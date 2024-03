7 navdihujočih resničnih filmov o ženskah na Netflixu in drugod

Ob mednarodnem dnevu žensk 2024 smo zbrali več kot pol ducata filmov o navdihujočih ženskah, ki so na voljo na madžarskih pretočnih storitvah (Netflix, HBO Max, Disney+).

Emma Stone in Steve Carell v filmu Bitka spolov

Škandal (Netflix)

Roger Ailes (John Lithgow) je ustanovitelj FOX News, enega najvplivnejših medijskih imperijev v Združenih državah Amerike, in ni eden tistih, ki bi si privoščil besedo, ko gre za sočno zgodbo ali poniževanje zaposlenih žensk. Zdi se, da se je moč zloglasnega mogotca v trenutku sesula, ko ga je Gretchen Carlson (Nicole Kidman), nekdanja voditeljica mreže, tožila zaradi spolnega nadlegovanja. Ženske, ki so prej molčale, med njimi tudi priljubljena novinarka Megyn Kelly (Charlize Theron), so razkrile, da jo je vodja mreže večkrat žalil.

Železni angeli (HBO Max)

HBO-jev film v lastni produkciji pripoveduje resnično zgodbo o Alice Paul in Lucy Burns, dveh izzivalnih in briljantnih mladih aktivistkah, ki sta tvegali svoji življenji, da bi pripeljali do uspeha gibanje za volilno pravico žensk in ameriškim ženskam priborili volilno pravico.

Tina (HBO Max)

Tina Turner nam omogoči vpogled v številne trenutke svojega življenja, ki jih doslej še nismo videli. Film spremlja pevkino kariero od kraljice R&B do njenih rekordnih koncertov v osemdesetih letih, razkriva njene notranje boje in nekatere najbolj osebne trenutke njenega življenja ter slika portret ene najbolj vplivnih in vplivnih izvajalk v sodobni glasbeni zgodovini.

Pravica do štetja (Disney+)

Pišejo se pozna petdeseta leta prejšnjega stoletja in Združene države si na vso moč prizadevajo, da bi v vesoljski tekmi premagale Rusijo. Toda zdi se, da jim kljub vsemu denarju, velikim možganom in odločnosti ne uspeva … potem pa naletijo na neizkoriščenega genija. Doslej še nikomur ni prišlo na misel, da bi jih smiselno vključil, saj so večkratno prikrajšani: ženske in črnci.

Bitka med spoloma (Disney+)

Golo srce parajoč film, v središču katerega je razburljiv dvoboj med žensko teniško prvakinjo Billie Jean King (Emma Stone) in nekdanjim moškim prvakom Bobbyjem Riggsom (Steve Carell) leta 1973. Na igrišču se nista spopadla le zaradi svojih športnih sposobnosti, temveč tudi zaradi svojih načel, saj sta imela zelo različne poglede na enakost spolov. Film Bitka spolov je s svojim humorjem in pametnim scenarijem primeren poklon zgodovinski tekmi, ki je za vedno spremenila pravila igre… na teniškem igrišču in zunaj njega.

Erin Brockovich – Težavna narava (Netflix)

Odločna mati samohranilka naleti na nenavadne medicinske zapise v spisih nepremičninskega primera in začne preiskavo. Ne ozira se na to, da je le neizobražena pisarniška uslužbenka, in preiskuje primer. In odkrije strašno skrivnost: znano industrijsko podjetje že leta zastruplja prebivalce majhnega mesta. Erin sprejme drzno odločitev: karkoli bo treba, najde odgovorne ljudi in jim odvrže mokro odejo.

Zvok glasbe (Disney+)

V filmu The Sound of Music nastopa Maria (Julie Andrews) kot mlado, živahno dekle, ki zapusti samostan in postane guvernanta sedmih otrok linijskega vojaka, kapitana Von Trappa (Christopher Plummer). Maria obrne na glavo življenje mračnega vdovca: prekrši pravila čudovite alpske hiše in v vsakdanje življenje pretihotapi glasbo in zabavo. Veliko ljudi ne ve: film je posnet po avtobiografskem romanu Marie von Trapp.