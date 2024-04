Edinstvena vinska večerja na Etyekovem panoramskem posestvu

Vinska klet Etyek Kúria bo 12. aprila na svojem posestvu na Öreghegyju v Eteku že tretjič organizirala priljubljeno vinsko večerjo sosedska večerja.

Ta poseben petkov večer bosta gostila Sándor Mérész, glavni vinar, in Nyúlné Dr. Beáta Pühra Pühra, glavna vinarka sosednje vinske kleti Nyakas, ki bo goste osupnila s svojimi vini in peninami.

V kuhinji kuharskega mojstra Benceja Szucskója bo postrežena večerja s petimi hodi, ki bo usklajena z okusi vin. Voditeljica večera je Kitty Borsos, vodja vinskega bara Etyeki Kúria. Poleg doživetja vinske večerje se boste lahko udeležili edinstvenega in neponovljivega pogovora.

Kako sta obe kleti in oba glavna vinarja dosegla vrh svojega poklica? Kakšna je bila njuna pot? Kaj poleg ponosa pomenijo nagrade? Vas blokira ali vas žene odgovornost? Kako pomembna je sposobnost inoviranja? Kaj je bistvo tega poklica? Kaj pomeni ta poklic za starša treh otrok, za moškega, za žensko? To so nekatera od vprašanj, na katera boste dobili odgovore na tej posebni vinski večerji.