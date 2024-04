11 prijetnih teras v Budimpešti, kjer se lahko pogrejete v pomladi

Terase priljubljenih restavracij v prestolnici se odpirajo ena za drugo kot pomladno cvetje. Ne odlašajte in izkoristite vsako priložnost, da se prepustite spomladanskemu soncu!

Pizzerija Capri

Spomladi, ko vsi iščejo nova doživetja in vse bolj posegajo po naravi in zraku, je odlična izbira picerija Capri, ki ima odprta vrata na štirih lokacijah po prestolnici. Capri ponuja italijanske okuse, sveže sestavine iz Italije, sveže zamesene in raztegnjene testenine pod eno streho, v vseh štirih restavracijah pa ima prostorne terase, na katerih lahko gostje v pristnem okolju poskusijo brezhibno ponudbo restavracije.

Sveža focaccia, namočena v paradižnik, njoki in ravioli, ki se kopajo v kremastih omakah, so otipljiva mediteranska izkušnja, medtem ko bo mehka in hrustljava pica vsakomur narisala nasmeh na obraz. Okrogle testenine, ki so na voljo v kar 53 različnih okusih, si lahko ogledate v razstavni kuhinji in uživate na terasi ob kozarcu dobrega vina. Nepozabno doživetje je zagotovljeno!

4 lokacije v Budimpešti

Este11

Restavracija Este11, ki je našla svoj dom pod kostanji v bližini jezera Feneketlen, bo svojo sezono odprla 19. aprila. Od tega dne dalje se bodo na vrtu, ki se nahaja le streljaj od ulice Villányi út, ponovno kadile okusne jedi, bar pa bo ponujal širok izbor madžarskih in tujih vin ter koktajle iz kakovostnih sestavin. Bistvo Este11 se tudi tokrat ne ustavi pri gastronomiji, saj bodo to sezono zabavni vrt v Budi napolnili didžeji, koncerti žive glasbe in kulturni programi.

1113 Budimpešta, Villányi út 14.

Trgovina s sladkimi torticami in pecivom Édes Mackó

Ko je pomlad, je čas za teraso, in ko je čas za teraso, je čas, da se odpravite v pekarno sladkih Mackovih hrenovk v mestu Lille, kjer bodo v ospredju Fondü Variations. Ni lepšega kot uživati v spomladanskem soncu in čivkanju Lille, pri tem pa v različne prelive pomakati slastne, tople in hrustljave rezine kruha Hornbread. Ljubitelji klasičnih okusov ne bodo zgrešili z nobenim od okusov vanilije, orehov, cimeta, kokosa in kakava, medtem ko lahko bolj avanturistični kombinirajo okuse maline, pistacije, pasijonke s čokolado, čokoladno malino, čokoladnim mangom, vanilijevo kremo, stepeno smetano in makovim vanilijevim prelivom.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Panorámia

Po sprehodu ob češnjah na promenadi Tóth Árpád in prijetnem spomladanskem dnevu, preživetem v budaškem grajskem okrožju, ni boljšega kraja za sprostitev in polnjenje baterij kot Panorámia. Panorámia, ki je znana tudi kot mlajša sestra restavracije Ribiški bastion, je mladosten in živahen lokal, kjer lahko po sprehodu uživate ne le v brezhibnih sezonskih jedeh in osvežilnih pijačah, temveč tudi v najlepšem razgledu na prestolnico. Ob osvežilni limonadi in odličnem koktajlu si ne morete želeti več kot uživanje v čudovitem razgledu.

1011 Budimpešta, Hunyadi János út 31.

Petrol Beer & Barbeque

Pomlad je prišla v Petrol Beer & Barbeque, BBQ imperij Józsefa körúta. Na njihovi odprti terasi se že kuhajo najbolj drzne jedi in nazdravljajo s kozarci, napolnjenimi s kraft pivom. Ekipa Petrola se medtem pripravlja na svoj najnovejši mesečni dogodek z živahno teraso in lastnim žarom Green Egg. 25. aprila bodo gurmane povabili na prvi dogodek Urban Grill, kjer bodo pod zvezdami uživali v tajsko navdihnjenih jedeh. Do takrat pa bo Petrol od aprila dalje odprt vsako nedeljo!

1085 Budimpešta, József krt. 35.

MOST Sodobni bistro

Od 1. aprila lahko gostje na novo odprti terasi bistroja MOST Kortárs uživajo v pestrem in eklektičnem meniju, klasičnih in posebnih jedeh ter široki ponudbi koktajlov. Ne glede na to, ali gre za večerni zmenek ali rojstnodnevno zabavo za 50 oseb, MOST lahko sprejme vsakogar, v zaprtih prostorih ali na prostem. Seveda pa tudi če ste razpoloženi za dodaten burger, azijsko udobno hrano ali odličen gin s tonikom, MOST ponuja vsa gastronomska in kulturna doživetja, ki si jih lahko kdajkoli zaželite!

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 17.

Pasha Café

Podajte se na potovanje v preteklost v posebnem vzdušju kavarne Pasha Café v slikovitem turškem vrtu v grajskem okrožju. Ta intimna in očarljiva kavarna se nahaja v obnovljenem turškem topovskem stolpu in spretno združuje zgodovino s sodobnim slogom. Poskusite širok izbor okusnih kav, čajev in peciva ter uživajte v čudoviti panorami Budimpešte s terase. Kavarna Pasha je odličen kraj za prijeten oddih, še posebej potem, ko ste raziskali zgodovinska čudesa, ki se pojavljajo v okolici, kot so Kraljeva palača, Matijeva cerkev in Ribiški bastion.

1013 Budimpešta, Lovarda utca 1.

Róma Ételbár

Dolgoletna stalnica na ulici Csalogány je bar Róma Ételbár, ki je letos odprl sezono na terasi. Rim, ki prekipeva od okusov preteklosti, otroštva in predvsem počitnic pri babici, vas lahko popelje v preteklost na katerikoli dan, pa naj bo to torek ali počasna nedelja. Ne glede na to, ali si želite piščančjega paprikaša s cmoki, riževega pudinga s kislim zeljem in ocvirki ali sladice, zavite v cmoke, hkrati pa želite uživati v svežem spomladanskem zraku, hladnem malinovem sirupu in senci listja, je to pravi kraj, ko boste naslednjič v mestu! Pomembno je opozoriti, da lahko ob koncih tedna rezervirate mesto v restavraciji po načelu, kdor prej pride, prej melje, rezervacije so možne le za 5 ali več oseb!

1015 Budimpešta, Csalogány u. 20.

Relative Pozsonyi

Spomladi na očarljivi ulici Pozsonyi út, ki je očarljiva v vseh letnih časih, ne brenčijo le sprehajalci, temveč tudi kavarne na terasah, ljudje, ki cingljajo kozarce, in prijatelji. Tudi bratislavska terasa podjetja Relative Pozsonyi pod brstečimi drevesi je letos odprla svojo sezono za sončenje in tiste, ki želijo dan začeti v slogu. Medtem ko bratislavska rotunda brni, si lahko gurmani privoščijo sendviče, zavite v korejske opečene brioške, in bagele, napolnjene z vsemi dobrotami zemlje, ter doživetje komotnih brunchev, pa tudi sklede in kave, ki bodo navdušile vse čute.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Bálna Terasz

Bálna Terasz z enim najbolj edinstvenih panoramskih razgledov v mestu bo tudi to pomlad prostor za srečanja, zmenke, pijačo s prijatelji in sprostitev. Če se želite sprostiti po sprehodu po promenadi ob Bálna Terasz, a še vedno uživati v pogledu na budimpeško nabrežje, je Bálna Terasz odprta vsak dan v tednu. Tudi če ste lačni, ne hodite daleč po osvežilne napitke in hladne pijače, saj lahko na Bálna Terasz uživate v obojem, in to prav na Donavi.

1093 Budimpešta, Fővám tér 11-12.

Alessio

V zelenem pasu Bude, pod drevesi Pasarét, boste našli budaško citadelo italijanskih okusov in vonjav, restavracijo Alessio. Italijanske jedi, ki so vedno sveže in pripravljene iz kakovostnih sestavin, niso priljubljene le med domačini, temveč so se lokalno pripravljene testenine, kremasti rižote in jedi z okusom morja dotaknile src mnogih. S prvimi spomladanskimi sončnimi žarki je gostom na voljo tudi prostorna terasa, kjer lahko uživajo v odlični kavi in slastnih sladicah.

1026 Budimpešta, Pasaréti út 55.