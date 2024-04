5 dogodkov v Budimpešti, ki si jih morajo ogledati ljubitelji kriminalk

Če vas zanima zgodovinsko in psihološko ozadje zločinov, ki so se zgodili, smo pripravili seznam dogodkov, ki si jih morate ogledati.

To je branje, ob katerem vam bo zastajala kri:

Péter Dulai: Za kaj je bila smrt – zadnji usmrčeni v Kádárjevi dobi

V svoji drugi knjigi avtor sledi 19 zločinom, katerih storilci so bili obsojeni na smrt z obešanjem. Primeri iz Kádárjevega obdobja so opisani od začetka do konca, od predhodnikov do preiskave in izvršitve kazni. Skozi zgodbe, ki se razlikujejo po motivih in okoliščinah, vendar so vse pretresljive, dobimo celovito sliko o kazenskopravnem sistemu tistega obdobja in posledicah tragedij.

Fascinantna kriminalistična oddaja:

Pravo in psihologija – Psihologija zapora: življenje za rešetkami

Na predavanjih o pravu in psihologiji boste spoznali več zanimivih tem kot kdaj koli prej, nič drugače pa ni niti na tem večeru o psihologiji zapora, kjer bo Krisztina Pősz, psihologinja v zaporu in kaznilnici Váci, podala fascinanten vpogled v svoj vsakdan v zaporu. Govorila bo na primer o hierarhiji v zaporu in njenem razvoju, ločenih skupinah zapornikov in glavnih psiholoških težavah, s katerimi se soočajo zaporniki.

Urbana preiskava:

Kriminalna Budimpešta – Skrivnostni umor na trgu Fővám

Če bi se radi preizkusili v kriminalistični preiskavi, se potopite v novo pustolovščino podjetja Landventure z igralno priredbo znane serije knjig Vilmosa Kondorja. V njej je Gordon Zsigmond, slavni kriminalistični novinar, na sledi hladnokrvnemu morilcu, vendar potrebuje vašo pomoč in iznajdljivost, da bi razrešil skrivnost! Preiskava, ki se začne na univerzi Corvinus, poteka prek spleta z uporabo vašega telefona, zato se lahko na pot odpravite s komer koli in kadar koli želite.

Temačne zgodbe teden za tednom:

Podkast Kriminalne zgodbe: vsak teden znova, vsak teden znova, podkast Kriminalne zgodbe

Ljubitelji podkastov ne bodo ostali brez kriminalnih vsebin, saj so med njimi številni tuji producenti vsebin, vključno z izjemno uspešnim podkastom KRIMINALNE ZGODBE, ki v 30-40-minutnih epizodah raziskuje temno plat človeške narave. Ekipa, ki se ukvarja z domačimi in tujimi primeri, vsako zgodbo sestavi po dolgotrajnem in temeljitem raziskovanju, zato lahko poslušalci spoznajo vsako podrobnost o likih, vpletenih v zločine, korakih preiskave, izvršitvi kazni v rešenih primerih in možnih teorijah pri nerešenih skrivnostih.

Soba pobega z grozljivkami:

Šizofrenični serijski morilec

Pobegnite iz rok krvoločnega serijskega morilca v najbolj grozljivi sobi pobega v Neverlandu, ki je namenjena le osebam 16+, z grozljivimi nalogami, ob katerih vas bo zagotovo zmrazilo in vam pospešilo utrip.