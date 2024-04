Bartókova pomlad 2024 – Spiritualized prihaja na Madžarsko

Skoraj 35 let po ustanovitvi bo skupina Spiritualized 7. aprila na veliko veselje ljubiteljev tega žanra prvič prišla na Madžarsko. Legendarna neopsihadelična rock skupina bo nastopila na festivalu Bartók Tavasz v dvorani Akvárium.

Skupino, ki jo je ustanovil in vodi Jason Pierce, bi bilo škoda uvrstiti v eno žanrsko kategorijo, saj se britanski multiinstrumentalist, pevec in pisec besedil sam izogiba nalepkam in privlačnim imenom. „Vse življenje sem se poskušal izogibati temu, da bi tekel za kul, trendovskimi stvarmi in stvarmi, ki imajo pomen” – je povedal o ustvarjalnem procesu. In ta izjava bi lahko bila moto skupine Spiritualized, saj je njihovih devet do zdaj izdanih albumov poslušalcem skoraj vsakič odprlo nove perspektive.

Lahko bi rekli, da skupina Spiritualized obstaja v glasbenem vesolju, ki si ga je ustvarila sama, pri čemer bi se lahko sklicevali na nekdanjo formacijo Spacemen 3 Piercea in nekdanjega člana skupine Petra Kemberja ali na kultni album skupine Spiritualized Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space iz leta 1997, ki je letos v izboru albumov premagal klasike, kot sta OK Computere skupine Radiohead ali Urban Hymns skupine The Verve.

Vendar pa Spiritualized niso le preprosto stopili po stopinjah kultnih Spacemen 3 – ki jih mnogi štejejo za začetnike žanra shoegaze – temveč so zdaj sami postali ena najbolj vplivnih skupin na množični indie sceni, brez katere bi priljubljene skupine, kot so Tame Impala, MGMT ter King Gizzard & The Lizard Wizard, danes zvenele povsem drugače.

Po pogostih menjavah članov v prvih dveh desetletjih po ustanovitvi skupine se zdi, da se je zasedba v zadnjih desetih letih ustalila, vendar se kitaristoma Johnu Coxonu in Doggenu Fosterju, basistu Thomasu Waynu, bobnarju Kevinu Balesu in klaviaturistu Tomu Edwardsu med snemanji pogosto pridružijo sodelavci. Na zadnjem albumu Everything Was Beautiful, ki je izšel aprila 2022, so na primer vključeni godala in pihala. Gonilna sila vsega pa je seveda Pierce sam, ki poleg pisanja glasbe in besedil igra na desetine instrumentov, poje in večino časa tudi producira. Na svojem zadnjem albumu igra kar 16 instrumentov. „Da, vendar nisem mojster nobenega od njih, je skromno dejal. – Igramo rock’n’roll, zato je to že po naravi neprimerno. Toda prav ta preprostost in elementarni pristop sta tisto, kar je pri tem vznemirljivo. Včasih ga je težko najti, a ko ga najdeš, je to vznemirljivo za vse.”

Album s sedmimi skladbami je bil posnet v 11 različnih studiih v blagodejni samoti pandemije iz preprostega razloga, ker je bilo težko uskladiti glasbenike – skupaj jih je bilo več kot 30, vključno s Pierceovo hčerko Poppy – in proste zmogljivosti primernih studiev v bližini.

„Zdi se mi, kot da sem se na to pripravljal vse življenje – je Pierce povedal o obdobju karantene, ki je navdihnilo nastanek albuma. Ko pišeš glasbo, se ti zdi, da je to najpomembnejša stvar na svetu. Pa ni, je samo glasba in ne moreš početi drugega, kot da se pošališ na druge načine. Vse to je bila nekakšna čudovita prisilna samota.” Na srečo bodo madžarski oboževalci rezultat lahko slišali 7. aprila v veliki dvorani Akváriuma.

Več informacij: bartoktavasz.hu