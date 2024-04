Naši favoriti na cesti Béle Bartóka: 7 odličnih krajev, kjer lahko jeste na rojstni dan svetovno znanega skladatelja

Na današnji dan pred 143 leti se je rodil Béla Bartók, madžarski skladatelj in dobitnik Kossuthove nagrade. Ob praznovanju tega plemenitega dne smo zbrali naše najljubše gastronomske točke, ki jih lahko odkrijete na bulvarju Béla Bartók!

Szpot.

Lani se je na bulvarju Bartók Béla Boulevard odprl Szpot, skupnostni prostor, ki je kavarna, bistro, bar in prizorišče kulturnega programa. To je prostor, kjer lahko uživate v dobri črni kavi, si ogledate razstave in v petek zvečer ob živi glasbi popijete koktajl. Ob delavnikih od 11.30 do 15.00 lahko poskusite tudi tedenski meni za kosilo z dvema in tremi hodi. Aktualno ponudbo si oglejte na spletnem mestu Spot. Facebook!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 11.

Béla. bar, restavracija, apartma, arboretum

Bartók Béla út je neizogibna in neprimerljiva lokacija ne le kot bar in restavracija, temveč tudi kot arboretum. To je kraj, kjer se lahko odmaknete od vsakdanjega vrveža in se sprostite v prijetnem okolju, ne glede na to, ali iščete okusen meni za kosilo (od 11:30 do 14:30), sveže pripravljene omake ali točeno kraft pivo ob koncu dolgega dne. Spomladi vas čaka nov jedilnik, katerega glavna zvezda je sladica iz kozarca Somló, ki jo je vredno poskusiti!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.

Kő fagyi? sladoledarna

Uspeh sladoledarne v bazenu Káli je ekipo podjetja Kő fagyi? popeljal vse do ulice Bartók Béla út. In nič čudnega, saj so se umetnosti izdelave sladoleda učili pri italijanskih mojstrih, kakovostne sestavine za hladne poletne sladice, tudi v različicah brez sladkorja, pa pridobivajo od lokalnih proizvajalcev. Pomembno je, da pred prihodom preverite odpiralni čas podjetja Kő fagyi?, saj bodo, če bo vreme dopuščalo, svoja vrata odprli 29. marca, ko bodo z okusnim sladoledom pozdravili veliko noč!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Bar in Galerija Szatyor

Skupnostni prostor na ulici Bartók Béla út je verjetno eden izmed najbolj priljubljenih na tem območju, zahvaljujoč pestrim kulturnim in umetniškim programom ter seveda edinstveni, eklektični notranjosti. In menijem, ki ne ponuja le okusnih, temveč tudi privlačnih jedi in posebnih koktajlov. Naša osebna najljubša jed z menija bara in galerije Bag Bar and Gallery je Štrapačka, ki jo postrežejo z dušenim kislim zeljem in čipsom slanine po okusu. Če nas poslušate, jo poskusite! Zaradi priljubljenosti restavracije je dobro rezervirati mizo dan pred prihodom na spodnji povezavi.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 36.

La Nube

La Nube, kar pomeni oblak, je odprl svoja vrata kot predstavnik španske gastronomije na cesti Béle Bartóka, in sicer kot podjetje špansko-madžarskega para. Španska restavracija, ki se nahaja na pol poti med trgom Móricza Zsigmonda in trgom Gárdonyi, se odmika od običajnega koncepta tapas barov in se osredotoča na duet tapasov in kave, zato je odličen kraj za začetek dneva z zajtrkom. Vendar pa ne bodo razočarani niti ljubitelji kraft piva in španskih vin, ki so še posebej dobra ob nekaj krožnikih tapasov. Rezervirajte pred prihodom!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 41.

Moto Pizza

Ni dvoma, kam na ulici Bartók se morate odpraviti po pristno neapeljsko pico s tanko skorjo in hrustljavo skorjo. Moto Pizza je zdaj na voljo na treh lokacijah v prestolnici, kar ni presenetljivo, saj si prizadevajo za najvišjo kakovost sestavin, moko in sol pa dobavljajo celo iz Italije. Tako pripravljene pice iz peči, ogrevane na 400 stopinj, na krožnik priletijo z neverjetno hitrostjo. Na voljo so od najpreprostejših različic do bolj posebnih prelivov, pred kratkim pa so pripravili pico kimči specko, zato jo poskusite!

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 46.

Galerija in Kavarna Gross Arnold

Galerija in Kavarna Gross Arnold je idealen kraj za odmor za kavo na ulici Bartók Béla út. Prostor je poklon enemu najvidnejših madžarskih umetnikov 20. stoletja, grafiku Grossu Arnoldu, in je poln barvitih leptov, starih plakatov in osebnih fotografij. Zato ga ni vredno obiskati le zaradi okusne kombinacije kave in peciva, temveč tudi zaradi kulturnega doživetja. In če boste imeli srečo, boste morda celo ujeli katerega od kulturnih programov kavarne!

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 46.