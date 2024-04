Brezplačna predavanja in vodeni ogledi na razstavi Essentia Artis

Do 7. maja si lahko v Pesti Vigadó, na sedežu Madžarske akademije umetnosti (MMA), ogledate razstavo in programski sklop štipendistov Madžarske akademije umetnosti (MMA) za leto 2023. V okviru razstave Essentia Artis bodo umetniki ob petkih imeli brezplačna predavanja in zanimive vodene oglede.

Razstava Essentia Artis z naslovom Ohraniti – uporabiti – ustvariti na razstavnem prostoru v 6. nadstropju sedeža MMA ponuja celovito sliko razmišljanja, intelektualnega in čustvenega ozadja ter virov navdiha 41 sodobnih madžarskih umetnikov, mlajših od 50 let. Razstavo s 150 deli kurirata Tibor Kocsis in Szandra Szentgyörgyi.

Razstavo spremljajo brezplačni dogodki v aprilu:

5. april 2024.

Attila Hajdú bo od 17. ure dalje predstavil svoje delo Ekphraseis (Opisi) avtorja Kallistratosa. Avtorjevih 14 kiparskih opisov je pravzaprav 14 proznih verzov, 14 vizij grškega kiparstva – mešanica neoplatonske estetike, poezije in domišljije.

Sledil bo voden ogled Tiborja Kocsisa iski Kocsis z naslovom Focal Distances – Analogies and Contrasts in Contemporary Fine and Applied Arts, ki bo raziskoval presečišča med različnimi umetniškimi disciplinami prek kuratorjevega osebnega strokovnega pristopa k ustvarjalcem mlade in srednje generacije. Osredotočila se bo na zapuščino umetnostnozgodovinskega kanona, bogato uporabo materialov, značilnih za današnji čas, in slogovne značilnosti, ki so med različnimi umetniškimi disciplinami enake in se hkrati spreminjajo. Med programom bo na ogled performans umetnice Zsófie Hermann.

12. april 2024.

Od 17.00 bo lutkar Márk Horváth odgovarjal na vprašanja, ali je vsak obred gledališče in vsako gledališče hkrati obred, ali lahko katoliško liturgijo štejemo za lutkovno gledališče, če sta obred in gledališče enotnost konstruiranega prostora in konstruirane resničnosti. Márk Horváth je med triletnim štipendijskim programom raziskoval srednjeveške manifestacije gledališke abstrakcije v krščanskih sakralnih dejanjih. V svojem predavanju bo poslušalce vodil od svojih osnovnih tez do razdelave različnih teorij; od Gospodove krste iz Garamszentbenedeka do sodobnega lutkovnega gledališča.

Po programu bo Orsolya Mogán vodila po razstavi Essentia Artis z naslovom Preobrazbe – od mikroorganizmov elementarnega dizajna do skulptur v človeškem merilu, ki bo vključevala dela uporabne umetnosti, likovne umetnosti, ljudske umetnosti, fotografije in filma. Skušala bo raziskati medsebojne povezave, interoperabilnost med žanri ter transformativni potencial uporabe materialov in tehnik.

19. april 2024.

Od 17.00 dalje bo Gergő Mucsi predavala o zgodovini marimbe z naslovom Afriški zvoki iz Srednje Amerike. Kako je afriški inštrument prišel v Srednjo Ameriko? Zakaj v Gvatemali velja za nacionalno bogastvo? Kaj imata pajkova svila in čebelji vosek skupnega z zvokom marimbe? Kakšna je razlika med ksilofonom in marimbo? Na vsa ta in številna druga zanimiva vprašanja bo v svojem predavanju odgovoril docent na Filozofski fakulteti Béle Bartóka na Univerzi v Szegedu.

3. maj 2024.

Ob 17.00 se bo program zaključil z vodenim ogledom, ki ga bo vodil Tibor Kocsis iski.

Programi ESSENTIA ARTIS, ki bodo potekali do 7. maja, so brezplačni, vendar se je treba prijaviti. Podrobne informacije: www.essentiaartis.com