5 neprekosljivih obrečnih poti za divje spomladansko potepanje

Zdaj, ko gozdovi spet oživljajo in lahko uživamo v oživljanju narave, vam priporočamo kraje, kamor se lahko odpravite na potep ob žuborenju potokov.

Krožni sprehod po potoku Rákos

Ni nujno, da se odpravite daleč od prestolnice, da bi uživali v dobrem pohodu v bližini narave. Tokrat vas na lahko dostopno lokacijo vabi potok Rákos v okrožju X. Prva postaja poti z 12 postajami se nahaja na križišču cest Keresztúri útca in Túzok utca ter je primerna za družine z majhnimi otroki in pohodnike s psi. Pot predstavlja rastlinstvo in živalstvo travnikov Felsőrákosi, zadnje postaje pa pohodnike vodijo ob potoku Rákos.

Potok Csarna, Börzsöny

Dolina potoka Csarna je priljubljen cilj pohodnikov, in to z razlogom. To je poseben kraj v pokrajini Börzsöny, kjer lahko doživite, kako je, ko narava ponovno prevzame nadzor. Kraj, znan kot Črna dolina, je nekoč napolnjevalo ropotanje železnice Kemence. Vendar je nenadno deževje povzročilo, da je potok Csarna tako narasel, da je odplaknil tire majhne železnice, ki je potekala skozi dolino. Načrtovani izlet je zato vznemirljiv na več načinov, saj ne poteka le ob orjaških drevesih, divjem gozdu in žuborenju potoka Csarna, temveč tudi ob izpranih železniških tirih.

Potok Benta, Százhalombatta

Potok Benta-patak teče od Biatorbágyja do Százhalombatta, dokler ne doseže svojega cilja, Donave. Potok, ki teče po ravnem terenu, je priljubljena točka pohodnikov, sprehajalcev s psi in ribičev ter prijeten kraj za sprehod ob njegovih bregovih. Potok Benta, najpomembnejši vodotok na tem območju, je nekoč služil kot vodni mlin, zdaj pa so ob njem postavljene klopi za sprostitev ob vodi. Poznamo ga pod več imeni, odvisno od vasi, skozi katero teče, v njegovem ustju pa je majhen slap za pohodnike.

Potok Apátkúti, Pilisszentlászló

Le streljaj od Budimpešte, kjer je mestni vrvež že zdavnaj mimo, je to čudovit kraj za pohodništvo in sprostitev. Pilisszentlászló in potok Apátkúti, ki tu izvira, sta kraj, ki ga je vredno obiskati v vsakem letnem času, še posebej pa spomladi. Potok, ki se ob taljenju snega in deževju spremeni v hudournik, preden se izlije v Donavo, obiskovalcem ponuja številna doživetja. Po strugi potoka lahko uživate v številnih edinstvenih znamenitostih, vključno z izviri, jezeri in slapovi.

Potok Paprikás, Solymár

Izviri in slapovi so na poti pohodnikov, ki se odločijo za doživetje ob potoku nedaleč od Budimpešte. Za družine z majhnimi otroki sta primerni destinaciji tudi dolina Lower Jegenye in potok Paprikás, ki se vije v divjem in slikovitem okolju. Že skoraj od prvih korakov rumena in modra Marijina pot sledita potoku Paprikás, ki ga prečkajo majhni leseni mostički, primerni tudi za prečkanje. Posebna zanimivost potoka in doline sta slap, ki velja za največjega v Buda Hillsu, in izvir Rózsika, do katerega prav tako vodi lesen most.