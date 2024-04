5 odličnih gledaliških predstav v Budimpešti to pomlad

Pomlad prinaša v glavno mesto vse več barvitih gledaliških predstav. Na budimpeških odrih bodo zaživeli nevidno gledališče, literarni muzikal in parafraza Pepelke.

Dotik noči

Izjemno gledališko doživetje v skupnostnem prostoru Kultúrtanya v 13. okrožju. Predstava poteka v popolni temi, med katero udeleženci razkrivajo skrivnostno ljubezensko zgodbo. Domišljija vas bo popeljala na potovanje v Grčijo, kjer boste lahko uživali v hrani, pijači in plesu. Za odkrivanje usode zaljubljencev boste potrebovali vsa čutila razen oči. Ob koncu večera postane vse jasno, ko se nenadoma prižgejo luči. To senzacionalno gledališko predstavo interpretira gledališka skupina Blind Flight Theatre Company.

5., 6., 20., 26., 27. april 2024.

Čudež

Smešna, a hkrati duhovita zgodba je nastala v najnovejši predstavi Hišnega odra gledališča Comedy Theatre v režiji Dina Benjamina. György Schwajda v predstavi Čudež igra Vencel Nagy (Zoltán Gyöngyösi), tiskarski črkostavec, ki je razglašen za sposobnega za delo, čeprav je izgubil vid. Tako se vrne na delo, kjer povzroča nemalo težav, medtem ko mu okolica vztrajno poskuša pomagati. V tej novi komediji je neskončno humorja in človečnosti, nekateri prizori pa vas bodo nasmejali še dolgo po koncu predstave.

Vígszínház | 7., 19., 25. april 2024.

Jaz, Attila József

Ta vznemirljivi literarni muzikal bo aprila letos ob obletnici rojstva Attile Józsefa uprizorilo gledališče Madách. Na odru bodo oživeli usodni preobrati v življenju enega največjih madžarskih pesnikov, vključno s prvo in zadnjo ljubeznijo Atile Józsefa. Predstava prikazuje tudi literarno življenje Budimpešte v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja, pesnikovo prijateljstvo z Gyulo Illyésom in okoliščine nastanka njegovih najslavnejših pesmi. Glavne vloge igrajo János Szemenyei, Enikőt Muri in Nikolette Gallusz.

Madách Theatre | 11.-20. april 2024.

Bog ubijanja

Zakonski par v predstavi Kulturne brigade na odru Atrija. Prepir med dvema otrokoma v šoli rešujejo odrasli, vendar ne vedo, da bodo prav oni tisti, ki se bodo spopadli v pravem pretepu. V 90 minutah se odgrne tančica nad življenjem teh dveh pridnih staršev in pokaže se, kako razočarana in malenkostna sta v resnici. Svetovno znana komedija Yasmine Reze Bog ubijanja, francoske dramatičarke madžarskega rodu, dobitnice Molièrove nagrade, z razkrivajočo iskrenostjo spregovori o hinavščini meščanstva ter o ranjenosti, predsodkih in jezi, ki jih skrivamo vsi. Uprizoritev je režirala Csilla Bereczki, scenarij pa sta napisala režiserka in Csaba Mikó.

Atrij | 14. april 2024, 15:00

Pepelka

Nova predstava Budimpeštanskega lutkovnega gledališča postavlja zgodbo o Pepelki v 19. stoletje, čas, ki ga dobro poznamo iz kostumskih filmov. Svet brez Instagrama, v katerem je videz pomembnejši od vsega drugega. Svet, v katerem sta znanost in fizika lahko prava čarovnija. Pepelka se mora poleg zlorab mačehe in pastorkov spopasti tudi z lastno negotovostjo, da bi se lahko podala na pot odraslosti. Njeni pomočniki so brezmejna domišljija, neusahljiva želja po znanju in neusahljiv čut za pravičnost. Dóra Gimesi je napisala vznemirljivo zgodbo iz klasične pravljice, uprizoritev pa je režirala Ágnes Kuthy.

Lutkovno gledališče Budimpešta | Premiera: 11. maj 2024, 15:00