Smetanovi krofi za veliko noč, ki bodo zagotovo zadovoljili vse vaše goste (recept)

Velika noč je čas sladkih in slanih dobrot, vsak pa ima svoj preizkušen recept, ki ne sme manjkati na praznični mizi. Letos smo na seznam najljubših dodali slano poslastico: kremno sirovo listnato testo, katerega slasten kremast in sirast okus povzroči, da nič hudega sluteče žrtve pojedo skoraj sramotno število kosov.

Sestavine (za približno pol kg)

Za testo:

150 g moke

125 g masla/margarina

150 g skute

½ žličke soli

Za smetano:

25 g masla

1 žlica moke za štrudelj

100 ml mleka

1 pločevinka kremnega sira (125 g)

sol

Za obračanje:

Surovi sir: 100 g sira trapista.

Priprava:

Najprej pripravimo testo: moko zmešamo z maščobo, dodamo skuto in sol ter zgnetemo v homogeno testo. Zavijte ga v folijo za živila in ga med pripravo kreme shranite v hladilniku, lahko pa stoji tudi čez noč.

Kremo pripravimo tako, da v ponvi stopimo maslo, vmešamo moko, dodamo mleko in kuhamo, dokler se ne zgosti. Ko je krema pripravljena, jo ohladimo in dodamo kremni sir ter po okusu solimo.

Pečico segrejte na 180 stopinj. Testo na pomokani površini raztegnite na približno 3 mm in z modelčkom izrežite kroge s premerom 3 cm. Koščke testa pecite v ogreti pečici približno 10-12 minut, dokler ne postanejo rdeči in se ohladijo. Medtem ko se testo ohlaja, naribajte sir za valjanje.

Nato sestavite slani kolač. 2 krožnika testa premažite s smetano, da se iztisne ob straneh, in povaljajte v naribanem siru. Tako nadaljujte, dokler ne ostanejo prazni krofi. Ne varčujte s smetano, uporabite je veliko!

Pločevinke s kremnim sirom položite na krožnik in jih takoj postrezite.

Nasvet: Mi smo uporabili sir trapista, lahko pa uporabimo tudi druge trše sire, kot sta gouda ali čedar.

Za recept se zahvaljujemo Melanii Gál.