura (do 26. aprila)

Napredna galerija Bura v VIII. okrožju je 7. marca ob mednarodnem dnevu žensk odprla svojo prvo letošnjo razstavo z naslovom Nisi takšna, na kateri so predstavljena dela štirih mladih Rominj. „Umetnice prihajajo iz različnih okolij in se dotikajo različnih vidikov ženskih in romskih pripovedi, skupnega sklopa pripovedi, ki so še bolj odsotne v sodobnih družbenih in umetniških diskurzih.” – pravi kustosinja Kata Oltai o konceptu razstave. Razstava je na ogled od četrtka do sobote, od 15. do 19. ure, do 26. aprila.

Mednarodni dan jazza // Mestni park (30. april 2024)

Prestolnica bo dan jazza obeležila z velikim jazzovskim koncertom. Brezplačna prireditev bo potekala v parku Mestne hiše, na njej pa bodo dobrodošli vsi ljubitelji glasbe, vključno z Mihályjem Borbélyjem (saksofon) in Mónico Lakatos (vokal), ki sta se zbrala prav za to priložnost.

Od mojstrov do doživetij – zgodbe o bazarju Várkert // Várkert Bazár (do začetka junija)

Bazar Várkert je že več kot sto let značilen del panorame glavnega mesta ob Donavi. Med letoma 1875 in 1883 ga je zasnoval Miklós Ybl, izjemen madžarski arhitekt tistega časa. Njegovo dokončanje je pomenilo začetek širitve nekdanje kraljeve palače in prvi večji uspeh arhitekturnega razvoja sodobne Budimpešte. Razstava osvetljuje, kako je bil Miklós Ybl zadolžen za obsežno gradnjo in kateri od znanih slikarjev in kiparjev tistega časa so delali v ateljejih v bazarju Várkert. Arhivske fotografije pripovedujejo tudi o tem, kaj se je s kompleksom zgodilo med obleganjem Budimpešte med drugo svetovno vojno.