10 pravljičnih vasic v Zemplenskih goricah, ki vas čakajo z naravi bližnjim vzdušjem

Svež zrak, gozdovi in Zemplenski griči ponujajo bogastvo majhnih vasic, kjer lahko vsrkate vzdušje podeželja in starih časov.

Háromhuta

V globinah pogorja Zemplén boste našli majhno vasico Háromhuta z nekaj več kot 100 prebivalci. Vas Háromhuta je bila ustanovljena leta 1698, zgodovina steklarne in Háromhute pa je močno prepletena, o čemer priča tudi njeno ime. Drobna vasica, za katero se zdi, da se je čas ustavil, je nastala z združitvijo treh delov vasi, Óhuta, Középhuta in Újhuta, od tod tudi ime Háromhuta. Urejene ulice so seveda polne zanimivosti: rimskokatoliška cerkev, lovska koča Bretzeinheim-Waldbott in Pavlin izvir so vredni ogleda.

Mogyoróska

Vas Mogyoróska, ki je prav tako na nacionalni modri poti, je obvezna ob obisku gradu Regec. Ta majhna vasica ob Regécu ima manj kot sto prebivalcev in izjemno naravno okolje, ki je tesno povezano z vsakdanjim življenjem ljudi, ki tu živijo. Vas ima dolgo zgodovino, prvič je bila omenjena v 14. stoletju, ime pa je verjetno dobila po navadnem lešniku, ki ga najdemo na tem območju.

Komlóska

Komlóska, znana kot eno od središč ruskega prebivalstva na Madžarskem, je dragulj v zaščitnem objemu Zemplénskega hribovja. Čeprav je vas, ki meji na Háromhuto, že sama po sebi obvezna za obisk, ima številne zanimivosti, ki jih lahko ponudi obiskovalcem tega območja. Ko prispete v Komlósko, si oglejte grkokatoliško cerkev, ruševine gradu Puszta, do katerih vodi pohodniška pot, ter dom ruske kulturne krajine in ruski park.

Vizsoly

Vizsoly je s skoraj tisoč prebivalci najštevilčnejša od do zdaj naštetih vasi. Vas, ki leži v dolini Hernád, je imela pomembno vlogo v različnih zgodovinskih obdobjih: spomnimo se samo na Biblijo Vizsoly, ki je bila natisnjena leta 1590 v tiskarni Vizsoly. Vredni ogleda so tudi prvi muzej medu v državi, reformirana cerkev z originalnimi freskami iz 13. stoletja in kamnolom Vizsoly, ki je geološko razstavišče.

Hejce

Hejce, nekaj kilometrov od slovaške meje, je eno najzgodnejših naselij na Madžarskem, ki se omenja že v 11. stoletju. Vas je še posebej očarljiva, saj so na njenih ulicah staromodne kmečke hiše. V vasi, ki ima le 300 prebivalcev, sta med arhitekturno dediščino škofovski grad in baročna kamnita mostova čez potok Szerencs, ki sta prava paša za oči.

Seznam očarljivih vasi dopolnjuje tudi Bózsva, ki je prav tako na poti nacionalne modre poti. Ta edinstvena vas na Zemplenu je obstajala že v času Árpáda, danes pa združuje dve vasi, Kisbózsvo in Nagybózsvo. Čeprav je že samo naselje vredno ogleda, ima za obiskovalce pripravljenih še nekaj presenečenj. Vredno se je sprehoditi okoli jezera s čolni, raziskati grad Lónyay-Bombelles v Kisbózsvi, ki je nekoč doživel boljše čase, in obiskati bližnjo skalo Bózsvai, znano tudi kot skala Béla, in skalo Kamniti človek.

Boldogkőújfalu

Zgodovina Boldogkőújfaluja je tesno prepletena z zgodovino gradu Boldogkő. Vas – ki je nekoč pripadala gradu in je svoj razcvet doživela sredi 19. stoletja, je skozi stoletja zamenjala številne lastnike. Če ste si uspeli napolniti baterije z naravnim ozračjem in svežim zemplenskim zrakom, si po rimskokatoliški in reformirani cerkvi vzemite še nekaj časa za obisk kamnitega morja iz ledene dobe!

Fony

Fony, ki meji na Hejce, Vizsolly in Mogyorósko, je vas, obdana z gozdnatim območjem, ki ni znano kot draguljnica izvirov in vodotokov. Ta majhna vasica, bogata z zanimivostmi, je utelešenje podeželskega miru, kjer bližina narave dobi nov pomen. Grad Fony, kleti v Dolini radosti, podeželska hiša in cerkve so le začetek, medtem ko so grad Amadé, nekdanji kamnolom in jame v bližini vasi odličen kraj za raziskovanje.

Telkibánya

Telkibánya je pravljični dragulj za pohodnike in turiste, kjer so v času Árpáda kopali zlato in srebro. Ta majhna gorska vasica je očarljiva na več načinov, saj v slikovitem okolju ponuja različne možnosti za rekreacijo. Če se odločite za raziskovanje območja, je Telkibánya odlično izhodišče za izlet do čudovitih znamenitosti regije, kjer je veliko spomenikov in stavb, ki pričajo o preteklosti.

Nagyhuta

Nagyhuta je ena od vasi steklarn, ki je nastala zaradi ustanovitve in delovanja zgoraj omenjenih steklarn. Ta majhna vasica – s komaj osemdesetimi prebivalci – je priljubljena med pohodniki in modrimi pohodniki. Nagyhuta, obkrožena z gozdovi in gorami, je kraj za sprostitev, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Gozdna železnica in obisk nekdanje lovske koče Károlyi sta odličen način, da si napolnite baterije s svežim gorskim zrakom.