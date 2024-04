11 izjemnih filmov in serij o neuslišani ljubezni na Netflixu in drugod

O neizpolnjeni ljubezni je bilo napisanih nešteto pesmi, pesmi in romanov, srce parajoče stanje, ki je v preteklih letih navdihnilo številne režiserje. Tukaj so naši najljubši, zato si pripravite robčke!

Past Lives

Nora in Hae-sung sta bila v otroštvu najboljša prijatelja, vendar ju je ločila selitev deklice. Dvajset let pozneje se znova najdeta na spletu, vendar sta kot odrasli osebi na zelo različnih življenjskih točkah. Ona je uspešna pisateljica v New Yorku, v resni zvezi, medtem ko on pluje po vodi v Seulu. Prek spleta začneta ponovno vzpostavljati stike in med tovarišema iz otroštva se razvije pravo in globoko prijateljstvo odraslih. Vendar Hae-sungov obisk v New Yorku pri obeh sproži nepričakovan čustveni plaz in ju prisili, da se končno soočita s svojimi resničnimi čustvi.

500 dni poletja (Disney+)

V tej sprevrženi romantični komediji o ljubezni in usodi si mladi pisec voščilnic (Joseph Gordon-Levitt) vse bolj obupano prizadeva najti tisto, o kateri sanja… celo svojo novo sodelavko, ljubko Summer (Zooey Deschanel)! Toda med njunim 500-dnevnim razmerjem, ki je daleč od običajnega, se marsikaj razkrije v povsem novi luči. Oba spoznata, da je pot do sreče popolnoma nepredvidljiva, popolnoma neobvladljiva – in nepopisno zabavna!

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Leta 1977 so bili Daisy Jones & the Six ena najuspešnejših glasbenih skupin na svetu. Skupina, ki sta jo vodila Daisy Jones in Billy Dunne, je iz neznanke prešla v slavo. Nato so po razprodanem koncertu v Chicagu razpadli. Zdaj, desetletja pozneje, člani skupine govorijo resnico. Zakaj lahko skupina na vrhuncu uspeha propade?

Veliki Gatsby (Apple TV)

1992. Nick Carraway se je pravkar preselil v New York. Nick se preseli v sosesko milijonarja Jaya Gatsbyja in takoj ga pritegne očarljivi svet bogatašev, vendar ni vse zlato. Film o neuslišani ljubezni, posnet po sijajnem romanu F. Scotta Fitzgeralda.

One Day (Netflix)

Emma in Dexter po skupni maturantski noči odideta vsak svojo pot, a njuni življenji ostaneta prepleteni. Film je posnet po romanu Davida Nichollsa. V tej srce parajoči zgodbi spremljamo njun odnos, ki se razvija skoraj 20 let, dokler se končno ne zbližata, toda ali bo imel srečen konec?

Ustavite poročni sprevod! (Apple TV)

Julianne in Michael sta nerazdružljiva. Njuna mladostniška ljubezen se je hitro spremenila v iskreno prijateljstvo in tega ne želita spremeniti. Potem pa Michael nenadoma naznani, da se bo poročil s prelepo Kimberly. Julianne spozna, da je zaljubljena v svojega najboljšega prijatelja, in stori vse, kar je v njeni moči, da bi jo končno oddal.

Forrest Gump (Prime Video)

Na senčni avtobusni postaji v mestu Savannah v Georgii sedi nenavaden pripovedovalec zgodb. Forrest Gump (Tom Hanks) je videl in doživel že vse, vendar vsega ne razume. Ni najbolj bistrega uma. Toda njegova mati (Sally Field) je vedno govorila: „Samo bedak počne neumnosti.” In Forrest Gump ni počel nič drugega kot to, da se je udeležil vseh pomembnih dogodkov 20. stoletja, od nogometnega igrišča do bojišča, od kluba predsednikov do medijskih porok, dokler ni končno počival v objemu svoje edine prave ljubezni (Robin Wright).

He’s Just Not That Into You (Apple TV)

Se spomnite tistega simpatičnega fanta, ki vam je obljubil, da vas bo poklical… in tega nikoli ni storil? Morda je izgubil vašo številko. Ali pa je v bolnišnici. Ali pa se boji tvoje lepote, tvojih možganov, tvojega uspeha. Ali pa si te preprosto ne želi dovolj… Mladi hollywoodski zvezdniki – Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Kevin Connolly, Bradley Cooper, Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson in Justin Long – v tej pametni, seksi in zelo aktualni romantični komediji premagujejo nešteto zabavnih pasti, da bi našli tistega pravega. Film, ki temelji na knjižni uspešnici avtorjev serije Seks v mestu Grega Behrendta in Liz Tuccillo, je zaporedje trenutkov, ki so tistim, ki so preživeli vojno za zmenke, mravljinčasto znani. Oglejte si ga z nekom, ki ga imate radi!

Izgubljeno poročilo (Apple TV)

Očarljiva romantična zgodba o mladi Američanki (Scarlett Johansson) in moškem srednjih let (Bill Murray), ki se za kratek čas znajdeta sama in trpita zaradi posledic jet laga in osamljenosti, ki jo povzroča jezikovna izolacija, se dogaja na Japonskem in govori o nepričakovanem prijateljstvu, skoraj ljubezni, med rojakoma.

La La Land (Prime Video)

Mia (Emma Stone), ambiciozna mlada igralka, in Sebastian (Ryan Gosling), džezovski pianist z lepo prihodnostjo, iščeta svoje sanje v Los Angelesu, mestu zvezd. Mia hodi od avdicije do avdicije in hrepeni le po tem, da je nihče ne bi prekinil, Sebastian pa si strastno prizadeva, da bi klasični jazz spet prišel v modo. Njuni načrti za prihodnost vključujejo kariero v Hollywoodu in ustanovitev lastnega glasbenega kluba – in takrat naletita drug na drugega sredi prometne avtoceste. Mladeniča se zaljubita in si z ramo ob rami pomagata na poti, tlakovani z ovirami. Za uspeh se morata trdo boriti, vendar pride dan, ko se morata odločiti, koliko sta se pripravljena žrtvovati za svoje sanje.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Prime Video)

Joel je šokiran, ko ugotovi, da je njegovo dekle Clementine izbrisalo vse spomine na njuno razmerje. V obupu se obrne na izumitelja postopka, doktorja Mierzwiaka, da bi jo izbrisal iz svojega spomina. Toda ko Joelovi spomini postopoma zbledijo, ponovno odkrije svojo ljubezen do Clementine. Globoko v skritih kotičkih njegovih možganov delujejo sile, ki bodo poskušale preprečiti, da bi postopek uspel. Kljub vsem prizadevanjem doktorja Mierzwiaka postane jasno, da Joel ne more spraviti Clementine iz misli.