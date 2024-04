Zelo uspešen program orkestra Danubia se nadaljuje tudi jeseni

Orkester Danubia Orchestra ima že dolgo „nekoliko drugačen” pristop k glasbi, saj se eden najbolj inovativnih madžarskih simfoničnih ansamblov ne boji prestopati žanrskih meja. Medžanrski pristop orkestra najbolje povzema sporočilo „Ni resne glasbe, je samo glasba” in ta pristop se odraža v ciklu Nič resnega, ki se bo začel spomladi 2024.

Nova serija bo brisala žanrske meje ter združevala tradicionalne in sodobne elemente, da bi ustvarila nekaj edinstvenega in neponovljivega. Na dvojnih razprodanih večerih februarja in marca je orkester Danubia Orchestra s pomočjo Istvána Pála Szalonna in njegove skupine najprej pokazal, kako se Bachova Suita v D-duru presenetljivo ujema z madžarsko ljudsko glasbo z instrumenti, nato pa je s pomočjo Deve (Dorina Takács) dokazal, da se tradicionalna ljudska pesem, Bartókove skladbe in elektronska glasba rima med seboj.

Trio Tálas Áron bo 6. aprila v BMC na novo predstavil Mozartov zadnji klavirski koncert z jazzovske perspektive in pokazal, kako je, ko se prepletata ustvarjalna energija klasične glasbe in jazza.

„Na skrivaj smo upali, da bo naša nova serija uspešna, vendar je zanimanje močno preseglo naša pričakovanja. Vstopnice za prejšnje predstave Nothing Serious so bile razprodane v nekaj dneh, poleg večernih koncertov smo morali organizirati še popoldanske nadomestne predstave, vstopnice za Mozart X Jazz 6. aprila pa so zdaj na voljo le za popoldansko predstavo. Zato smo veseli, da bomo serijo nadaljevali tudi jeseni, tokrat pa bo občinstvo naše koncerte, ki prikazujejo prepletanje glasbenih zvrsti, poleg BMC-ja lahko slišalo tudi v večjem prostoru, v MOMkultu” – je o prvencu Nothing Serious povedal Máté Hámori, umetniški vodja orkestra Danubia in idejni vodja serije Máté Hámori.

Naslednji datumi serije Semmi komoly:

Mozart X Jazz // Budapest Music Center (6. april 2024, 15:00)

Mozart: Klavirski koncert v B-duru

Izvajalec: Áron Tálas Trio

Dirigent in voditelj: Máté Hámori

Bach X Folk // MOMkult (26. oktober 2024, 20:00)

Bach: Suita v D-duru

Izvaja: István Pál Szalonna s skupino

Dirigent in voditelj: Máté Hámori

Po koncertu plesna zabava