5 nepogrešljivih spomladanskih razstav v Budimpešti v aprilu

Različne razstave bodo to pomlad popestrile vsakdanje življenje v Budimpešti. Aprila lahko izbirate med razstavami sodobne umetnosti, brezplačnimi programi in zanimivimi fotogalerijami!

À la Recherche de Vera Molnar

Muzej Ludwig, fundacija Stiftung für Kunst und Kultur in njihovi partnerji skupaj gostijo razstavo À la Recherche de Vera Molnar, posvečeno eni najvplivnejših pionirk računalniške umetnosti. Muzej Ludwig v Budimpešti je prvo prizorišče te mednarodne serije razstav. Razstava je poklon življenjskemu delu Vere Molnar, ki je umrla malo pred svojim 100. rojstnim dnem. Rojena na Madžarskem in izobražena na madžarski Akademiji za likovno umetnost je bila ena prvih umetnic, ki je od leta 1968 ustvarjala umetnost s pravim računalnikom, in še vedno velja za eno najpomembnejših pionirk računalniške umetnosti na svetu.

Muzej Ludwig | do 14. aprila 2024

Niste eden od tistih.

Progresivna galerija Bura v okrožju VIII je 7. marca ob mednarodnem dnevu žensk odprla svojo prvo letošnjo razstavo z naslovom Nisi tista, na kateri so predstavljena dela štirih mladih Rominj. „Umetnice prihajajo iz različnih okolij in se dotikajo različnih vidikov ženskih in romskih pripovedi, skupnega sklopa pripovedi, ki so še bolj odsotne v sodobnih družbenih in umetniških diskurzih.” – pravi kustosinja Kata Oltai o konceptu razstave. Razstava je na ogled od četrtka do sobote, od 15. do 19. ure, do 26. aprila.

Galerija Bura | do 26. aprila 2024

Jazz World Photo

V okviru Budimpeštanskega pomladnega festivala in festivala Jazzfest Budapest bo na trgu Hunyadi na prostem odprta brezplačna razstava najboljših jazzovskih fotografij zadnjih 10 let. Letos obeležujemo deseto obletnico Jazz World Photo, svetovnega natečaja za jazzovske fotografe, namenjenega promociji jazza in jazzovske fotografije. Izbor fotografij, ki prikazuje neizmerno strast do glasbe, je zanimiv zato, ker je natečaj omejen na eno fotografijo na udeleženca. V počastitev obletnice bodo najboljše fotografije iz prejšnjih let na ogled na prostem do konca festivala.

Trg Hunyadi | 27. april – 15. maj 2024.

Osredotočenost na ženske

Budimpeštanski fotografski festival bo leta 2024 zaradi partnerstva z agencijo Magnum počastil ženske fotografinje. Razstava Ženske v fokusu predstavlja izbor del petih fotografinj: Eve Arnold, Inge Morath, Nanne Heitmann, Susan Meiselas in Marilyn Silverstone. Poseben izbor, ki vključuje slike od povojnega obdobja do današnjih dni, vključuje ikonične revijalne fotografije in portrete slavnih osebnosti skupaj s tako imenovano humanistično fotografijo. Dela med drugim obravnavajo teme slave, moči, vere in statusa manjšine.

Kunsthalle | do 12. maja 2024

Od mojstrov do doživetij – zgodbe Várkert Bazár

Várkert Bazár že več kot sto let zaznamuje panoramo glavnega mesta ob Donavi. Zasnoval ga je Miklós Ybl, izjemen madžarski arhitekt tistega časa, dokončan pa je bil med letoma 1875 in 1883. Njegovo dokončanje je pomenilo začetek širitve nekdanje kraljeve palače in prvi večji uspeh arhitekturnega razvoja sodobne Budimpešte. Razstava osvetljuje, kako je bil Miklós Ybl zadolžen za obsežno gradnjo in kateri od znanih slikarjev in kiparjev tistega časa so delali v ateljejih v bazarju Várkert. Arhivske fotografije pripovedujejo tudi o tem, kaj se je s kompleksom zgodilo med obleganjem Budimpešte med drugo svetovno vojno.

Várkert Bazár | do začetka junija 2024