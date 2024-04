Nasveti za pohodništvo na vrhu države: 8 lokacij in programov za aktivno rekreacijo v Mátri

V gorski verigi z najvišjim vrhom Madžarske bo vsakdo našel program zase, saj je Mátra polna naravnih zakladov, najsi gre za razgledne točke, divje soteske, srebrne hrastove nasade ali neokrnjene poljane. Pridružite se nam na pohodu po vrhovih Madžarske!

V deželi Galya

Na tretjem najvišjem gorskem vrhu Madžarske, 964-metrskem vrhu Galya (natančneje na njegovem 960-metrskem Petrovem hribu), boste našli razgledno točko Galya, ki je bila pred nekaj leti deležna nagrajene prenove. V zgornjih treh nadstropjih stavbe, ki ponuja neprekosljiv panoramski razgled, so za pohodnike, utrujene od prostega časa, na voljo tudi prijetna zavetišča, zaščitena pred vetrom in dežjem. V okolici razgledišča je več pohodniških poti: če se na primer odpravite proti zahodu, se lahko sprehodite po čarobni planoti Galya, ki poteka ob gozdovih rdečega bora, in uživate v čudovitih razgledih.

Ob žuborenju potoka

Divja in slikovita dolina potoka Rattling Brook je dostopna iz več smeri. Eden najbolj iskanih pohodniških ciljev v Mátri je soteska Csörgő, poimenovana po potoku, ki v vseh letnih časih privablja številne pohodnike s pohodniškimi čevlji. Priljubljenost skalnate soteske ni naključje, saj se njene navpične vulkanske andezitne stene dvigajo navzgor kot monumentalen spektakel. Potok, ki teče na 750 metrih nadmorske višine, je dobil ime po posebnem naravnem pojavu: po močnem deževju se kamenčki, ki jih nosi potok, spotikajo, kar mnogi opisujejo kot hreščeč zvok.

Opazovanje žab v mestu Sástó

Sástó, najvišje ležeče jezero na Madžarskem, se skriva sredi gozdnate oaze. Do otoka sredi umetnega jezera vodi lesen most, na katerem se lahko naužijete počivajočih rac, pustolovskih čolnarjev in vrb, ki obrobljajo obalo. Na 1,7 kilometra dolgi žabji poti do izvira Volčjega studenca si lahko ogledate ptičje in rastlinsko življenje v Sástóju ter vodne lilije in posebne vrste orhidej, ki plavajo na vodni gladini. Povzpnete se lahko tudi na 53 metrov visok razgledni stolp, zgrajen iz nekdanje naftne ploščadi, od koder lahko ob jasnem vremenu vidite vse do reke Tise in budimpeških gričev!

Največja razvalina gradu Mátra

Grad Sirok, znan kot edini jamski grad v državi, je največja grajska razvalina v Mátri. Razburljivost podzemnega jamskega sistema dopolnjuje razgled s trdnjavskega stolpa, vredno pa je obiskati tudi slikovito vaško hišo. Po ogledu kompleksa zgornjega in spodnjega gradu, ki že več kot 700 let varuje podeželje, se odpravite po pešpoti okoli obzidja, nato pa od vhoda v grad zavijte proti obzidju in po oznaki K obiščite pečini Barát in Apáca. Ta edinstvena skalna formacija naj bi spominjala na ljubezen meniha in nune, ki sta okamenela v kamnu. 6. aprila bo festival tulipanov ustvaril karnevalsko vzdušje znotraj grajskega obzidja, kjer lahko poskusite tudi pristno turško kavo.

Smaragdni biser

Smaragdno zeleno morje Apci, znano tudi kot rudnik Széleskő, je biser Mátra, ki se nahaja med gorama Veliki Hársas in Somlyó. Bleščeče, kristalno čisto jezero in okoliški gozd, ki sta nastala na dnu nekdanjega rudnika andezita, sta od leta 1995 naravni rezervat lokalnega pomena. Po skoraj 90 letih rudarjenja andezita na območju rudnika sta deževnica in podtalnica v 10-15 metrov globoki strugi ustvarili jezero, ki je zdaj priljubljen cilj pohodnikov. Od 15 do 20 metrov visoke skalne stene ponujajo poseben pogled na penečo se vodo, ognjišča okoli jezera pa nudijo nekaj sprostitve.

Via ferrate v Demjénu

Poti via ferrata v kamnolomu Demjén, ki se nahaja med rekama Bükk in Mátra, so pravi izziv za plezalce. Plezalne poti so dolge približno 500 metrov, od lahkih do srednje težkih pa lahko dosežete najtežje via ferrate v državi. V bližini je na voljo izposoja opreme, teren pa je za pustolovce odprt vse leto.

Vznemirljive pustolovščine za vso družino

Adrenalinski park Oxygen se nahaja na južnem pobočju Mátre. Park, velik 16 hektarjev, je bil ustanovljen z namenom, da bi obiskovalcem med bivanjem v Mátri ponudil nepozabna doživetja v prijetnem okolju. Park ponuja zabavo za vse starosti z več kot 30 različnimi igrami in dejavnostmi. Med drugim so na voljo bob steza, vzpenjača, štirisedežnica, viseči most, krošnje, pustolovski park, igralna hišica, 360-stopinjska gugalnica, gozdni labirint, poleti pa je na voljo tudi vodni skuter, vodna ovira in piratska ladja za raziskovanje. Z mislijo na otroke in manj pustolovske odrasle so v parku na voljo bife, restavracija in kavarna, tako da vam ne bo dolgčas.

Hiša za goste HELY

Po raziskovanju zakladov Mátre se lahko sprostite v penzionu s štirimi zvezdicami na bregu potoka v Paradu, eni najlepših vasi v Severni Mátri. Po udobnem lesenem mostu boste prispeli na urejen vrt, kjer boste našli vrtni salon, masažno kad, panoramski pogled na Kékestető, finsko savno, žar in prostor za peko na žaru ter posebno igrišče za otroke. 200 kvadratnih metrov velika, otrokom in psom prijazna nastanitev ima 5 ločenih vhodov, klimatizirane sobe z lastno kopalnico, zakonske postelje, dodatna ležišča na zahtevo in lahko sprejme do 16 oseb. Podjetjem, skupinam prijateljev in družinam ponujajo programe, ličenje, polnilnice za električne avtomobile in veliko nasmehov!

3240 Parád, Károlyi Mihály utca 6.