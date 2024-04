Velika noč v Raveni: 10 nepogrešljivih znamenitosti in dejavnosti za pomlad

Poleg štiridnevnega prazničnega vrtinca v Hollókőju smo vam predstavili nekaj najlepših pohodniških poti na podeželju Palóc ter izbor številnih čudovitih krajev in dejavnosti, ki jih lahko obiščete le streljaj od stare vasi.

Velikonočni festival v Raven

Če iščete pravo tradicionalno velikonočno ekstravaganco, vam bo štiridnevno praznovanje velike noči v tej vasi v regiji Palóc, ki je uvrščena na seznam svetovne dediščine, zagotovo popestrilo vaše počitnice. Ta očarljiva vasica oživlja najboljše madžarske velikonočne tradicije z bogatim folklornim programom, najboljšo kulinariko Paloc, koncerti in številnimi doživetji za vso družino.

Festival je vredno obiskati na veliki petek, ko sta stara vas in obrtni sejem brezplačna in odprta za javnost. Če si želite ogledati razstave, morate na ta dan kupiti vstopnico. Ostale dni lahko obiščete tako festival kot Staro vas, če kupite uradno vstopnico za dogodek.

Učna pot vrtovi in travniki

V starih časih so domačini ob potoku Hollókői kopali majhne ribnike, od katerih so nekatere uporabljali za zalivanje konoplje, druge pa za pranje oblačil. Danes so seveda izgubili to vlogo, namesto tega služijo kot mokrišča za ohranjanje divjih živali, od leta 2015 pa vabijo turiste na sprehod po divjih živalih. Pot s šestimi postajami vas po lesenih stezah in stopniščih popelje do divjih živali, spoznavate pa tudi življenje v potoku, gojenje in predelavo konoplje ter stare prakse pranja. Pot se uradno začne pri Muzeju lutk, vendar je bolje začeti pri vhodu v Staro vas, blizu oznake za ravenski kamen, kjer je spust v dolino bolj spektakularen.

Naravoslovna pot Vár-alja

Iz Stare vasi se začne tudi 1,2 km dolga pot Vár-alja z 9 postajami, ki vas seznani z naravnimi in dediščinskimi vrednotami zaščitene pokrajine Hollókő, pot pa vključuje tudi grad Hollókő. Pot ponuja vpogled v svet mokrišč in gozdov ter celo opazovanje salamandre. Eden od vrhuncev poti je nekdanje kmečko kopališče, zgrajeno leta 1937, ki je imelo pomembno vlogo v turizmu Hollókőja pred drugo svetovno vojno.

Restavracija Muskátli

Od leta 1987 se v vijugastih, tlakovanih ulicah stare vasi skriva gostišče Muskátli, ki se je skozi desetletja širilo in lepšalo, vendar je vedno ohranjalo staro tradicijo Hollókőja. Enako velja za gostoljubnost, ki krona tukajšnjo izkušnjo. Kar zadeva jedi, restavracija ponuja najokusnejše jedi madžarske in palócske kuhinje: palócleves, fižolov golaž, stropačka iz ovčjega sira, Nógrádi Palócpecsenye in enolončnico iz govedine na rdečem vinu.

3176 Hollókő, Kossuth u. 61.

Restavracija Mikszáth

Restavracija Mikszáth se nahaja v stavbi hotela Castellum Hollókő, ki poleg hotelskih gostov sprejema tudi izletnike in lačne mimoidoče turiste. V elegantnem, sodobnem okolju se lahko prepustite okusom domače in mednarodne kuhinje, pa tudi reformnim in gurmanskim jedem Palóc. Če pridete v Mikszáth v lepem vremenu, obiščite tudi teraso restavracije, s katere se ponuja čudovit razgled na Hollókő in okoliške gore.

3176 Hollókő, Sport út 14.

Čudovite destinacije nedaleč od Ravenhead

Jama Morgó, Nemti

Na poti po neokrnjeni pokrajini Nemti boste našli razpoko, ki sta jo oblikovala veter in voda, z valovitimi, včasih kroglastimi oblikami, ki so nastale pred približno 20 milijoni let. Ko prispete do soteske Morgó in pobegnete s turistične poti, lahko uživate v naravnih čudesih v mirnem in tihem okolju, hkrati pa se počutite, kot da ste v dih jemajoči soteski Velikega kanjona v Nevadi. Nenavadne oblike in pot med 15- do 20-metrskimi skalami, ki so edinstvene v naši državi, ponujajo resnično edinstveno doživetje za vse nas.

Razgledišče Tepke, Mátraszőlős

12 km dolg lahek pohod do kanjona Tepke, ene najlepših panoram Cserhata, ki se začne v središču mesta Mátraszőlős po poti modrega križa proti gori Garábi. Ko zapustite vas, boste naleteli na majhen ribnik, od koder nadaljujete pot po desni, za seboj pustite ogromno dvorišče rudnika Vöröskő in se sprehodite po očarljivi dolini Függő-kői.

Čez nekaj časa se boste sprehajali po najvišjem grebenu Črta, grebenu Vulkan-Črta, dokler ne pridete do razgledne točke Tepke na višini 567 m. Tu se lahko spočijemo ali si privoščimo piknik, nato pa se po modro označeni poti Mária-út vrnemo v vas.

Arboretum Tuzson, Tar

János Tuzson je konec dvajsetih let 20. stoletja na bregu potoka Szalajka ustanovil poskusni arboretum, v katerem je zasadil zimzelene rastline, večinoma iz oddaljenih držav. Te je razmnoževal, tako da danes arboretum na obrobju Tara poleg smreke, rdeče smreke in črnega bora navdušuje s številnimi vrstami borovcev. Do zaščitenega naravnega območja pridete po rumeni oznaki od izvirov Čevice, obisk pa je brezplačen ob vsakem času dneva.

Živalski vrt Gyöngyös

Živalski vrt, ki se nahaja na obrobju mesta Gyöngyös, je v zadnjih nekaj letih z rojstvom levjih mladičev pridobil velik ugled. Vendar pa niso le levi – ki so medtem že odrasli – tisti, ki jih je vredno obiskati. Danes v živalskem vrtu živi skoraj 100 živalskih vrst in 400 osebkov, med katerimi je veliko eksotičnih in domačih vrst. Je tudi raj za otroke, saj ponuja živalski vrt, razburljivo igrišče, skakalni grad in vožnjo s poniji.

3200 Gyöngyös, Damjanich út 31.

Muzej Palóc, Balassagyarmat

V več kot 100 let stari muzejski palači v čudovitem zelenem okolju sredi senčnega gozdička sta knjižnica in delovna soba zgodovinarja Ivána Nagya ter razstava, ki raziskuje kmečki način življenja na podeželju. Poleg tega ena od trenutnih začasnih razstav obravnava življenje in delo Imreja Madácha. Druga razstava je posvečena Petőfijevim ljudskim pesmim in njegovemu potovanju po višavju leta 1845, na trianonsko tragedijo pa spominja tudi razstava „Trianon 103 – kjer se razdeli reka Ipoly”. Poleg tega so v razstavni dvorani muzeja na ogled zakladi palocke etnokulture, od 1. aprila pa nas bo kmečki dvor za stavbo popeljal v kmečki svet 18. in 19. stoletja.

2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.