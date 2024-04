5 odličnih krajev, ki jih lahko obiščete zgodaj spomladi v Őrségu

Čeprav je Őrség osupljiv v vseh letnih časih brez izjeme, se njegov čar poveča šele spomladi, ko se narava počasi začne prebujati. Če načrtujete obisk Őrséga, vam priporočamo pet odličnih pristanišč in gastronomskih točk, ki jih lahko obiščete.

Batha-porta

V Batha-portu, ki ponuja najboljša olja iz najboljših semen iz Őrséga, si lahko ne le ogledate, kako olja nastajajo, ampak jih tudi poskusite. S posebno kmetijo mangalic vrata ponujajo tudi enourni tradicionalni, interaktivni program, s katerim spoznate skrivnosti pridelave olja. Udeleženci lahko poskusijo olje, ki ga stiskajo ročno, z ročnim orodjem in ročno močjo, si ga nakapajo na sveže pečen hrustljav kruh in ga odnesejo domov kot sadove svojega dela. Dogodek je idealen za družine in skupine prijateljev, udeležite pa se ga lahko po predhodni najavi.

9942 Szalafő, Felsőszer 15/a

Kavarna Őri Art Café

Pravi dragulj je kavarna Őri Art Café, ki se nahaja v središču mesta Őriszentpéter v Őrségu. Kavarna, ki ponuja nebeške torte in še bolj okusne kave, se ne imenuje otok miru kar tako. Če sedite za velikimi okni in uživate v prijetnem zajtrku ter občudujete okolico, se resnično sprostite. Kavarna Őri Art Café pa ni le odličen kraj za začetek dneva, temveč je idealna tudi za popoldansko kavo ali za pokušino torte Őrség Zeleno zlato.

9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 49.

Stražarski zajtrk – kosilo na ranču

Ime in številni zadovoljni gostje niso naključje: če želite med obiskom Őrséga zajtrkovati, boste v zajtrkovalnici Őrség našli vse, kar potrebujete za odličen začetek dneva. Vse domače jedi in odlični čaji prihajajo od lokalnih proizvajalcev in z lastne kmetije zajtrkovalnice brez kemikalij, zato so jedi nepozabne. Seveda pa pristna gostoljubnost ne velja le za zajtrk, temveč se je vredno ustaviti tudi na kosilu, saj je njihov dödel znan daleč naokoli.

9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 64.

Divji

V majhni vasici Szaknyér v madžarskem delu regije Guardian Mountains, ki ima le 50 prebivalcev, se skriva majhen, a še toliko bolj čudovit imperij posebne kave. Rekreacija pravljičnih hišic iz medenjakov, ki se skrivajo na robu gozda, se imenuje Divja pravljica. V draguljarni, ki je zaživela s srcem in dušo, vam poleg odlične kave ponujajo tudi vročo čokolado, chai in matcha latte, sirupe, limonade in seveda legendarno domače pecivo v nenavadnem okolju. V Divjem romanu je tudi trgovina s spominki, zato če se domov vračate s trajnimi spomini, je vsekakor vredna obiska.

9934 Szaknyér, Petőfi u. 1. 0. km-kő

Hlev

Naša gastronomska ponudba Őrség ne bi bila popolna brez lokala Pajta v őriszentpéterju, kjer kuhar István Akács s svojo ekipo zdaj poskrbi za nepozabna gastronomska doživetja. Čez dan lahko sebi in svojim brbončicam privoščite kosilo s tremi ali štirimi hodi, ob večerji pa si lahko privoščite degustacijski meni z devetimi hodi. Nepozabnega doživetja zagotovo ne boste zamudili, ko boste za ogromnimi steklenimi okni občudovali pokrajino regije Wachau.

9941 Őriszentpéter, Templomszer 7.