13 odličnih gastro filmov in gastronomskih serij za ljubitelje kuhanja in filma

Kuhanje, gastronomija in uživanje v hrani so navdihnili številne režiserje. V našem izboru smo izbrali tako starejše filme kot tudi nekaj odličnih filmov zadnjih let.

Filmi za ljubitelje hrane

Okus strasti – La passion de Dodin Bouffant (v kinematografih)

Okus strasti je zgodovinska romantična drama o ljubezni in odnosu med Eugenie, odlično kuharico, in njenim delodajalcem Dodinom Bouffantom, gurmanom velikega slovesa. Film je posnet leta 1885 po romanu La Vie et la passion de Dodin Bouffant, gurman Marcela Rouffa, v njem pa igrata Juliette Binoche in Benoît Magimel.

Meni (Disney+)

Mlad par, Margot in Tyler, obišče elegantno restavracijo ob obali, daleč od mesta, na ekskluzivni večerji, za katero skrivnostni kuhar pripravi razkošen in drag meni. Toda kmalu se izkaže, da razkošne in razvajene goste na večerji čaka nekaj motečih presenečenj. Črna komedija, ki je ogledalo potrošniške družbe, je hkrati smešna in grozljiva, v njej pa igrajo Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy in Nicholas Hoult.

Big Night

V filmu iz leta 1996 smo priča selitvi dveh revnih Italijanov v Ameriko, ki se že ob prihodu odločita odpreti restavracijo. Glavna lika sta Primo (Tony Shalhoub) in Secondo (Stanley Tucci), ki sta tako čudovita kot različna. Medtem ko je Primo ljubitelj italijanske kuhinje, njegov brat na restavracijo gleda kot na posel poslovneža in vprašanje je, ali bo družinsko podjetje uspelo narediti uspešno ali ne.

Eat Pray Love (Netflix)

Večjo uspešnico kot kultna knjiga Okusi, molitve, ljubezni bi lahko doživel le film z Julijo Robert v glavni vlogi. Spremljamo Lizino življenje, ki si po ločitvi želi spremeniti okolje, in njeno potovanje od Italije in Indije do Balija, kjer ponovno odkriva radosti življenja, užitke hrane in najde srečo, po kateri hrepeni.

Palača okusov – Les saveurs du Palais

Hortense je priznana kuharica v rodnem Perigordu, vendar je presenečena, ko jo povabijo za osebno kuharico predsednika republike. Ko raziskuje fantastične bivalne prostore Elizejske palače, jo neizogibno potegne v svet politike in moči. Medtem ko se na vso moč trudi, da bi bila vsaka jed čim bolj popolna, mu okolica, ki jo podžigata ljubosumje in ambicioznost, nastavlja pasti.

Jaz, kuhar – Comme un chef

Alexandre Lagarde, veteran med slavnimi kuharji, se znajde v resnem sporu s Stanislasom Matterjem, novim vodjo skupine restavracij. Matter ga namerava zamenjati z mladim, sodobnim kuharjem, obsedenim z veliko bolj donosno molekularno gastronomijo. Kot prvi korak začne odpuščati člane Lagardove ekipe, ki v obupu išče nekoga, ki bi se mu pridružil. Takrat spozna Jackyja, ki je sicer izjemno nadarjen, a tudi izjemno trmast. V glavni vlogi Jean Reno.

The Lunchbox

Vsak dan se v Mumbaju 5.000 „dabbawallah” odpravi na pot, da iz kuhinje dostavijo tople obroke na delovna mesta svojih mož. Ila živi kot konservativna gospodinja v hladnem zakonu. Ila poskuša moža pridobiti nazaj, zato uporabi ščepec čarovnije, posebno začimbo, da bi pripravila vrtoglavo kosilo. Toda jed se znajde na mizi zagrenjenega, osamljenega uradnika Saajana, ki je pred upokojitvijo. Zaradi te majhne napake pa dva nesrečna, osamljena človeka v velikem mestu počasi najdeta prijatelja.

Gastronomska serija, v kateri je hrana v središču pozornosti

The Bear (Disney+)

Carmy, mlada vrhunska kuharica, prispe v Chicago, da bi vodila družinsko delikateso. Medtem ko si prizadeva preoblikovati restavracijo in sebe, se mora spoprijeti s težavno skupino ljudi, ki sčasoma postanejo njena druga družina. Komična serija FX 2022 govori o hrani, družini, norosti trdega dela, lepoti vožnje in luknjastih cestah.

Chef Show (Netflix)

Scenarist, režiser in ljubitelj hrane Jon Favreau raziskuje svet kuhinje s kuharskim mojstrom Royem Choijem ter drugimi priznanimi kuharji in slavnimi gosti.

Chef’s Table: Pizza (Netflix)

Serija, v kateri si boste ogledali zakulisje priznanih kuharjev, ki svojo strast, ustvarjalnost in trdo delo vlijejo v vsako rezino, da bi oživili najbolj okusne pice na svetu.

Ulična hrana: Azija (Netflix)

Devet epizod, ki vas bodo popeljale na kulturno potovanje po svetu in med drugim raziskale svet ulične hrane v Bangkoku, Osaki, Delhiju, Yogyakarti in Ho Ši Minhu ter zgodbe in ljudi, ki pripravljajo te slastne jedi.

Vse o tacosih (Netflix)

Najbolj priljubljeni tacosi imajo dolgo, zanimivo in malo znano zgodovino. V tej dvosezonski seriji boste v 13 epizodah spoznali zgodovino tacosov in se podali na neponovljivo in okusno kulinarično pustolovščino.

Dinnertime with David Chang (Netflix)

V novi Netflixovi kuharski seriji slavni kuhar David Chang gosti znane osebnosti na neformalni večerji in jim poleg odlične hrane razkriva tudi skrivnosti kuhinje. Med gosti zvezdniškega kuharja so Rashida Jones, Seth Rogen in Terry Crews.