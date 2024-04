Na stotisoče tulipanov čaka na obiranje v cvetličnem vrtu, ki ga objemata reki Donava in Tisa

Po mirnem zimskem spanju bo čarobni peščeni vrt TulipGarden ta velikonočni podaljšani konec tedna spet odprl svoja vrata obiskovalcem.

Po velikonočnem otvoritvenem vikendu bo peščeni vrt TulipGarden v Tázlarju, le 40 minut iz Kecskeméta, aprila vsak dan v tednu nudil nepozabno doživetje z edinstvenim razgledom in izkušnjo za vse, ki se želijo domov vrniti s svežimi in dišečimi šopki cvetja.

Čarobni cvetlični vrt z več sto tisoč cvetovi

Tulipani v neštetih barvah bodo med programom trgatve, ki bo poživil tako konce tedna kot tudi delovne dni, seveda v ospredju. Letošnjo pomlad bo v cvetličnem vrtu svoje cvetne liste odprlo 350.000 cvetov, kar je odlična priložnost, da se sprostite v naravnem vzdušju, obkroženi s pisanimi cvetovi, ali da preživite čas z družino in prijatelji v nenavadnem okolju.

TulipGarden Sandhills bo po pričakovanjih ljubiteljem pomladnega cvetja nepozabne trenutke zagotavljal še 4-5 tednov po otvoritvenem vikendu. Ne smemo pozabiti, da sta tako cvetenje kot obiranje močno odvisna od vremena, zato je zaradi tega in zaradi doživetja barvitega vrta, ki se spreminja iz dneva v dan, vredno načrtovati več obiskov.

Nepozabne dejavnosti za mlade in stare

Tudi letos ne bo manjkalo rekreativnih dejavnosti, ki so bile lani zelo priljubljene. Za družine z majhnimi otroki bo na primer na voljo veliko drugih dejavnosti in nepozabnih trenutkov, v katerih bodo lahko uživali med žetvijo.

Medtem ko bodo odrasli med vrstami cvetja iskali najlepše tulipane in jih nabirali za svoje šopke, si bodo najmlajši člani družine lahko napolnili baterije na igrišču, skakalnem gradu in živalskem vrtu ali pa uživali v poslikavi obraza, pletenju las in bleščečih tetovažah.

Doživetja za vse

Seveda žejnim in lačnim ne bo treba daleč, saj bodo pred in po nabiranju cvetja na voljo kava, osvežilne pijače in ulična hrana.

Na peščenem vrtu TulipGarden se nahaja La’Róna, bistro in vinoteka, ki ju poznajo prebivalci Kiskőrösa in okolice, kjer lahko poskusite njihovo hrano in vina, ki se odlično ujemajo z nabiranjem cvetja.

Seveda ne boste zamudili niti trajnega doživetja, saj se boste po dnevu, preživetem tukaj, lahko vrnili domov z otipljivimi spomini, zahvaljujoč zelo priljubljeni fotografski točki in rokodelskim izdelkom obrtnikov, ki so postavili svojo trgovino.

Pot do čudovite sprostitve

Če želite biti prepričani, da vas nič ne bo oviralo pri sprostitvi, pred odhodom obvezno obiščite spletno stran TulipGarden Sandhills, kjer boste vedno našli najnovejše informacije ne le o programih, temveč tudi o cvetenju in vremenu.

Tisti, ki potujejo z avtobusom, lahko pridejo do vrta s postajališča Felső-Tázlár, tisti, ki se pripeljejo z avtomobilom, pa lahko pridejo do vrta iz Soltvadkerta v samo 10 minutah.

Preden se odpravite na pot, ne pozabite spakirati košar in škarij za obiranje cvetja, saj lahko orodja zaradi velikega povpraševanja hitro zmanjka, čeprav je za nakup na kraju samem treba plačati kavcijo.

Če želite na obiranje tulipanov pripeljati večjo skupino ali ustanovo, je to po predhodnem dogovoru mogoče tudi ob delavnikih.

Kontakt in več informacij:

TulipGarden Sandhaven.

6236 Tázlár, okrožje I, parcelna št. 0231/40.

Stran na Facebooku