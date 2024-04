6 čarobnih slapov na Madžarskem, kamor se splača odpotovati spomladi

Eno najboljših daril pomladi, ki nas lahko preseneti z nepredvidljivimi in nenadnimi padavinami, je priložnost, da občudujemo čarobne slapove naše dežele v vsej njihovi veličini.

Slap Fátyol, Szilvásvárad

Dolina Szalajka, obdana z jezeri, izviri in slapovi, spomladi tako kot v vseh drugih letnih časih vabi pohodnike k vznožju gorovja Bükk. To je regija, polna presenečenj in čudovitih znamenitosti, saj se tu nahaja pravljični slap Fátyol, ki se, zvest svojemu imenu, kot tančica pretaka po apnenčastih stopnicah. Vredno si je vzeti trenutek časa in občudovati izjemne naravne lepote ter prešteti število stopnic, ki so nastale v več sto tisočletjih dela.

Tündér-lépcső, Hosszúhetény

Še eno od posebnih madžarskih bogastev je Vzhodni Mecsek in njegova dolina Óbánya, ki ji pravijo „madžarska Švica”. Na tem območju, bogatem z naravnimi čudesi, boste našli slap Ferde, ki si utira pot do pravljično imenovanih Tündér-lépcső. To edinstveno naravno tvorbo, ki je rezultat vulkanske dejavnosti, je vredno občudovati od blizu in od daleč ter slediti stopnici za stopnico, ko se kaskadno spušča po neoviranem slapu.

Slap Rimske kopeli, Bakonynana

Nekoč dežela razbojnikov, divja in slikovita Bakonyja, očara s svojimi majhnimi in velikimi soteskami. Ena najbolj spektakularnih je rimsko kopališče Rimske kopeli, niz skal, skozi katere teče potok Gaja. Nedaleč od nacionalne modre poti, med Bakonynáno in Jásdom, sta ta naravna tvorba in slap, ki teče skozi njo, najboljša po obdobju padavin, zato se jo splača obiskati spomladi.

Slap v dolini Jegenye, hribovje Buda

Do slapa v dolini Jegenye, največjega slapa v Buda Hillsu, se lahko pripeljete po neprekosljivi poti. Zlahka je dostopen iz glavnega mesta in se nahaja na območju Solymár ob potoku Paprikás. Na sprehodu ob potoku z drevesi se odkrije skalnata vzpetina, ki zajema vodo potoka Paprikás, ki pada z višine skoraj 4 metrov.

Slap v dolini Ilona, Parád

Podobno kot slap v dolini Anna je tudi slap v dolini Ilona v kraju Mátra, dostopen iz Parádfürdő, v polnem sijaju spomladi, ko je vode več. Osma in zadnja postaja na poti do naravnega slapa z največjo višinsko razliko na Madžarskem je slap, ki kaskadno pada iz 10 metrov visoke razpoke in navduši vse obiskovalce.

Slap v dolini Anna, Szentendre

Še posebej spomladi, po deževju, je vredno obiskati slap Anna Valley, enega od slapov potoka Bükkös, ki se nahaja nedaleč od glavnega mesta, v okolici Szentendre. Slap, ki oživi zaradi spomladanskega deževja in taljenja snega, vodi pohodnike ob potoku Bükkös, skupaj s številnimi drugimi naravnimi zanimivostmi in znamenitostmi. Po lahkem sprehodu do slapu, ki ga lahko dosežejo tudi majhni otroci, je vredno zaokrožiti doživetje z obiskom slapa Dömörkapu, ki je prav tako čudovit.

