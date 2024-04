Kava na robu gozda: 5 posebnih krajev za polnjenje energije v objemu narave

Če si želite odpočiti od vrveža mestnih kavarn in se prepustiti ptičjemu petju in spomladanskemu soncu, vam predstavljamo nekaj odličnih krajev, kjer si lahko napolnite baterije pod krošnjami dreves v naravnem okolju.

Divjina, Szaknyér

Eden od zakladov vasi Szaknyér, ki šteje le petdeset prebivalcev in je obdana s potokom in gozdom, je rekreacijski center Wild, ki je poškropljen s kančkom čarovnije varuha in je zaživel pod listjem na koncu vasi. Vadregényes, ki je neponovljiv zaradi svoje zgodovine in vzdušja blizu narave, je prav tako vreden obiska za dobro kavo in majhno darilo, ki spominja na osebni izlet k varuhu. Poleg odličnih pijač in legendarno slastnega peciva je kavarna posebnost, kjer lahko ob ptičjem petju in šumenju listja doživite čarobnost Őrséga.

9934 Szaknyér, Petőfi u. 1. 0. km-kő

Rudniki Orfű, Orfű

Orfűjev Malmok je popoln kraj za sprostitev in oddih v edinstvenem naravnem okolju. Lokacija Mecsek ponuja številne programe, oglede mlinov, rokodelske dejavnosti in ogled poti Vízfő, poleg tega pa navdušuje tudi z gastronomsko ponudbo. Kavarna in pekarna v kleti Malom ponujata lokalno pridelane dobrote. Sveže pečen kvašen kruh, piškoti, sladko in slano pecivo, sladice iz pekarne in skodelica odlične kave so užitek za sprostitev na zunanjih klopeh.

7677 Orfű, promenada Füzes Antal 3.

Eber, Budimpešta

Na robu gozda Zugligeti, nedaleč od Gosi, v stavbi Lóvasút in na njeni sončni terasi, pod drevesi in ob spremljavi ptičjega petja, lahko po zaslugi podjetja Eber uživate v dobri kavi in tortici. Eber je kot nalašč za polnjenje baterij pred pohodom ali za sprostitev po njem, saj ponuja skrbno pripravljene klasične in inovativne sladice, sveže rogljičke, kavo in osvežilne pijače za brezskrbno sprostitev in polnjenje.

1121 Budimpešta, Zugligeti út 64.

Egy Csipet Nádas, Siófok

Podjetje Egy Csipet Nádas, ki se nahaja le streljaj od naravne poti ob jezerih Töreki v Siofoku, je namenjeno tako sprostitvi kot gastronomskemu potovanju. Restavracija z naravnim ambientom ne ponuja le miru, temveč tudi doživetja, in sicer zaradi okusnih jedi, domačih osvežilnih pijač, skodelice odlične kave ali celo mediteranskih okusov. Sončna terasa, ptičje petje in otipljiva bližina narave obiskovalcem ne pomagajo le pri polnjenju energije, temveč tudi pri doživljanju kakovostnega časa in nepozabnih trenutkov.

8611 Siófok, Töreki u. 40.

Restavracija Kis Rigó, Pilisszentlászló

Na izletih, le streljaj od naravnih znamenitosti, ki jih je treba odkriti, je ta majhna gostilna v gozdu odličen kraj za bivanje v Piliszentlászlóju. Gostišče Kis Rigó je najboljša možna izbira po pohodu, kjer lahko pod krošnjami dreves še naprej uživate v miru in tišini narave. Restavracija v objemu gozda ponuja širok izbor pijač in osvežilnih pijač, kave in sladic, obilnih jedi in jedi za začetek dneva.

2009 Pilisszentlászló, Sikárosi út, cad. no.: 1168/A