Kot da niste na Madžarskem: 7 najlepših krajev po vsej državi

Po vsej državi je toliko edinstvenih krajev in destinacij, ki jih lahko obiščete za nepozabna doživetja. Tokrat smo zbrali nekaj najbolj edinstvenih krajev, ki jih lahko obiščete in odkrijete in ki vam bodo zagotovo ostali v spominu še dolgo časa.

Puščavska cerkev Somogyvámos

Pol ure vožnje od Fonyóda se iz z žitom pokrite puščave dviga ena najbolj znanih cerkvenih ruševin v državi, ostanek stavbe, ki jo prebivalci Somogyvámosa s plemenito preprostostjo imenujejo “stolp ruševin”. 21 metrov visok nekdanji zvonik je bil v skoraj 800 letih obstoja priča marsičemu, od zdravilskih dejavnosti izopotamskih vitezov Johanitov do pohodov osmanskih vojsk, danes pa je edini živi spomin na srednjeveško vas Csopak.

Park Bude, Tar

Budisti imajo Sándorja Kőrösi Csoma za razsvetljevalca svoje cerkve. Zato so mu v Tarju v čast zgradili stupo, spomenik in muzej, ki so mu jih posvetili sam dalajlama in predstavniki drugih svetovnih religij. Na območju so tudi druge stavbe, povezane z budistično cerkvijo, tempelj Tara pa je kraj za meditacijo, kjer so dobrodošli vsi. In ko vam bo dovolj miru, je kavarna in trgovina s spominki Tara odličen kraj, kjer lahko uživate v skodelici čaja ali kave in izbiri zanimivih orientalskih artefaktov.

Kamen Bél, Bélapatfalva

Naravna pot Bél-kő, ki se začne na obrobju mesta Bélapátfalva in vodi skoraj 7 kilometrov do razgledne točke na 800 metrih nadmorske višine, ponuja čudovito skalnato pokrajino. Pohod traja približno 3,5 ure in vključuje 500 metrov višinske razlike, vendar čarobna gozdna pokrajina odtehta vsak korak. Med potjo boste prek raznolikih skalnih oblik, ki izhajajo iz gozda, spoznali geološko zgodovino gorovja Bükk, hkrati pa boste odkrivali redke živalske in rastlinske vrste tega območja.

Grad Füzér

Hribovje Zemplén je ena najbogatejših pokrajin na Madžarskem z vidika srednjeveških utrdb, saj se na strmih pobočjih gore nahajajo tri grajske ruševine. Najbolj znan med njimi je čudovito obnovljen grad Füzér, čigar pobeljeni zidovi se dvigajo 552 metrov nad neprimerljivo lepšo pokrajino. Čeprav se prvič pisno omenja leta 1264, naj bi stal že pred vdorom Tatarjev. Grad, ki so ga v 16. stoletju povečali v renesančnem slogu, ni imel pomembne vloge v turških bitkah, ampak so ga uničili cesarji, ki so ga leta 1676 požgali v maščevanju za upor Franca Nádasdyja proti Lipotu I., ki je bil lastnik gradu. Obisk veličastnega gradu ponuja čudovit razgled z najvišje točke.

Jama Morgó, Nemti

Če želite raziskati naravno čudo, ki ga poznajo le redki, vendar ni preplavljeno z obiskovalci in pohodniki, se odpravite v jamo Morgó v vzhodnem delu okrožja Nógrád. Vetrom in vodo izklesana razpoka se skriva v eni od neokrnjenih pokrajin v vasi Nemti, njene valovite, včasih kroglaste oblike pa so nastale pred približno 20 milijoni let. V naši državi edinstvene, 15-20 m visoke skalne stene obiskovalce spominjajo na dih jemajočo sotesko Velikega kanjona v Nevadi.

Vrh Kalica, gorovje Upponyi

Nad gorovjem Uppony se dviga vrh Kalica, z vrha katerega se odpira osupljiva 360-stopinjska panorama. Od tod se razprostira pogled na čudovito gorovje Upponyi, gozdnate obale rezervoarja Lázbérci in v daljavi planoto Bükk. Med pohodom se velja dotakniti tudi herkulovega križa na pobočju skalnega vrha, ki je po izročilu označeval mejo med reformacijo in katolištvom.

Dolina Csarna, Börzsöny

Sprehod po globinah doline Csarna je, kot da bi stopili na strani pravljične knjige. V dolini Börzsöny – uradno znani kot dolina Fekete – se naša tura začne pri penzionu Feketevölgy, nato pa po nekdanji železniški progi Kemence, med potočno opranimi tiri, do klifov Hollókő in najvišje točke območja, Magosfa (916 m). Čez nekaj časa postane pot bolj strma in pokrajina bolj divja, vendar se po premagovanju vzponov kmalu znajdete na Magosfi. Krožna pot je dolga 13-14 km, če imate manj časa, pa jo lahko skrajšate tako, da se vrnete pri Hamuházu ali hiši ključev Halyagosi.