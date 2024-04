16 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za aprilsko iskanje zakladov

Izbrali smo izbor retro in vintage sejmov v Budimpešti in njeni okolici, ki jih morate obiskati iz meseca v mesec ali iz tedna v teden v iskanju zakladov.

Bolšji sejem na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo je v okrožju XVII za lovce na zaklade odprt bolšji sejem na ulici Bakancsos. Tržnica ima več kot dve desetletji dolgo zgodovino, zato se njena patina še ni obrabila in je stalno mesto, kjer si prodajalci in kupci izmenjujejo zaklade, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik, na tej tržnici je vse, kar si lahko zaželite, noben tržni trgovec pa ne sme zamuditi sveže kave in sveže pečenih kruhkov v bifeju.

Zsibvásár Buda (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo na široko odprta vrata budaškega bazarja pozdravijo željne iskalce zakladov, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Ljubitelji starin in retro dobrin bodo našli nešteto dragocenosti, ki so jih razgrnili iz garaž, na odejicah, mizah, pod ponjavami in v škatlah. Če iščete poseben dodatek za svoj dom ali pa vam srce poželi nekaj iz preteklosti, si je vredno vzeti dopoldne in opraviti nekaj raziskav.

Sejem skupnosti Gardrób // ELTE Gömb Aula (6., 13., 27. april 2024)

Trikrat v aprilu bo aula Gömbl kampusa ELTE Lágymányos polna oblačil in dodatkov, ki čakajo na nov dom in novo garderobo. Na sejmu Skupnosti garderobnih hiš bodo 6., 13. in 27. aprila ponovno iskali nove lastnike za kakovostna sezonska in sezonam primerna oblačila, čevlje, torbice in nakit.

Vintage sejem // KAZI (7. april 2024)

V nedeljo, 7. aprila, lahko na sejmu vintage v središču Budimpešte, v kraju Kazi, v družinskem vzdušju iščete zaklade. Na sejmu bo na ogled ročno izdelan nakit dobre čarovnice Alkemy in drugi izdelki iz trgovine Franc. Za utrujene od brskanja bodo na voljo odlična kava, osvežilne pijače in hrana, za tiste z majhnimi otroki pa bo na voljo tudi otroški kotiček.

ReMarket Community Flea Market and Vintage Fair (7., 14. april 2024)

Prvo in drugo nedeljo v aprilu se odpravite v Budafoki út 70 na odprtje sejma ReMarket Community Flea Market and Vintage Fair. Kot veleva tradicija, bo dvorišče med 10. in 17. uro napolnjeno s pisanim vintage in retro blagom, pohištvom, okrasjem za dom in zakladi, ki vam bodo zastali pri srcu.

Burza plošč v Budimpešti // ELTE Gömb Aula (14. april 2024)

V nedeljo, 14. aprila, ko bodo vsa oblačila dan prej našla kupca, se bo ELTE Göm Aula napolnila s ploščami in glasbenimi navdušenci. Največja borza plošč na Madžarskem bo polna LP plošč, CD-jev, plakatov, knjig, glasbenih relikvij in predmetov za ljubitelje glasbe.

Raztovarjanje na tržnici Fény utca (14. april 2024)

Če boste 14. aprila slučajno na poti na tržnico na Svetli ulici, ne iščite več, saj bodo ta dan ponovno zavzeli okrajni raztovarjalci. Od 9. do 18. ure boste lahko izmenjali igrače, knjige, kuhinjske pripomočke, tehnične predmete ter zaklade in predmete iz preteklosti, ki so jih drugi obrabili, a so še vedno povsem uporabni.

Bolšji sejem // Tündér-kert, Soroksár (14. april 2024)

Drugo nedeljo v aprilu se odpravite v Soroksár, kjer bo v parku Tündér-kert ponovno potekal bolšji sejem. Zaradi lepega vremena boste lahko izbirali med široko ponudbo blaga ne le v zaprtih prostorih in na terasi, temveč tudi na prostem med 9. in 12. uro.

Bolšji trg Terézváros (14. april 2024)

Mesečni bolšji sejem Terézváros Flea Market ob koncih tedna privabi lovce na zaklade na trg Hunyadi v VI. okrožju. Vsak mesec se mize na prostem ob tržnici na trgu Hunyadi napolnijo z dragocenostmi, oblačili, kuhinjskimi pripomočki, starinami in knjigami, ki so ležale po hišah, mimoidoči pa jih z veseljem poberejo. Tržnica se začne ob 9. uri zjutraj, vendar se kot običajno splača priti prej, da si ogledate čim več predmetov, ki čakajo na novo življenje.

Bolšji sejem v K Kultúrkúria // Kulturna kurija Klebelsberg (20. april 2024)

20. aprila bo v okrožju II ponovno potekal zabavni bolšji sejem, vendar tokrat v kulturni kuriji Klebelsberg. Garažna razprodaja bo odprta od 8. do 13. ure, kupcem pa bo ponudila blago in predmete, ki so jih zavrgli prebivalci okrožja II, ter nekdanje predmete, na katerih se nabira prah, a iščejo nov dom.

Bolšji sejem Kacatos // Dunakeszi (20. april 2024)

Vsak mesec ob sobotah bo tržnica na letališču Dunakeszi polna starega pohištva, igrač, knjig, starin, vintage in retro draguljev ter smeti, ki so namenjene zbiranju prahu. Ta konec tedna si lahko ponudbo ogledate do zgodnjega popoldneva, se pogovorite s prodajalci in se pogajate za najboljšo ceno.

Festival garažnega sejma Wekerlei (20.-21. april 2024)

Pomlad ne more miniti brez tradicionalnega festivala Wekerlei Garage Fair, ki bo letos potekal med 20. in 21. aprilom. Wekerletelepu koncept bolšjega sejma ni tuj, saj se redno odpirajo priložnosti za izmenjavo starih, obrabljenih, a še vedno uporabnih predmetov. Festival Garažni sejem je ambicioznejša, dvodnevna različica tega prizadevanja, kjer se lahko lovci na zaklade sprehajajo od dvorišča do dvorišča ter iščejo in se vračajo domov z najbolj dragocenimi zakladi.

Sejem starin in bolšji trg // Szentendre (21. april 2024)

Tržnica starin in bolšji sejem skoraj ne bi mogla biti bolj atmosferična kot obrežje potoka Bükkös v mestu Szentendre. Vsak mesec 21. aprila prodajalci in lovci na zaklade obiščejo to čudovito mesto, kjer lahko izbirajo med široko paleto lepotnih, rokodelskih, starinskih in retro starin. In če ste našli tisti dolgo iskani predmet, je v središču mesta odličen kraj za praznovanje!

Szimpla Bolha // Veliki budimpeštanski sejem kulture (27. april 2024)

Veliki budimpeštanski sejem kulture bo v skladu s tradicijo ponovno potekal četrto soboto v mesecu. Na trgu Szimpla Kert se bodo 27. aprila ponovno znašli zakladi, stvari in drobnarije s podstrešij preteklosti. Bolšji sejem se začne ob 11. uri, zato ne bo treba nestrpnim iskalcem zakladov zgodaj vstati.

Veliki spomladanski bolšji sejem // PostART, Budaörs (27. april 2024)

Če nameravate s prihodom pomladi posodobiti svojo garderobo in iščete prostor za svoje novo pridobljene zaklade, je PostART v Budaörs 27. aprila pravi kraj za obisk. Tokrat bo na kulturnem prizorišču potekal sejem, na katerem boste lahko podarjali in prejemali najboljše in najlepše zaklade.

Bolšji sejem na glavnem trgu // Vác (28. april 2024)

Bolšji sejem na glavnem trgu v mestu Vác bo 28. aprila odprl pomladno sezono. Če načrtujete spomladanski izlet v mesto, je vredno obiskati nakupovalno zabavo na sejmu, ki se začne ob zori.