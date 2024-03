Največja zvezda Gödöllőja: Frau Bürgermeisterin von Gödöllő

Frau Bürgermeisterin von Gödöllő, z vzdevkom samo Bürgi, je od leta 2016 zvezdniška mačka v uradu župana mesta Gödöllő. V tem času je pridobila veliko število oboževalcev, ki na Facebooku navdušeno spremljajo njen vsakdan.

Od ulične mačke do najvišjega mestnega uradnika

Bürgi si je tako kot številni drugi mački pot do tako visokega položaja utrl sam: njegova kariera se je začela leta 2016, ko je kot maček po ulicah spremljal občinskega tiskovnega predstavnika. Potem ko ga je na sprehodu skoraj povozil avto, so ga za kratek čas vzeli v pisarno, da bi se prepričali, da je varen.

Po naključju je maček, ki je bil tam le nekaj ur, postal stalni prebivalec, tudi po zaslugi takratnega uradnika, ki je kot ljubitelj mačk dovolil, da prikupni maček ostane v občini.

Župan György Gémesi sprva po lastnih besedah ni bil navdušen, vendar je kmalu popustil in od takrat si brez svojega očarljivega pomočnika ni mogel predstavljati napornih delovnih dni.

Bürgi se je takoj znašel in se vrgel v delo: sodeloval je na sestankih, urejal spise in po potrebi skrbno pregledoval stavbo za nove prišleke v sprejemni pisarni. Seveda se mora med napornim delom tudi spočiti, vendar tudi to ni težava, saj lahko med dolgočasnim sestankom zaspi na papirjih na mizi ali v najbolj udobnem stolu v sobi.

Zimske počitnice

27. januarja 2022 je mesto in nato državo prizadela tragedija, ko je zvezdnica pobegnila iz svojega začasnega doma v Mariabesnyőju, kjer je bivala zaradi prenove pisarne. Njeni sodelavci so jo iskali, iskali so jo 24 ur na dan tudi v najhujši burji, njeni oboževalci pa so z letaki lovili.

Čeprav je bilo iskanje neuspešno, je Bürgi 6. februarja na veselje vseh mirno stopila skozi vhodna vrata in bila osupla nad razburjenjem. Hiter zdravniški pregled je pokazal, da ni nič narobe, vendar si je moral vzeti nekaj dni premora od napornega dela.

Dobrodelna mačica

Od novembra bodo oboževalci lahko kupili stenski koledar Bürgi za naslednje leto, ki bo vseboval 12 fotografij modelov iz tega leta. Seveda je Bürgi kot župan tudi filantrop: vsako leto je izkupiček od koledarja namenjen drugi dobrodelni organizaciji, na primer koledar za leto 2024 je bil namenjen brezplačni sterilizaciji in kastraciji mačk v Gödöllőju.

Prava svetovna zvezda

Z leti se Bürgi ni priljubil le zaposlenim v občini in prebivalcem Gödöllőja: na Facebooku ga spremlja 12.000 oboževalcev iz vse države.

Njegova slava se je razširila po vsem svetu, nazadnje si je njegov obisk rezervirala skupina turistov iz Francije. Bokros si je vzel čas celo za gostovanje švedskega veleposlanika, župan Rige pa mu je za njegovo vestno in prizadevno delo poslal zahvalno pismo.

Če vas zanimajo Bürgijeve dogodivščine, se pridružite njegovi strani na Facebooku!