Posebne velikonočne dobrote v panoramskem bistroju Starega jezera v Tati

Bistro in hiša prireditev Malom és Kacsa sta dobila ime po dveh vodnih mlinih, ki krasita promenado Starega jezera v Tati. Stavbni kompleks je združitev starodavnega in sodobnega, v katerem se prepletata tradicionalno in moderno.

Da se boste lažje spravili v velikonočno vzdušje, lahko od 27. marca do velikonočnega ponedeljka poleg spomladanskega menija poskusite tudi velikonočni meni.

Velikonočni meni:

Velikonočni kruh: zvitek s prekajeno šunko, paradižnikovim fižolom in motovilcem

Juha z jagnječjim ragujem

Zajčja stegna z divjačino s prtičkovimi cmoki

Celotna pečena postrv s krompirjem na maslu in peteršiljem

Rižota z medvedjo čebulo in kozjim sirom na žaru

Veganska korenčkova torta

Seveda mislijo tudi na najmlajše, zato imajo za pridne otroke tu in tam po restavraciji skrite velikonočne pakete presenečenja.

Če načrtujete izlet, poln dejavnosti, dobrot in doživetij za celotne spomladanske počitnice, sta Tata ter Malom és Kacsa odlična izbira, saj se nad bistrojem nahaja nastanitev.

Njihovi apartmaji so dobro opremljeni, s prostornimi sobami in čudovitim razgledom na staro jezero Tata, grad in grad Esterházy. Tako restavracija kot nastanitev sta prijazni psom, zato vam družinskega ljubljenčka ni treba pustiti doma.

Pred prihodom je vredno rezervirati mizo, za več informacij o trenutnih spomladanskih programih pa kliknite TUKAJ!