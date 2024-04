5 sanjskih polj narcis, ki jih lahko obirate ob veliki noči

Pred sejmi tulipanov, ki jih lahko naberete sami, več domačih cvetličnih vrtov odpira svoja vrata za velikonočni podaljšani konec tedna. Med pravljičnimi rumenimi cvetličnimi gredami lahko naberete svoj šopek narcis, ki bo krasil vašo praznično mizo.

Vrtnarstvo Bálinték

Družinsko vrtnarstvo Bálint, ki deluje že 21 let, po lanskem uspehu tudi letos odpira svoja vrata za javnost. Od sredine marca do 14. aprila bo rumeno polje dišečih narcis na kmetiji sprejemalo individualne nabiralce ob delavnikih od 9.00 do 13.00 in ob koncih tedna od 9.00 do 19.00, na voljo pa bo 10 sort narcis. Vstop je brezplačen, en cvet pa stane le 50 forintov. Po trgatvi si lahko privoščite tudi izbor lokalnih dobrot, marmelad in transilvanskih okusov! Po cvetenju bo potekal sejem čebulic, katerega datum boste izvedeli pri družini Bálint na kraju samem.

2440 Százhalombatta, ulica Poroszlai Ildikó 2., poleg arheološkega parka

Sivka iz Kőröshegyja

Zaradi zgodnje pomladi je znameniti vrt sivke v Kőröshegyju mogoče obiskati že od velike noči. Od 29. marca – do 1. aprila ljubitelje cvetja čakajo velikonočne dejavnosti, cvetoče narcise in nekaj zgodnjih tulipanov. Lansko jesen so upravljavci posadili skoraj pol milijona tulipanov in 50.000 čebulic narcis, uredili pa so tudi nove sprehajalne poti, da bi bilo na tem območju doma čim več obiskovalcev. Ob čudovitih vrstah cvetja, neprekosljivem razgledu na Blatno jezero in osvežujočem svežem zraku bi si težko predstavljali bolj idiličen spomladanski program. Ob obisku lahko rože, ki so simbol sezone, kupite tudi v okrasnih košaricah in čebulnicah, na kmetiji pa so na voljo tudi kakovostni rokodelski izdelki.

8617 Kőröshegy, Dózsa György köz

MagyarProvence Posestvo sivke

Osupljivo lepo posestvo sivke v Monoszlóju je znano predvsem po vijolični rastlini, ki slovi po blagodejnem vonju (od tod madžarsko ime Provansa), čeprav spomladi polja dišijo tudi po narcisah in hijacintah. Označite si koledarje: na velikonočni konec tedna (30., 31. marec, 1. april) bodo od 10.00 do 16.00 obiskovalci dobrodošli s košarami in orodjem za nabiranje v okviru gibanja Naberi si sam. Narcise so na voljo po 50 forintov za steblo, hijacinte pa po 100 forintov, nabiralci pa lahko izbirajo med številnimi sortami, da bi našli tisto, ki jim je najbolj všeč.

8273 Monoszló, Zártkert 804.

TulipGarden cvetlični vrtovi

Na srečo vam ni treba več potovati v tujino, da bi vas pritegnila čudovita polja tulipanov, ki so zaslovela na Nizozemskem. Podjetje TulipGarden, ki ima trenutno 13 vrtov in 2 milijona čebulic tulipanov (in je prvo v državi), je svoj prvi vzorčni vrt odprlo leta 2008 na južni obali Blatnega jezera, danes pa ima repertoar narcis, tulipanov, včasih pa tudi vrtnic in sivke na številnih mestih od Mórahaloma in Dencsa do Nagykőrösa in Csákvára. Na vsaki lokaciji so na voljo različne sorte na površini približno 200 000 kvadratnih metrov. Čas nabiranja najdete na spletni strani TulipGarden.

Več lokacij po vsej državi

Vrt

Vrt v Nyírteleku je več, kot pove njegovo ime: je ljubezenski projekt s pomembnim namenom. Njegovi ustvarjalci so želeli, da bi čim več ljudi doživelo čarobnost kraja, lepoto s cvetjem posejane pokrajine ter mir in tišino, ki ju prinaša kombinacija vsega naštetega. Seveda lahko obiskovalci, ki iščejo nekonvencionalne možnosti za rekreacijo, to izkušnjo okronajo tudi s čudovitim šopkom cvetja, ki so ga sami nabrali. Podrobnosti o nabiranju narcis, tulipanov in sivke, vključno s točnimi datumi nabiranja, spremljajte na strani The Garden na Facebooku.

4461 Nyírtelek, Ferenc tanya