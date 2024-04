5 zanimivih dogodkov in lokacij po vsej državi za ljubitelje letalstva

Neprekosljiva izkušnja letenja in njegova zgodovina sta na ogled na zanimivih razstavah po vsej državi. Če ste tudi sami letalski navdušenec, morate obiskati te kraje!

Aeropark Budimpešta

Aeropark, vodilni letalski muzej v Srednji Evropi, ki se nahaja poleg mednarodnega letališča Liszt Ferenc, vam omogoča vpogled v zakulisje letalstva. V muzeju se lahko seznanite z zgodovino letališča in letalstva z vidika, ki ga kot potnik še niste imeli. In to ne samo podnevi: udeležite se lahko tudi nočnega ogleda letališča, na katerem lahko na interaktiven način spoznate vse skrivnosti letenja.

1185 Budimpešta, mednarodno letališče

Muzej letalstva RepTár Szolnok

Še en edinstven biser letalske zgodovine v vzhodni in srednji Evropi je muzej RepTár v Szolnoku. Ta edinstveni in prav tako vznemirljivi muzej ponuja letalskim navdušencem številne priložnosti za odkrivanje in interaktivno doživljanje veselja do letenja. RepTar je več kot le spominski park in razstavni prostor, kjer lahko mladi in stari preživljajo čas med muzejsko vrednimi vojnimi letali, helikopterji in drugimi relikvijami madžarske letalske zgodovine, simulatorji, pilotsko postajo in stezo z ovirami.

5000 Szolnok, Indóház u. 4-6.

Aeronavtična razstava, Zsámbék

Posebna letalska razstava v Zsámbéku obiskovalce popelje v preteklost, ne le na poseben kraj, temveč tudi s posebnimi zgodbami in leti dela. Stalna razstava z naslovom “Heroji v zraku in na tleh” se nahaja v spomeniku hladne vojne, nekdanji raketni bazi. Na razstavi je na ogled spektakularno raziskovalno gradivo madžarskega združenja za raziskovanje letalskih razbitin, še bolj podrobno pa je predstavljena zgodovina letalskih posadk, ki so se borile v drugi svetovni vojni.

2072 Zsámbék, raketna baza zračne obrambe

Razstava o zgodovini vesoljskih poletov

V Gyulahazi, rojstni vasi Bertalana Farkasa, je na voljo tudi zanimiv program za letalske navdušence. Stavbe, v kateri je razstava o zgodovini vesoljskega letalstva – ki je tudi rojstna hiša Bertalana Farkasa – ni težko najti, saj njeno dvorišče „krasi” spektakularno bojno letalo Mig-21. Razstava, ki je povezana s knjižnico, preoblikovano iz hiše rojenega Madžara, je poklon življenju prvega madžarskega astronavta, zgodovini letalstva in posledično tudi vesoljskim poletom.

4545 Gyulaháza, ulica Petőfi 64

BalloonFly

Vsakdo je vsaj enkrat videl, kako se je iz listja dvignil belo-rdeče črtast balon na vroč zrak, se umaknil v daljavo in se nato spet spustil na tla ter se vzpenjal nad mestnim parkom. Balon BallonFly je navdušil že več letalskih navdušencev, ki so imeli priložnost občudovati celotno panoramo prestolnice iz ptičje perspektive. In če ste izbrali pravi dan in celo pravi letni čas, lahko uživate v nepozabnem sončnem zahodu.

1148 Budimpešta, Városliget, Hrib Mimoza