7 vodenih sprehodov v aprilu za odkrivanje prestolnice pomladnega prebujanja

Seveda pa aprila ne smete zamuditi zanimivih ogledov prestolnice v zakulisju, na katerih boste lahko uživali v zanimivih zgodbah in potovali skozi čas.

Za vodo – Donava in družba v 19. stoletju

11. in 20. aprila bo skupni program Evangeličanskega narodnega muzeja in Literarnega muzeja Petőfi posvečen Donavi. Med sprehodom po mestu boste izvedeli, kako je reka oblikovala življenje meščanov 19. stoletja, kako so poplave vplivale na življenje prebivalcev in na besedila avtorjev. Med sprehodom po ulicah Pešte boste našli številne spomine, članke in predmete, ki vam bodo pomagali, da se bolje vživite v to obdobje.

Sprehod bo potekal 11. in 20. aprila.

Zločin in skrivnosti v središču Pešte

Bloga Falanszter in Járdasziget se bosta 13. aprila sprehodila po grehih in skrivnostih središča Pešte. Oddaja, ki se bo začela ob 14.00, bo razkrila najgloblje skrivnosti preteklosti Budimpešte. Brez dvoma boste po sprehodu na prestolnico gledali z drugačnimi očmi, saj boste izvedeli, kje se je nekoč skrivala tajna služba, kje so bila skrita ljubezenska gnezda slavnih pisateljev in katere stavbe skrivajo temnejše skrivnosti.

Sprehod bo potekal 13. aprila.

Turški časi na Rožnem griču

Če vas je vedno zanimala prava identiteta Baby Güla in vloga, ki jo je imel v življenju Turkov in Madžarov, je ta program namenjen vam! 14. aprila vam bodo na sprehodu na Rožnem griču najbolj romantične lokacije, vijugaste ulice in skrivnostni parki Budimpešte razkrili svoje skrivnosti in pripovedovali zgodbe o turških časih. Odkrili boste, kaj je legenda in kaj resnica, spoznali turške navade pitja čaja in kave ter ob tem uživali v eni najlepših panoram prestolnice.

Sprehod bo potekal 14. aprila.

Park in stavba paviljona za lovljenje vode

Pred tremi leti, v začetku leta 2021, je bilo napovedano, da bo v XIII. okrožju Budimpešte nastal nov ekološki park, imenovan Park Vizafogó. V zadnjih letih Park Vizafogó ni služil le kot dober primer, kako ustvariti kakovosten zeleni prostor, ki ustreza vsem potrebam, ampak je njegova stavba paviljona prejela tudi nagrado Budapest Architecture Award. 15. aprila ob 18.00 boste lahko izvedeli več o skrivnostih iz zakulisja parka in se prijetno sprehodili okoli umetnega jezera.

Sprehod bo potekal 15. aprila.

Briljantna palača Matilda

20. in 27. aprila se bodo na Frančiškanskem trgu sprehajalcem odprla vrata in zakulisne skrivnosti Matildine palače, ki se ponosno dviga proti nebu. Dvourni ogled vas bo popeljal med obzidje najlepše in najstarejše stavbe dvojčice v mestu, ki bo ponudila tudi gastronomsko pojedino. Poleg skrivnega stopnišča in galerije kavarn bo ogled popestrilo še čarobno pecivo.

Sprehod bo potekal 20. in 27. aprila.

Sprehod v Népliget

25. aprila ob 16.30 se pridružite čakajočim pred Planetarijem na sprehodu po lepotah Népligeta. Tokrat bo park, ki se nahaja med krajema Könyves Kálmán körút in Üllői út, razkril svojo lepoto in ljubkost. Največji javni park v Budimpešti ima namreč tudi veliko zgodb, zaradi katerih bo gaj zlahka vsakdo vzel k srcu.

Sprehod bo potekal 25. aprila.

Mesto imperija

Ekipa Korzóz z nami vas 27. aprila vabi na 2,5-urno potovanje skozi čas, na katerem boste s pomočjo zgodovinarja odkrivali rimske zaklade 3. okrožja. Aquincum, nekdanje vojaško mesto rimskega cesarstva, ima neprimerljivo rimsko dediščino. Na tem sprehodu boste izvedeli, kaj vam pripovedujejo stebri na Florijanovem trgu, kakšen je bil vsakdan v antičnih časih in kako je bil videti legionarski tabor v Stari Budi.

Sprehod bo potekal 27. aprila.