10 čudovitih spomladanskih dejavnosti na znamenitih krajih v državi aprila letos

Od Egerja do Villányja je na voljo veliko odličnih spomladanskih programov, ki vas vabijo v najlepše pokrajine in mesta naše države. Uživajte v spomladanskem soncu, okusite okusno hrano in pijačo ter doživite nepozabna doživetja – aprila in maja!

Dobrote Palóclanda: dan gastronomskih doživetij v Nógrádu (6. april 2024).

Prepustite se okusom, doživetjem in užitkom Mikszáthove „dežele krivulj” 6. aprila! V čudežni deželi Palócland lahko obiščete družinsko mlečno kmetijo in poskusite okusne mlečne izdelke, ki jim bodo sledili nagrajeni siri in nato nagrajena žganja: degustacija z obiskom delavnice in vaškim kosilom. Izlet se konča v parku divjih živali, kjer je spektakel divjih živali, zbranih za večerno hranjenje, nepozabno doživetje.

Pomladni festival v Szentendreju (6.-21. april 2024)

Sami ali v paru, v mestu tisočerih obrazov – vsestranski umetniški vrvež v ovinku Donave! – je slogan festivala Szentendre Spring Festival 2024. Letos je gledališče Szentendre v svoj spomladanski program od 6. do 21. aprila povabilo solistične produkcije in produkcije v dvojicah. Na najlepših lokacijah v mestu bo na voljo vse od filma, gledališča, glasbe, plesa in otroških programov! Za nakup vstopnic kliknite tukaj, za ogled programa pa TUKAJ.

Sosedska vinska večerja, Etyek (12. april 2024)

Vinska klet Etyeki Kúria bo 12. aprila na svojem posestvu na reki Öreghegy v Eteku tretjič organizirala priljubljeno vinsko večerjo Neighbours Wine Dinner. Ta posebni petkov večer bo vodil Sándor Mérész, glavni vinar, Dr. Beáta Pühra Nyúlné, glavna vinarka sosednje vinske kleti Nyakas, pa bo goste osupnila s svojimi vini in peninami. V kuhinji kuharskega mojstra Benceja Szucskója bo postrežena večerja s petimi hodi, ki bo usklajena z okusi vin. Voditeljica večera je Kitty Borsos, vodja vinskega bara Etyeki Kúria. Poleg doživetja vinske večerje se boste lahko udeležili edinstvenega in neponovljivega pogovora.

Spomladanski Pincenyitogató, Baj (12.-14. april 2024)

Le nekaj kilometrov od Tate lahko odkrijete zgodovinski vinograd Baj, ki se nahaja v vinorodnem okolišu Neszmély. Ob vznožju gore je nekoč delovala tovarna šampanjca Esterházy, katere peneča vina iz grozdja Baj so bila mednarodno priznana. Cilj vinskih kleti Baji, skupine lokalnih vinarjev, je pomagati čim večjemu številu ljudi, da ponovno spoznajo in vzljubijo vina Baji in to čudovito pokrajino. Med 12. in 13. aprilom bodo lokalni vinarji odprli svoje kleti za javnost in vam z degustacijami vin, pokušanjem vin in številnih drugih dobrot predstavili okuse, zgodovino in vzdušje vinorodnega okoliša Baj.

Nabiranje tulipanov v TulipGarden Sandhills (ves april)

Po uvodnem velikonočnem vikendu TulipGarden Sand Hut v Tázlarju, manj kot 40 minut iz Kecskeméta, ponuja nepozabno doživetje za vse, ki se želijo vsak dan v aprilu domov vrniti s svežimi, dišečimi šopki cvetja. Letos bo v cvetličnem vrtu spomladi odprlo svoje cvetne liste 350.000 cvetov, kar je odlična priložnost, da se sprostite v naravnem okolju, obkroženi s pisanim cvetjem, ali pa v tem nenavadnem okolju preživite nekaj časa z družino in prijatelji. Tisti, ki potujejo z avtobusom, lahko pridejo do vrta z avtobusne postaje Felső-Tázlár, tisti, ki se pripeljejo z avtomobilom, pa lahko pridejo do vrta iz Soltvadkerta v samo 10 minutah.

GasztroFok Pomlad, Siofok (12.-14. april 2024)

Okusite raznoliko gastronomsko paleto območja Siofok! Po velikem uspehu lanskoletnega dogodka GasztroFok bodo letos organizirane še tri izdaje dogodka, ki bo domače turiste privabil na Blatno jezero tudi zunaj glavne sezone. Prvi konec tedna, od 12. do 14. aprila, bo več kot 20 lokalov ponudilo sezonske pomladne okuse in posebne ponudbe za ljubitelje kulinarike. Sodelovali bodo pekarne, gurmanske restavracije in ponudniki ulične hrane, zato boste zagotovo našli lokal in okus, ki vam bo ustrezal!

Etyekov spomladanski piknik (13.-14. april 2024)

Če je pomlad, bo spet Etyekov piknik! Zabava, domača kuhinja, dobro vino in sonce. 13. in 14. aprila se sprehodite po prijetni promenadi Gastro in pobegnite pred sivino vsakdana! Kaj lahko pričakujete tudi letos: dobra vina, glasbo, cvetje, okusne prigrizke, obrtniške izdelke in pisane okuse najboljših vinarjev na tem območju, pristno doživetje Eteka!

Piknik Hungarikum, Eger (13.-14. april 2024)

Največje zgodovinsko vinogradniško okrožje v državi bo vredno obiskati konec tedna 13. aprila, ko bo potekal dvodnevni piknik Hungarikum. Priljubljena prireditev bo oživila dolino Szépasszony, kjer boste lahko poskusili egerski bikavér in druge gastronomske specialitete, kot sta ribja juha Baja in Gundelove palačinke. Poleg dobrot vas ta čudovit pomladni konec tedna čakajo tudi obrtne stojnice, dejavnosti za otroke, koncerti, plesni nastopi in vinski ogledi. Programi na odru, ki jih gosti park Egri bikavér, so brezplačni!

Kishegyi Kortyok in Falatok, Balatonlelle (20. april 2024)

Kishegy v Balatonlelleju bo spet poln, saj bo 20. aprila potekal letošnji izjemno uspešen gastronomski dogodek Kishegyi Kortyok in Falatok. Najboljše kleti in restavracije v Kishegyju s čudovitim panoramskim razgledom na Blatno jezero vas bodo to pomladno soboto pričakale s toplim gostoljubjem. Poleg slikovite pokrajine, tisočerih okusnih prigrizkov in odličnega vina bodo na voljo tudi pohodniški in kolesarski izleti, obrtni sejem, glasba, ples in druga presenečenja, zato vam aprila v Balatonleju ne bo ne lačno ne dolgčas!

Harsányi DŰLŐngélő, Sárospatak (27. april 2024)

Vinska klet Harsányi letos že drugič organizira poseben dogodek, in sicer Harsányijevo DŰLŐngélő. Čaka vas cel dan pestrega programa, festivalsko vzdušje in velik skupni sprehod po posestvu. Med sprehodom vam bo Gábor Harsányi, lastnik kleti, iz prve roke predstavil klet, kraj in različne postopke. Ob koncu programa vas čaka degustacija vina in žganja, prigrizki in osvežilni napitki. Ne zamudite tega posebnega spomladanskega programa!