Slikoviti grad na severu Madžarske ponovno oživel

Grad, zgrajen na ogromni pečini s pogledom na Boldogkőváralja v dolini Hernád, je bil obnovljen in zdaj ponuja nove razstavne prostore.

Grad Boldogkő, ki je od Miskolca oddaljen približno uro vožnje, je že od nekdaj priljubljen cilj pohodnikov, saj je ena od postaj na nacionalni modri poti.

Stavbo je verjetno zgradil kralj Béla IV., pozneje pa je z zamenjavo postala last kralja Lászla IV. V naslednjih stoletjih je grad nenehno menjal lastnike, leta 1890 pa je postal last družine Zichy vse do leta 1945, ko je bil nacionaliziran. Nato so se začela arheološka izkopavanja, leta 2002 je bilo obnovljenih več delov stavbe, končna obnova pa bo potekala v začetku leta 2024.

Poleg obnove je bila notranjost srednjeveškega gradu obogatena s številnimi zanimivimi novimi prostori in funkcijami, vključno z novimi razstavnimi prostori v kleteh Spodnjega gradu. Palača Zgornjega gradu je bila temeljito obnovljena v svoji prvotni srednjeveški strukturi z novimi razstavnimi prostori v pritličju in prvem nadstropju.

Poleg tega je nastala sodobna dvojezična aplikacija s štirinajstimi postajami, ki skupaj z razstavami prikazuje bivalne razmere in vsakdanje življenje nekdanjih prebivalcev gradu. Prenovljeni prostori zdaj vključujejo razstavo svinčenih vojakov iz najbolj znanih bitk v madžarski zgodovini, pa tudi številne arheološke in vojaškozgodovinske eksponate, razstavo zastav in grbov, kovačnico in ječo.

Ob koncih tedna obiskovalce čakajo posebni programi, v okviru katerih lahko z vodenimi ogledi v kostumih, tekmovalnimi dvoboji ali prikazi orožja spoznajo zgodovino gradu in njegovo preteklost.

Poleg stalnih razstav in programov so organizirani tudi drugi dogodki, o katerih je več informacij na voljo na uradni spletni strani gradu.