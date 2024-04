Novosti v Budimpešti: 8 mest, ki jih morate obiskati aprila

V prestolnici se je pred kratkim odprlo nekaj odličnih gastronomskih točk. Od bistroja, ki v Budimpešto prinaša balatonski lángos, do novega mesta za zajtrk v grajskem okrožju – za vsakogar se najde primerna destinacija. Odkrijte jih!

Strand Lángos & Bistro

Za uživanje ob madžarskem morju ne potrebujete poletja ali Blatnega jezera: samo obiščite Strand Bistro, skrit v osrčju Hűvösvölgyja! Poimenovan po Ákosu Krezingerju, enem od ustanoviteljev podjetja Lángos World v Balatonmáriafürdő, pričara vzdušje objezerskih bifejev s plastičnimi stoli, mehko hrustljavimi lángosi, ki so paša za oči in brbončice, ter osnovnimi jedmi s plaže, kot so drobljen oslič in klasične palačinke z marmelado – da ne omenimo svetovnega prvaka piščanca z jazbečarjem.

1208 Budimpešta, Hidegkúti út 4.

Zuki Budimpešta

Pizza, panini, pecivo. Te in številne druge dobrote čakajo ljubitelje dolce vita v najnovejši celodnevni restavraciji z zajtrkom v grajskem okrožju. Zuki Budapest z italijanskim vzdušjem je hkrati kavarna in pekarna, ki vsak dan v tednu od 9. do 18. ure med drugim ponuja rezine rustikalne rimske pice, tiramisu po pristnem receptu, domači sladoled, osvežilno trpek espresso in sodobne kavne kreacije.

1014 Budimpešta, Dísz tér 8.

Cake & More by Garannikova

Tradicionalno, a moderno, rusko, a mednarodno – tako bi najlažje opisali podjetje Cake & More, ki se je odprlo ob tržnici Hold Street in s svojimi pravljičnimi sladicami na dosegu roke ponuja srce parajoče sladkosti mrzle Sibirije. V slaščičarni Aljone Garannikove, rojene na Madžarskem, od torka do sobote od 10.00 do 19.00 ponujajo napoleonovo torto in pavlovo, pa tudi kaviar blinis, zelje pirogu in sladke ali slane čirnike.

1054 Budimpešta, Nagysándor József utca 1.

Il Pane Premium Bar & Bistro

Na Madžarskem so zadnje čase zelo priljubljeni burgerji. Ročno izdelani burgerji Il Pane, ki jih pripravljajo po družinskem receptu v kleti ene najlepših secesijskih stanovanjskih hiš v Erzsébetvárosu, so v tem sočnem duhu in slastne kakovosti. Ponudbo dopolnjujejo ameriški sendviči s sirom na žaru, različni prigrizki in priloge ter mini krofki in španski churros, ki jih poplaknejo vina Feind in okusni koktajli.

1078 Budimpešta, István utca 18.

Riad Atay Budimpešta

S svežim pomladnim vetričem je v središču Budimpešte nastal najnovejši kulinarični biser, Riad Atay. Restavracija z zajtrkom na ulici Arany János navdušuje ljubitelje arabske kulture z najboljšo maroško gastronomijo in očarljivo paleto barv v notranjosti: prepustite se bogatim okusom, aromam in barvam, srkajte nebeške maroške čaje in grizljajte francosko navdihnjeno pecivo. Če si želite okusiti Maroko, a si ne morete privoščiti letalske vozovnice, je Riad Atay odlična alternativa!

1051 Budimpešta, Arany János utca 18.

94′ konyha & bár

Na očarljivi ulici v prestolnici se je združila os Hanoj-Budimpešta, kjer lahko vsak gurman, željan azijskih okusov, zdaj najde nekaj za svoje brbončice, pa naj gre za hrustljave pomladne zvitke ali poletne zvitke z jezikom, sočne juhe pho, solato z lososovo korenino ali sočne vietnamske goveje zrezke. Če iščete hitro, obilno in posebno kosilo, intimno večerjo s popotovanjem po okusu ali koktajl, ki kroži v pari, skoraj ni boljše izbire kot 94′ konyha & bár!

1055 Budimpešta, ulica Falk Miksa 10.

Anton Bar & Deli

Anton’s Bar & Deli, poimenovan po najbolj madžarskem Habsburžanu, drugem imenu madžarskega princa Jožefa, se nahaja v pritličju nedavno odprtega hotela Dorothea s petimi zvezdicami. Lokal, ki je nastal kot križanec med elegantno kavarno in vabljivim koktajl barom, ponuja sveže pecivo in odlično kavo za začetek dneva v zajamčenem razkošju, medtem ko vznemirljivi koktajli in izkušeni barmani kronajo večer. Vmes lahki prigrizki in razkošne sladice poskrbijo za kar največje razvajanje.

1051 Budimpešta, Dorottya utca 2.

Amore’ – Pasta e basta

Po besedah pokojnega komika Georgea Millerja je največja težava italijanske hrane ta, da boste po šestih dneh spet lačni. Tisti, ki se želite prepričati o resničnosti tega aforizma, obiščite Amore’ – Pasta e basta, mlajšo sestro Amore di Napoli v Novi Budi, kjer lahko preizkusite svoj želodec s focaccia, zuppe, cannolo in vrsto testenin, pripravljenih iz pristnih italijanskih sestavin, vključno z rižoto s tartufi, mesnimi ravioli in njoki s salsiccio.

1111 Budimpešta, Karinthy Frigyes út 28.