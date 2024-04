7 nepogrešljivih družinskih dejavnosti in posebnih lokacij za spomladanske počitnice 2024

Na tisoče odličnih dejavnosti za družine od 28. marca do 6. aprila. Od Szolnoka do Blatnega jezera, od safari parkov do letalskih muzejev – zbrali smo najzanimivejše družinske dejavnosti za spomladanske počitnice! Zabavajte se!

Pomladne počitnice v RepTárju // Szolnok (28. marec – 7. april 2024)

Muzej letalstva RepTár Szolnok je odprt med spomladanskimi počitnicami. Poleg obstoječih elementov doživetja (pilotska točka, 4D kino, simulator MiG-29, 3D obroč) bodo na voljo tudi dodatni programi za vso družino. Od 28. marca dalje bo začela delovati odkrivalna igra RepTar, ki bo obiskovalcem omogočila raziskovanje celotnega šest hektarjev velikega območja muzeja. V otroškem kotičku se bo vsak dan od 13. ure dalje začela muzejska vzgoja in rokodelska delavnica, na kateri bodo obiskovalci lahko zlagali papirnata letala. Obiskovalci se lahko udeležijo tudi brezplačnega vodenega ogleda vesoljske kapsule RepTar in vesoljske kapsule Sojuz-35, ki sta nameščeni tukaj.

Richter Safari Park // Nagykőrös (od 28. marca 2024)

Od 28. marca bo Richterjev safari park v Nagykőrösu ponujal nove atrakcije, podaljšane programe za velikonočni podaljšani vikend, več živali in tematske safari namestitve, ki jih lahko rezervirate že letos. Med živalmi v safari parku so predvsem cirkuške živali, sloni, žirafe, zebre, kamele, lame, pštrosi, konji in novinec letošnje sezone Pablo, nilski hrošč, ki bo na ogled na 3 km dolgi poti.

Velikonočne in spomladanske počitnice v Balatonskem vrtu ptic // Kereki (29. marec – 7. april 2024)

Balatonski vrt ptic bo od 29. marca do 7. aprila odprt vsak dan razen torka, in sicer od 9. do 18. ure. V zajčjem bazenu lahko spoznate majhne zajčke, vendar jih lahko hranijo in božajo le odrasli. Pri pritlikavih in orjaških zajčkih, kengurujčkih in ponijih so vsako uro na voljo korenje in jabolka, s katerimi lahko živali nahranite. Ko jih zmanjka, lahko hranjenje nadaljujete z razdrobljeno zeleno travo ob izpustih.

Park Mecsextrém // Pécs (od 29. marca 2024)

Z bližajočo se pomladjo bo ponovno zaživel najbolj pustolovski trg Mecsek, letos bo park Mecsextrém odprt 29. marca. Edini gozdni pustolovski park v regiji, ki ga upravlja podjetje Mecsekerdő Zrt., bo ponovno sprejel pustolovce, ki bodo pripravljeni preizkusiti pestro ponudbo iger v parku, vključno s 1.050 metrov dolgo gozdno bob stezo, progo za sankanje na snegu in plezalno steno. Edinstvena alpska vrvna proga, ki obljublja izziv in zabavo za vse od 3. leta starosti do starejših, je s sistemom poti skozi čudovito gozdno okolje pravo družinsko doživetje.

Velika noč na starodavnih ostankih Ipolytarnca (29. marec – 1. april 2024)

Med štiridnevnimi počitnicami se lahko otroci udeležijo izziva v lovu na jajca na fosilih Ipolytarnoc, na voljo pa bodo tudi živalski vrt, poslikava obraza, tekmovanje v metanju zajca, velikonočne obrti, izdelovanje magnetkov za hladilnik in seveda barvanje jajc. V okviru programa „Sprehod po močvirju” pa bodo otroci lahko odkrivali vodno življenje v miocenskem gozdu. Na voljo bosta tudi tematski ogled in kmečka tržnica za družine.

Matineja v Arboretumu Folly // Badacsonyörs (vsako soboto od 30. marca 2024)

Arboretum in vinska klet Folly v Badacsonyörsu pozdravlja pomlad s posebnim novim programom: od podaljšanega velikonočnega vikenda dalje bo otrokom vsako soboto na voljo brezplačen interaktivni program. Folly Matinee je igriv način, kako lahko otroci, stari od 7 do 12 let, s pomočjo učiteljev spoznavajo edinstveno divjo naravo vrta. Med velikonočnim podaljšanim vikendom bo v soboto, na velikonočno nedeljo in ponedeljek v času kosila za otroke na voljo brezplačna igra Folly Matinee, popoldne pa družinska igra soba pobega. Na voljo bodo tudi voden sprehod s slikanjem s svetlobo, nenavadna razstava borovih storžev in ogled borovih storžev.

Festival tulipanov in pomladne počitnice na gradu Nádasdy // Nádasdladány (4.-7. april 2024)

Letos praznujemo turško-madžarsko kulturno sezono, programi na gradu pa bodo posvečeni turški kulturi. Okrasite keramično skodelico s tehniko decoupage ali z akrilnimi barvami poslikajte mini stensko obešanko! Če se vam bo mudilo, se lahko v obrtni delavnici naučite tudi umetnosti poslikave stekla. Udeležite se lahko tudi posebnega vodenega ogleda članov družine Nádasdy v dvorani prednikov, od Tamása Nádasdyja do Ferenca Nádasdyja VIII.