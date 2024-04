5 najbolj prijetnih dvorišč v prestolnici za spomladansko sprostitev

Mnogi se morda ne zavedajo, kako posebno je mestno središče, ki je živahno podnevi in ponoči. Tukaj je nekaj skrivnih oaz, ki jih lahko najdete, če ste dovolj radovedni!

Beerstro14

Na dvorišču palače Ybl iz preloma stoletja se skriva bujno urejeno dvorišče Beerstro14, ki je odprto od aprila do oktobra. Poleg čudovite arhitekture je Beerstro14 tudi bistro s steaki, ki je zasnovan tako, da zadovolji potrebe po steakih tako začetnikov kot naprednih ljubiteljev steakov. Na meniju je na voljo vse od okusnega steaka za začetnike do profesionalcem najljubšega ribeyea ter lažjih jedi iz morskih sadežev. Impresivni meni dopolnjuje 14 kraft piv, posebnih vin in koktajlov.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 12.

Arioso

Skrivna oaza ulice Király je intimno dvorišče cvetličarne Arioso, kjer se lahko na naporen dan sprostite ob osvežilni limonadi ali okusni kavi. Terasa se odpre aprila, za pomladno-poletno sezono pa so pripravili posodobljen meni in posebne ponudbe, zato vam priporočamo, da jih obiščete in poskusite čim več novih stvari. Med drugim lahko poskusite dobrote, kot so solata z breskvijo na žaru in pršutom, toast z avokadom in česnom ali nebeške palačinke iz citrusov z mangom!

1075 Budimpešta, Király utca 9.

ARAZ

Notranja terasa restavracije ARAZ sredi živahnega mestnega središča je prava zelena oaza za tiste, ki iščejo kulinarične užitke. Ves teden pripravljajo madžarske jedi iz odličnih sestavin in meni à la carte za tiste, ki so željni gastronomskega oddiha. Kuharski mojster Áron Barka in njegova ekipa vsak teden pripravijo zanimiv in cenovno ugoden meni, ki gostom ponuja izbiro med dvema okusnima juhama, štirimi okusnimi glavnimi jedmi in tremi nebeškimi sladicami. Ponujajo tudi bogato izbiro vin in koktajlov, mesečne vinske večerje in druge kulturne dogodke.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42-44.

Bazar Budimpešta

Julija odprta restavracija Dob utca ponuja mediteranske okuse, okusne pijače in nenazadnje notranji vrt, poln rastlin, ki jih lahko raziskujete. Bazaar Budapest je kombinacija več restavracij, ki ponujajo popolno kombinacijo kremnih italijanskih testenin v parmezanovi skorji, okusnih mezge in prijetnega vrta s pivom, ob koncih tedna pa za nepozabno vzdušje ob večerjah poskrbi DJ. Češnja na torti je vikend odprtja terase 19. in 20. aprila, ki ga ne smete zamuditi!

1072 Budimpešta, Dob utca 18.

Mazel Tov

Mazel Tov je gastronomsko in kulturno prevladujoč lokal v sredozemskem slogu na ulici Akácfa. Njihov prijeten vrt je vse leto odprt za goste, ki iščejo kulinarične užitke in zagotovo ne bodo odšli praznega trebuha. V restavraciji pogosto pripravljajo nove jedi, ki prikazujejo najboljše v sezoni, zato lahko vedno poskusite kaj novega. Poleg osupljivega vrta in izvrstne hrane imajo vsak mesec pripravljene številne zanimive dejavnosti, zato si oglejte stran Mazel Tov na Facebooku!

1073 Budimpešta, Akácfa utca 47.