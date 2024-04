„Naša mala vasica” in njeni zakladi: 9 zanimivih znamenitosti na podeželju Pilisszentlélek

Dogajanje junakov serije „Naša mala vas” je od leta 2017 del našega življenja, čeprav si nismo ogledali niti ene epizode serije. Toda novice o Pajkaszegovem pokvarjenem županu, Tekijevi gostilni, leni brigadi za javna dela ter ljubezenskem razmerju Erike in Gyurija so se v zadnjih letih razširile daleč naokoli. Zato je zdaj čas, da odkrijete pravo Pajkaré, majhno vasico Pilisszentlélek in njeno okolico!

Znamenitosti te idilične vasice:

Švejkova gostilna Pajkarét

Mnenja o tem, ali je primerno, da po Tekaški komsi obiščete gostilno Svejk Pajkarét, so različna, a če ste po odličnem raziskovanju ali celo dnevu žejni, vam je ta greh lahko odpuščen. Gostilna v kraju Pilisszentlélek ima široko izbiro pijač in pokrit vrt, tako da si lahko oddahnete po napornem pohodu.

2508 Esztergom, Hunyadi János u. 15-17.

Župnija Pilisszentléleki Szentlélek

Najbolj predani ljubitelji naše male vasice vedo, da v Pajkaszegu ne najdete cerkve, vendar to ni res. Pravzaprav lahko na potepanju po vasi, skriti v dolini potoka Szentlélek, zlahka najdete župnijo, ki je tam že nekaj sto let.

Cerkvena stavba je bila zgrajena leta 1857 s prezidavo starejše kapele po zaslugi tedanjega ostrogomskega nadškofa. Prvič je bila obnovljena sredi 20. stoletja, ko so ji dodali dva stranska hodnika, s čimer je dobila sedanjo površino 150 kvadratnih metrov. Nekaj desetletij pozneje so Asztrik in István Kákonyi ter Kamill Forró naslikali freske na stenah, ki so vidne še danes. Pred kratkim, pred nekaj leti, je župnišče doživelo še eno prenovo in od takrat je obnovljeno v svojem polnem sijaju.

2508 Esztergom, Pálosok utca 10.

Jami Leány- in Legény

Jami Leány- in Legény-, ki sta del jamskega sistema Ariadne, tretje najdaljše in četrte najgloblje jame na Madžarskem, sta le 50 metrov narazen. Od obeh se Dekliška jama ponaša z večjimi dimenzijami in bolj spektakularnimi tvorbami: njena prostorna dvorana je polna raztopljenih tvorb, školjk gob in fosilnih stalaktitnih izrastkov. Od njenega vhoda se razprostira čudovit razgled na kotlino Dorogi. Dvorano so uporabljali že v prazgodovini, v času Ferdinanda I. pa je bila v njej celo ponarejevalna delavnica.

Če ste na tem območju, morate seveda obiskati tudi Dekliško jamo, ki je prav tako zanimivo odkritje. Notranje votline obeh jam so za turiste nedostopne, vendar so njihove dvorane odprte za raziskovanje. Čeprav je na zemljevidu priključena Pilisszentleleku, se pohodniška pot do te jame začne v Klastrompuszti, pri čemer sledite rdečim in modrim jamskim oznakam.

Ruševine Pavlinske cerkve in samostana

Do ostankov Pavlinske cerkve in samostana lahko pridete po rdeči turistični poti iz središča vasi in po samo 600 metrih tavanja si lahko ogledate kompleks. Njegova zgodovina sega v 13. stoletje, ko je Béla IV. dal lovsko kočo v uporabo puščavnikom, ki so živeli v gorah, da bi zgradili samostan. Življenje tu je cvetelo vse do 16. stoletja, saj so samostanu podarili posestva, njegove zidove pa sta obiskala celo Karel Robert in Ludvik Veliki. Vse to je prekinila bitka pri Mohácsu, ko so Turki uničili regijo Pilis, z njo pa tudi samostan in cerkev Pilisszentlélek.

Izlet po Pilisszentléleku:

Pustolovski izlet iz Pilisszentlelek

18-kilometrska krožna pot, ki se začne v središču vasi s približno 300 prebivalci, je dovolj zahteven izziv tudi za najbolj izkušene pohodnike. Ko pridete v vas, se lahko odpravite po ulici z oznako P Petőfi Sándor, ki vas najprej pripelje do znanega pavlinskega samostana. Od tu se lahko kmalu ozrete nazaj na Pilisszentlélek s hriba Felső-Ecset, dokler – še vedno po oznaki P – ne dosežete impresivne panorame hriba Hirsch.

S strmega pobočja se spustimo v romantično dolino, kjer nas čaka očarljiva pokrajina jezer v dolini Miklós-deák. Tu si lahko na počivališčih napolnite baterije, nato pa nadaljujete po poti z oznako Z do vrha gore Szakó. Vrh, visok 574 m, in slikovite razglede pustimo za seboj, si oddahnemo na počivališču Ilona, nato pa se po poti Z+ vrnemo do samostana.

Mesečev rov

Mesečev rov je čarobna, pravljična soteska, ki jo lahko raziskujete po 13 kilometrov dolgi krožni poti iz Kiskovácsija, ki je včasih polna težav, a v zameno obljublja veliko vznemirjenja. Pustolovščina se začne na gozdni cesti, po 1,5-2 kilometrih pa vstopite v slikovit svet skalnate soteske, kjer se morate spopasti tudi z visoko steno skale. Vendar se ne ustrašite, saj vam bo 10-metrska lestev Meteor pomagala, da se povzpnete na rob soteske in si nato odpočijete na postanku. Na pot se je dobro odpraviti v suhem vremenu, saj je teren v mokrih dneh lahko zelo spolzek.

Razgledišče Rezső

Rezső Tirts, nekdanji gozdarski svetovalec, je bil zelo dejaven v madžarskem turističnem gibanju, saj je imel pomembno vlogo pri kartiranju gozda v parku Pilis in izdelavi prve turistične oznake za Dobogókő. Po njem poimenovana razgledna ploščad v bližini Dobogókőja je dostojen spomin nanj, saj ponuja najširšo in morda eno najlepših panoram slikovitega ovinka Donave. Ko stojimo na široki razgledni ploščadi, se valovijo greben Kazenskega stolpa ter gore Mátra, Visegrád, Börzsöny in Selmec, medtem ko modro lesketajočo se Donavo v vseh njenih odtenkih lomi zelena Donava.

Skala Vaskapu-szikla

Le streljaj od Pilisszentleleka se nahaja osupljiv skalni lok, ki je čudovit spomin na nekdanjo termalno jamo. Do skale Vaskapu-szikla najlažje pridete iz Pilisszántója proti Klastromu, kjer boste videli tudi ruševine cistercijanske cerkve in samostana, izvir Klastrom in travnik, poln zmajevih las. Nazadnje se povzpnemo po strmi soteski doline Vaskapu soteske do 6 in 15 metrov visokih skalnih odrastkov, od koder se nam odpre čudovit razgled na Dobogókő in gorovje Kétbükkfa.

Soteska Rám

Tako kot v Mesečevi soteski vam ne bo dolgčas niti na sprehodu po soteski Rám, eni izmed najbolj priljubljenih pohodniških točk v Podonavskem loku, ki poleg edinstvenih naravnih lepot ponuja tudi pot, polno pustolovščin. Skozi sotesko se bomo prebijali po dobro vzdrževani plezalni poti, medtem ko ponekod 35-metrske skalne stene obdajajo ponekod 3-4 metre ozko soteskano dolino. Lestve in držala na poti, ki je na več mestih spolzka, naredijo pohod še bolj razburljiv. Do soteske, bogate z brzicami in slapovi, se je mogoče podati le iz ene smeri, in sicer iz Dömösta proti Dobogókőju.